兩蔣在台灣實施一黨專政，但他們堅定反共。蔣經國死後未幾，國民黨內反共立場紛紛動搖。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

兩蔣在台灣的統治雖然是一黨專政、個人獨裁，但畢竟他們是堅定反共的。試看蔣經國的一段話：

「我將近50年來之政治生活，深切認識共產黨乃是邪惡魔鬼，殺人兇手，所有威脅、利誘、欺騙、分化之伎倆，無所不用其極；尤其血氣方剛之青年人以及苟且偷生之徒最容易上當，一入圈套即無法自拔。」（見蔣經國，《守父靈一月記》）

蔣經國直到去世之前，仍堅持「三不政策」，與中國共產黨不接觸、不妥協、不談判！

然而1988年1月蔣經國死後未幾，國民黨內就開始紛紛動搖了！在蔣經國去世數月後，總統府資政陳立夫在國民黨的「十三大」提案，建議以100億美元的低利貸款給中共，以謀求國共「第三次合作」。接著，國民黨籍的終身職立委胡秋原，於9月赴中國與中國領導人討論「統一」問題，請求中共早日完成「祖國統一大業」。此後，開始赴北京朝「共」的國民黨等藍營政客，絡繹於途。特別到了2000年第一次「政黨輪替」之後，開始媚共、舔共已成藍營的時尚。

「國青團」到北京朝「共」

連戰、宋楚瑜在敗選總統後爭相赴中國輸誠。中國國民黨權貴子弟連勝文、林益世等人也在2006年底組了「國青團」到北京朝「共」！他們與中共唱和，要與「台獨分裂勢力」作堅決的鬥爭！林益世還說：「兩岸青年沒有歷史包袱，也較能跳脫老舊的邏輯思考，是未來兩岸關係的新契機。」原來他們的新契機就是要聯手制台獨（林益世後來因貪污索賄案入獄）。他們完全忘記他們在效忠兩蔣的時代，是如何地跟著呼喊口號「消滅共匪」、「反攻大陸」。

我們再回顧幾個例子來看：

被藍營稱為「許老爹」的許歷農，當年擔任政治作戰學校的校長時，每次朝會或大集會時，許歷農都帶領著全體士官兵呼喊口號：「反共復國！」、「消滅共匪」、「光復大陸國土！」、「愛國必須反共，反共必須團結」、「反共絕無妥協，奮鬥才能自由」、「反共必勝，建國必成」....，當時大家都跟他喊得煞有介事。

「許老爹」成媚共急先鋒

誰能料到，蔣經國死後，這個曾經發誓要「消滅共匪」、「反共復國」的將軍，搖身一變，成為媚共急先鋒的「許老爹」，跑去中國和中共唱和「統一」。2014年9月26日，許歷農和新黨主席郁慕明等人赴中華人民共和國，在人民大會堂會受中共中央總書記習近平接見，他向習近平表達希望看到中國「統一」；2016年11月許歷農再赴北京；2017年9月2日許歷農發表公開信，明言「不再反共」。

中共放棄集權專制了嗎？不但沒有，反而變本加厲，習近平還修憲讓自己可以變成終身職，而許歷農反而對中共政權吹捧有加。撫今追昔，我有一種被政治騙徒戲弄的感覺！

當年有「蔣經國的乾兒子」之稱的馮滬祥，也是反共的急先鋒，蔣經國出殯時他還跪地痛哭，如喪考妣。曾幾何時，卻跑北京去呼應「一國兩制」了！更令人訝異的，1974年在「台大哲學系事件」中被解聘的王曉波，與這位極右派的國民黨學生馮滬祥是站在對立面的，卻能再2000年以後攜手為藍營助選，對抗台灣本土政黨。

反共青年郁慕明投靠「共匪」政權

接著來看看趙少康的歷史，1971年10月，趙少康出任台大「畢聯會」主席，出刊了一份《畢聯會訊》的刊物。在社論上說：「我們的共同志向是什麼?就是『反攻大陸』!」「我們互信的基礎是什麼?就是『信仰領袖』『信任政府』」「效忠領袖」「拯救大陸同胞」「反共復國」。趙少康現在已忘記他當年要反攻大陸、反共復國了，反而幫「大陸」推銷疫苗，配合統戰，與台灣的本土政府唱反調，詆毀台灣政府！

