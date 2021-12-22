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每日國際焦點

日本與美國同意日本增加支付美軍費用，2022財年起5年，日本將支付1兆550億日圓(93億美元)，5年內日方還將支付聯合軍事演習費用最高1.75億美元

泰國擔憂寮國Sanakham水壩將截流湄公河水影響泰國水源與生態。Sanakham水壩由中國資助，因疫情延遲開工2年

美國哈佛教授Charles Lieber因隱瞞加入中國千人計畫與中國武漢大學關係遭起訴

衣索比亞中央軍表示從安哈拉、阿法爾兩區逐走提格雷軍

日本

日本與美國同意日本增加支付美軍費用，2022財年起5年，日本將支付1兆550億日圓(93億美元)，5年內日方還將支付聯合軍事演習費用最高1.75億美元

將限制國內稀土開採，僅限經濟產業省核發執照企業能開採稀土，2022年將提案立法，以保存日本經濟海域稀土蘊藏

發表新損害預測估計若日本太平洋岸東北日本海溝、千島海溝發生規模9地震，海嘯將摧毀22萬棟房屋，導致19.9萬人死亡，損失31.3兆日圓財產

解密資料顯示1990年波灣危機時美國曾要求日本自衛隊違憲派遣部隊提供後勤支援

因馬鈴薯供應短缺到導致麥當勞只銷售小份薯條

南韓

2021年人口減少0.18%，有紀錄以來首度負成長

中國

美國提名Uzra Zeya為圖博特使，引起中國叫囂

日本前首相安倍發表台灣有事極日本有事挺台言論後，中國逼迫日本大使館取消文化交流活動報復

印度

印度石油公司霍爾迪亞煉油廠大火3死44傷

澳洲

衛生部長表示已經訂購5100萬計諾瓦瓦克斯疫苗下個月會到貨

紐西蘭

因Omicron延後重啟國門

印尼

央行推出BI-Fast即時數位轉帳系統，稱可提升數位經濟

菲律賓

觀光勝地錫亞高島慘遭雷伊颱風摧毀

馬來西亞

總理承認水災救災不力，警告還有更多大雨洪災將加劇

新加坡

伍德塞石油與吉寶企業、大阪燃氣共同研究自西澳供應綠氫至新加坡甚至日本

緬甸

日本麒麟啤酒在緬甸政變後想退出與緬甸軍方的緬甸經濟控股公司合資的緬甸啤酒、曼德勒啤酒，表示需要日本政府協助

俄羅斯

潛艇於日本海軍事演習發射Kalibr巡弋飛彈

寮國

泰國擔憂Sanakham水壩將截流湄公河水影響泰國水源與生態。Sanakham水壩由中國資助，因疫情延遲開工2年

歐盟

2020能源消耗大減至12.36億油當量，超前節能目標5.8%

英國

宣布額外支出10億英鎊紓困受Omicron影響產業

法國

查獲18萬張假疫苗護照

德國

2016年以來房地產上漲50%，央行警告房地產可能價格高估30%

俄羅斯

以間諜罪名拘留2土耳其記者

義大利

稅警自國際米蘭足球隊與義大利甲級足球聯賽取得文件調查2017~18、2018~19賽季轉會是否有逃漏稅

西班牙

最高法院判決2015年政府對電力公司包括伊比德羅拉、阿馳奧納、Endesa、葡萄牙電力追溯收取2013、2014水力發電用水費用違法，將償還19億歐元給各電力公司

匈牙利

將拒絕歐盟最高法院判決，堅持其反偷渡客移民法

愛爾蘭

開始逐步降低聯合愛爾蘭銀行持股，以達減少國家持股金融機構的目標

羅馬尼亞

抗爭者試圖闖入國會阻止通過勞工強制施打疫苗法案

美國

哈佛教授 Charles Lieber因隱瞞加入中國千人計畫與中國武漢大學關係遭起訴

加拿大

外長確診COVID19

巴西

醫療新創公司Alice於C輪募資1.27億美元，由日本軟銀拉美基金領投

破獲以空殼公司系統偽造木材來源以銷售盜伐森林木材的洗木材體系，可望有助減緩盜伐

阿根廷

22日以國際貨幣基金特別提款權償付國際貨幣基金19億美元

力拓以8.25億美元買下Rincon鋰礦

厄瓜多

將逐步降低國際匯款稅率

以色列

對60歲以上提供第四劑疫苗

沙烏地阿拉伯

將民營化所有22座機場

阿拉伯聯合大公國

英國倫敦法院判決杜拜酋長需支付前妻與2個小孩5.54億英鎊

加密貨幣平台Binance 與杜拜世貿中心簽約合作打造國際虛擬資產交易生態圈

卡達

計畫投資100億美元於美國港口

葉門

沙國聯軍空襲沙那機場

土耳其

里拉崩盤使土國加密貨幣交易量大增至每日100萬

埃及

蘇伊士運河經濟區簽下26億美元合約於Ain Sokhna港興建甲烷廠，第一階段預定2025年完工，年產100萬噸甲醇與40萬噸甲烷

2022年1月1日至6月3日將減少液化天然氣船通過蘇伊士運河費用回饋款

伊朗

於波灣軍事演習發射彈道飛彈與巡弋飛彈

駐葉門胡塞叛軍大使自沙那返回後因染疫死亡，伊朗責怪沙國延誤返國

黎巴嫩

憲法法庭否決限制海外投票只能選出6席新設僑選議員提案

衣索比亞

中央軍表示從安哈拉、阿法爾兩區逐走提格雷軍

奈及利亞

下議院通過17.13兆奈拉(419億美元)2022年預算

尼日

法國表示以無人機擊斃2020年8月6法國慈善工作者與2尼日導遊謀殺案的兇嫌，伊斯蘭國大撒哈拉區成員 Soumana Boura

莫三比克

國際貨幣基金將於下月開始討論延長信貸

馬達加斯加

貨船非法載運130乘客，超載導致引擎室浸水沉沒，19死66失蹤，搜救中

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