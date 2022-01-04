傳染性超強的Omicron肆虐全球，美國頂級傳染病專家安東尼·佛奇（Anthony Fauci）認為，Omicron導致的確診病例暴增並不可怕，可怕的是醫療系統因為收治的病人過多而不堪重負。圖／擷自白宮影片2021.12.1

在全球民眾歡慶2022年元旦之際，傳染性超強的Omicron變異毒株也在馬不停蹄地攻城略地。儘管世界多國政府實施或恢復了程度不一的管控措施，但過去一周全球新冠確診病例幾乎比之前的7天最高記錄還是翻了一番，超過1000萬例。

根據彭博社的報導，在星期天（1月2日）結束的一周7天中，由於Omicron變異毒株的推波助瀾，全球新冠病毒的確診病例創下1000萬例的歷史新高，這比去年4月下旬創下的一周570萬例的最高記錄幾乎翻了一番。

而且隨著疫情的日趨嚴重，很多人根本放棄了核酸檢測，或使用家用檢測盒自己在家檢測，導致結果並未及時報告給地方當局。

這一切不僅導致全球成千上萬的航班被取消，辦公室和店家關門，而且造成工廠停工，供應鏈斷裂。

包括美國、澳大利亞、義大利和法國在內的許多國家確診病例暴增，導致病毒最早在中國武漢出現兩年、而疫苗使用已超過一年的時候，又一個全球闔家團聚的新年節假日遭到干擾和破壞。

星期天，全球新增確診病例867,400例；美國新增確診病例254,091例。

美國國防部長勞埃德∙奧斯汀（Lloyd Austin）在家休假期間新冠病毒檢測呈陽性。

英國要求高中學生在返校前必須作新冠測試。

韓國的疫苗接種通行證現在必須加註過期日期。

而以色列開始給60歲及以上的老年人接種第4劑疫苗加強針。

唯一的好消息是一周新冠染疫導致的死亡人數持續下降，目前處於一年多來的最低點。未來有待觀察的是，在新的一年裡，染疫死亡人數是隨著確診病例的暴漲而上揚，還是因為Omicron毒株造成的病情較輕，從而使死亡率持續低平。

白宮首席醫學顧問安東尼∙佛奇（Antony Fauci）認為，Omicron導致的確診病例暴增並不可怕，可怕的是醫療系統因為收治的病人過多而不堪重負。

根據紐約時報報導，美國一個星期，美國報告的確診病例平均每天超過401,200例，是兩個星期前的3倍，而且是疫情爆發以來首次單日確診病例超過40萬例。目前染疫病人住院率上漲了33%，至92,300人，而死亡率則下降了4%，平均每天1,249人。

目前不清楚的是在染疫住院的病人中，Omicron和Delta變異毒株的感染者分別是多少；但是根據美國疾控中心（CDC）的統計數據，在2021年12月25日結束的那個星期，Omicron感染占美國新確診病例的58%，而Delta佔41%。

佛奇星期天在接受美國廣播公司（ABC）電視採訪時表示，很多確診病例，特別是那些已經接種第3劑加強針而被感染的確診病例呈現出無症狀或症狀輕微的情況，這說明確診病例的數量與之前變異毒株的感染病例相比已經不那麼重要。

「隨著時間的推移和感染力的減弱，聚焦住院率就比聚焦確診病例數更有意義，」佛奇說。

Omicron變異毒株由於傳染性超強，直接導緻美國確診病例的暴增。而且由於很多人在家使用家用檢測盒檢測呈陽性後根本不報告，或者有些無症狀病人攜帶病毒自己根本不知道，因此美國實際的確診病例肯定比官方的統計數字要高。

但佛奇堅持認為，與其關注症狀輕微或無症狀的Omicron感染者，還不如聚焦重症和危重症病人。

「你最要關切的底線是，我們接種疫苗後是否得到保護而不患重症，也無需住院，」佛奇說。

在目前看來，接種了疫苗以及第3劑加強針的人似乎獲得了那樣的保護，但是沒有接種疫苗的人仍然面臨風險。

「我仍非常擔心幾千萬完全沒有接種疫苗的人，因為雖然他們中間很多人可能會無症狀或症狀輕微，但他們中相當數量的人會罹患重症，」佛奇說。

Omicron雖然仍然在世界各地攻城略地，但是在它最早被發現的南非，確診病例卻在呈下降趨勢。

當南非科學家去年11月最初發行Omicron時，南非7天平均單日確診病例從327例一下子暴增到23,3437例，從而迫使南非政府為了管控疫情而實施宵禁以及對公共聚會施加嚴格的限制。但是經過幾個星期的嚴格管控，疫情出現緩解，單日確診病例又跌回10,324例。

南非政府在新年前夕解除了宵禁並放鬆了管控措施，聲稱疫情高峰可能已經過去。南非發生的情況為2022年的世界帶來新的良好希望。