韓最高領導人金正恩病危傳聞四起，傳出因心血管手術失敗成為植物人，又有研究機構指出，衛星拍攝到金正恩專屬列車21至23日停靠在北韓元山市領導站；北韓官媒今（26）日報導，金正恩向支援三池淵建設的工作人員表示感謝。

金正恩行蹤成謎，總部位於美國華府的北韓研究機構「北緯38」「北緯38度（www.38north.org）」發表最新衛星影像分析，金正恩專屬列車從4月21日至23日停靠在元山市金氏家族專屬的車站「領導站」，無法就此認定，金正恩人就在列車上或在元山市，也無法說明他的健康狀況，分析指出，這列長約250公尺的專車在21日前抵達領導站，23日似乎準備離開，但無法確定是否已經離開。

但此衛星照的曝光，正如日前媒體所報導，金正恩因隨扈感染武漢肺炎，目前離開平壤，住在北韓東部沿海地區的一處精華地。

針對種種傳聞，北韓勞動黨《勞動新聞》官網今天報導，金正恩（Kim Jongeunun）衷心感謝支援三池淵建設的工作人員，工作人員表示，對親愛的領導人金正恩表達的謝意感到無比光榮，並因此帶給他們熱情，他們的熱情將轉為建設社會主義的力量，並永遠不忘黨的信念。

發文指出，憑藉全國人民的的忠誠，將使這位偉大的將軍的家園變得更好，三池淵市將被轉變為無與倫比的社會主義城市。