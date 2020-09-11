民進黨除了國家定位與認同「一個中國」的國民黨不同外，其他完全一樣，可稱之為「兄弟黨」。丁允恭事件因為無關國家定位問題，民進黨的反應與國民黨一樣，輕描淡寫的切割當事人就可。圖／張家銘，民報資料照

丁允恭的桃色新聞在政壇上只是私領域的事件，對民進黨的衝擊不大，這件事若發生在中國國民黨，所產生的效應也與民進黨一樣，不會有太大的效應。然而這一件事情若是發生在三十年前的民進黨，便是嚴重的大事，民進黨的重量級人士必定出面道歉，政黨也會嚴重受創，而目前的民進黨，可以很輕鬆的切割當事人。

中國國民黨成員私生活再爛，也不會影響政黨的形象，以前如此，現在也一樣，主要的原因，以前他們的領袖充分發揮了中華文化，一個男人要配對很多女人才成為大丈夫，再多的桃色新聞都不會影響政黨的形象。政治民主化之後，藍營雖然也面對選票的壓力，可是在立法院還是出現了桃花黨，政治人物出現桃色新聞，不只不會影響政治前途，甚至於桃花越盛，氣勢越旺，可是民進黨就沒有那麼幸運，犯了桃花，就要面對選民的制裁。

以前筆者在演講時，常以開玩笑的口吻對女性聽眾表示，若是她們的配偶要走政治路線，應該投入綠營，因為綠營的選民會看住綠營的政治人物，就以「天上掉下來的禮物」事件為例，發生桃色新聞的立委，雖然獲得配偶的諒解，然而選民還是不原諒，因而被逐出政壇。同一時期，藍營在立法院就出現了桃花黨，選民並不過問，差別真的太大。

獨裁年代民進黨靠形象取勝

在獨裁統治年代，中國國民黨就是一個利益共同體，團體成員支持獨裁者，而由獨裁集團分配利益，依利益導向，當然沒有人會過問私領域的桃色事件。政治民主化之後，利益共同體維持不變，團隊共同開發選票，建立政治版圖，並分贓資源，新成立的民進黨，其政治生態完全不同，因為完全沒有資源，必須有特殊的表現，才有成長的機會。

民進黨是由政治運動人士所組成，當時的資源由獨裁政權所掌控，新成立的政黨當然沒也資源。政治民主化之後，政黨乃由選民授予資源，新成立的民進黨必須有特殊表現才能獲得選民的認同。缺乏政治版圖的新政黨，須建立很嚴厲的改革者形象，才能獲得選民的認同。這階段的民進黨，必須有異於常人的形象才能獲得選民的認同。政黨成員若有人行為失當，整個政黨都受創，當時若發生類似丁允恭事件，不只要切割當事人，領導階層會趕緊道歉。

政治民主化之後，改革型的民進黨逐漸成長，相對的中國國民黨跟著衰退，很多政治人物及支持者由中國國民黨轉向民進黨，提升了兩黨的同質性。政治版圖擴大之後，民進黨轉型為利益共同體，除了在國家定位方面與認同「一個中國」的中國國民黨不同外，其他完全一樣，可稱之為「兄弟黨」，對於丁允恭事件，因為無關國家定位問題，民進黨的反應與中國國民黨一樣，輕描淡寫的切割當事人就可。



丁允恭的桃色新聞若是發生在三十年前的民進黨，是嚴重的大事，但政治版圖擴大之後，民進黨轉型為利益共同體，因為無關國家定位問題，民進黨的反應與中國國民黨一樣，輕描淡寫的切割當事人就可。圖／擷自民視新聞影片