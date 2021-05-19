黎漢德，1917年出生於泰國，祖籍廣東梅縣，其父從商，1931年他被父親送回故鄉廣東考取廣東省立五中（梅州中學）求學。1938年國軍軍醫學校在梅縣招生，他先考取醫科，結果因戰爭無法如期報到；第二次再度報考，他棄醫從藥，考取軍醫學校藥科第二十四期學生，在戰火籠罩下完成學業。1942年畢業被分派至藥品製造研究所服務，主持酒精釀造分餾工作，在戰時汽油短缺，酒精被作為燃料，供不應求。1944年他被調任藥科及檢驗學系講師，從此展開五十年的藥學教育生涯。

1945年二戰結束，軍醫學校遷至上海，1947年合併為國防醫學院，1949年因國共內戰、遷移來台，當時國防藥科由劉壽文擔任系主任，黎漢德負責藥物化學、藥劑學課程，也講授合成化學、分析化學、藥理學。

1957年他至美國德州衛勤學校進修，1961年又至明尼蘇達大學進修並參觀多家大藥廠，回國後他協助台灣設立了五家藥廠，其中以景德藥廠和榮民藥廠最具規模。

1969年黎漢德自國防醫學院退休，轉往中國醫藥學院專任，1975年短暫代理藥學系主任半年，後也曾兼任訓導長七年至屆齡退休，1994年榮退時，全校師生超過千人參加他的惜別酒會，實屬教育界一大盛事，不幸的是同年8月10日，這位藥學界大師竟意外與世長辭，留給後人無限的懷念！