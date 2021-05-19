黎漢德，1917年出生於泰國，祖籍廣東梅縣，其父從商，1931年他被父親送回故鄉廣東考取廣東省立五中（梅州中學）求學，當時看到堂叔兄弟從事煙火製造，使用不同配方可製造出五彩繽紛的煙火，對化學和藥學產生興趣，1938年國軍軍醫學校在梅縣招生，他先考取醫科，結果要往廣州報到途中遭日軍轟炸掃射，無法如期報到；第二次再度報考，他棄醫從藥，考取軍醫學校藥科第二十四期學生。這次他從廣西桂林徒步走了三十八天到貴州安順完成新生報到，在戰火籠罩下完成學業。1942年畢業被分派至藥品製造研究所服務，主持酒精釀造分餾工作，在戰時汽油短缺，酒精被作為燃料，供不應求。1944年他被調任藥科及檢驗學系講師，從此展開五十年的藥學教育生涯。
1945年二戰結束，軍醫學校遷至上海，1947年合併為國防醫學院，1949年因國共內戰、遷移來台，當時國防藥科由劉壽文擔任系主任，黎漢德負責藥物化學、藥劑學課程，也講授合成化學、分析化學、藥理學，由於他教學認真又善於帶領實作，如自麵粉製味精、蔗糖製醬色，鐵釘與檸檬酸製人造血，引起學生極大興趣，備受歡迎。他又曾在國防醫學院簡單的實驗室研製Isoniazid（抗結核病藥物）及Povidone-iodine（碘殺菌劑），成為日後榮民製藥廠的自製原料。1957年他至美國德州衛勤學校進修，1961年又至明尼蘇達大學進修並參觀多家大藥廠，回國後他協助台灣設立了五家藥廠，其中以景德藥廠和榮民藥廠最具規模。在榮民藥廠他擔任過製造組長、副總技師、總技師職務；在景德藥廠他也擔任總技師，但都堅拒擔任廠長，因他自認個性耿直不善人際應酬，寧可從事專業技術工作。
1958年中國醫藥大學成立後，藥學課程缺乏師資，黎漢德也受邀前往協助，當時台北到台中仍交通不便，私立學校鐘點費也偏低，但他對推廣藥學教育有使命感，毫不計較舟車勞頓之苦。除了教學認真，他還樂於栽培後進，曾任中國醫藥學院院長的郭盛助說，如果當年不是黎老師鼓勵，他早就離開學術界，還有許多校友也都感恩黎老師在他們畢業後推薦就業的機會。1969年黎漢德自國防醫學院退休，轉往中國醫藥學院專任，1975年短暫代理藥學系主任半年，後也曾兼任訓導長七年至屆齡退休，1994年榮退時，全校師生超過千人參加他的惜別酒會，實屬教育界一大盛事，不幸的是同年8月10日，這位藥學界大師竟意外與世長辭，留給後人無限的懷念！
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
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