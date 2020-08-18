有媒體轉譯13日《日經新聞》資深編輯委員中澤克二撰文，提到蔡英文以學者身分支撐了李登輝『兩國論』的理論基礎。並以師徒形容他們的關係。其實早在2019年10月8日就有顧貯拳先生在《上報》發表文章提到蔡英文並不是『兩國論』的起草人。她只是主持「強化中華民國主權地位」小組的國安會諮詢委員。而且1999年7月9日李登輝接受《德國之聲》的訪問，對有關兩岸定位的部分新聞局和陸委會的擬答不滿意，因此自行修改為特殊國與國關係的說明。事前只有李登輝知情，蔡根本不清楚李登輝最後的決定。而且蔡英文也曾多次在各種場合表示，東西不是她寫的。事實上，已經有相關訪談推敲，當時李登輝應該是參考台大法律系許宗力教授探討兩德關係的文章，借引出的「特殊國與國關係」。

1997香港回歸中國。中國以「一國兩制」大力宣傳進逼台灣。李登輝認為有必要提出安內攘外的政策，並透過國外媒體加以宣示。這就是『兩國論』的緣起。其內容摘要為：

一、承認中華人民共和國在大陸的統治權

二、中華民國在台灣已經具有主權國家的架構，國家權力也來自台灣人民，跟中國人民無關

三、台灣和中國大陸的關係，早就已經是國家與國家或至少是特殊的國與國的關係，而非「一合法政府、一叛亂政府」或「一中央政府、一地方政府」的「一個中國內部關係」。

台灣中國為特殊國與國關係

這是1999年李登輝交棒之前所立下的定海神針。而陳水扁總統則提出『一邊一國』的口號，宣示台灣的主權。可惜當時中國國勢日強，美國的一中政策，對台灣多所壓抑。陳水扁總統也受到很大的壓力。馬英九當選總統之後的傾中政策，到最後因『服貿條例』引發太陽花學運，才遏止了這股逆流。然而，2016年蔡英文當選總統後，卻一直幻想『蔡習會』。這是與虎謀皮，也是順從中國心理作戰優勢的愚行。中國以『一國兩制、九二共識』步步進逼，還好蔡英文總算挺住了。

從四年前川普當選美國統以後，美國對過去錯誤的中國政策，加以檢討。現在對中國更全面透過經濟制裁、外交軍事結盟對中國強力打壓。如果過去蔡英文不敢提出強烈的台灣主張，也不敢太明白站在美國這邊，是因為她小心謹慎為國謀事，那還可以理解。現在國際局勢非常明顯，中國已經敗相畢露，而且在國際上成為過街老鼠。況且在地緣政治上，台灣站在民主陣營的最前線，這是無可逃避的宿命。趁著防疫的成功，提出強力的台灣主張，爭取自由世界的認同和支持，此其時也。很清楚的，現在的國際局勢簡單講就是，民主對抗獨裁、自由對抗極權、世界對抗中國。不管是從思想面或現實面加以考量，台灣如何選擇，應該是很明顯的不是嗎？現在蔡英文對中國這麼低調，中國還蠻橫無理對台軍演。如果蔡英文真的是李登輝的徒弟，那麼起碼可以在適當時機，重申『兩國論』的主張，以慰李登輝前總統的在天之靈。中國毀棄香港五十年不變的承諾，沒收香港自治的地位，代表『一國兩制』破產。更是台灣重申『兩國論』的最佳時機。

總統四年一任，蔡英文2024就會下台。萬一局勢逆轉，下一任總統也很容易調整政策，這是民主制度的另一個好處。當總統的實在不必膽小如鼠，自我限縮。不知大家以為如何？



作者：如果蔡英文真的是李登輝的徒弟，那麼起碼可以在適當時機，重申『兩國論』的主張，以慰李登輝前總統的在天之靈。圖為前總統李登輝、蔡英文總統於20110430終止動員戡亂２０周年紀念研討會。圖／擷自李登輝基金會