再舉「新黨」郁慕明的過去來對比，在兩蔣時代，他是最反共的國民黨青年。請看這則剪報：



1971.12.29.《聯合報》3版報導。圖／作者提供

這是1971年12月27日一群在美國的國民黨青年組成的所謂「全美中國同學反共愛國聯盟」，郁慕明是其中的創始會員，叫囂著要「推翻共匪暴政」；1993年新黨成立時，還是標榜「反共」。政黨輪替後，他卻投靠他當年發誓要消滅的「共匪」政權去了！

接著來看看邱毅，也是一個抽樣代表。先看他以前怎麼反共。2003年4月邱毅在立法院說：「我們還被中共阻撓，無法加入WHO的組織，WHO的網站甚至將台灣列為中國大陸的一省（及SARS感染區）」，邱毅並呼籲「朝野必須共同重視台灣的主體性」、「我們要排除萬難，破解中共對我們加入WHO的阻撓」、「我們和中國大陸可以在經貿，甚至別的議題上合作，但無合併的可能」（詳見2003.4.4 立法院院會紀錄）；2004年時逢六四天安門事件15週年，邱毅發言：「六四已經過了15年，我們無法忘記15年前的今天，中共用殘暴手段對付他們人民、手無寸鐵的學生。我們嚴正的譴責中共暴力及反民主。可是我們更擔心的事六四的幽靈重現台灣。」（見立法院院會紀錄）；到了2009年邱毅在批評當時時任國策顧問身兼海基會副董事長的許勝雄出席中國國慶時，這樣開砲：「我是覺得媚共也不需要媚到這樣的一個程度。參加了這個國慶就把你所享有的中華民國職務辭掉。」

邱毅鼓吹武統諂媚中共

曾幾何時，邱毅媚共媚成這樣：2019年邱毅在中國的電視節目談話，用清帝國施琅收復台灣做比喻，說「統一是必然的，統一是必須的」、「21世紀是中國人的世紀」，並反問「（台灣人）不要（和平統一）一國兩制，難道你要（武統）一國一制嗎？」；2020年10月1日中國國慶時，他在微博貼出如下的賀詞：「新中國70歲生日，我留台灣為祖國統一奮鬥。為閱兵典禮壯盛軍容 習近平振聾發聵感動不已」；2021年中國官媒《環球時報》在北京舉辦年會，由背叛台灣的黃智賢主持，問邱毅「兩岸是否有和平統一的機會」時，邱毅宣稱，台灣目前存在著包括法律、教育、選舉、民粹、國際、利益、政黨、文化等八個和平統一的障礙，因此，「無壓力下的和平統一已經沒有可能」；但如果把「以武逼和」視為另一形式的和平統一，可能性就大大提高了，這就是他在三年前提出的「武統開始，和統結束」；2021年7月1日中共百年黨慶時，邱毅更說：「我堅信兩岸統一很快會到來，民族復興將使中國更加強大。」邱毅強調，他小時候常常念到一句話「21世紀是中國人的世紀」，當時不以為意，覺得就是口號而已，但現在竟然真的見到了。邱毅認為，做為一個中國人，他「為祖國感到驕傲，也充滿著澎湃的情感摯愛。」看到現在邱毅為武統台灣而諂媚中共至此，我們真該用他以前的話來回應他：「我是覺得媚共也不需要媚到這樣的一個程度」！

最令人痛心疾首的是一些退休將官，還跑去北京參加閱兵、聽習大大訓詞，肅立唱「義勇軍進行曲」（中共黨訂「國歌」）。

這群在兩蔣時代發誓要「消滅共匪」，在政黨輪替後紛紛投靠「共匪」的人，他們毫無羞赧與愧歉之心。

他們當年逃來台灣，，依附在蔣政權之下，靠著呼喊「消滅共匪，反攻大陸」的政治神話，統治台灣人，台灣人不可有任何懷疑，否則就用用子彈和黑牢伺候！

這真是一群世界上最具優越感的政治難民！

今天他們靠向當年發誓要消滅的「共匪」去了，成為「共匪」的依附族群，專門與中共裡應外合，在台灣挖牆腳！如果蔣介石地下有知，一定下令「速即槍決可也！」

歷史是一面照妖鏡！撫今追昔，台灣人民還不醒悟嗎？