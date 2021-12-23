蔡英文在四大公投選前呼籲民眾投下4張不同意票，讓施政繼續順利進行，讓台灣在重要的國家層面議題可以改革轉型。投票結果，媒體稱之完封或完勝，換句話說在既定政策無後顧之憂，是不是改革轉型就可以順利啟動或加速進行？

從5年多前就職總統大選就提出「司法改革」及「轉型正義」的口號上台至今，司改至今，老實說仍是不符多數人民期待，而推動轉型正義至今，仍未完成階段性任務，卻也傳出明年撤掉促轉會。

遠的不提，就以現在媒體討論度最高的顏清標家族為例，種種黑歷史從喝花酒報公帳到所謂欠賬不還、霸佔法拍屋，甚至連外勞自殺等情事都被爆出，儘管怵目驚心，但公保地違建也還是進行式。

媒體越爆料越詳盡，搞得顏家要向選民播放說不要看電視，究竟是媒體抹黑了顏家？還是相關單位放著這些新事證而不查辦？是在觀望選舉結果？ 還是怠忽職守？

據報導當年冬瓜標利用權勢可以讓判20年刑期卻只關2年，如果不是有關係讓司法網絡罩著他，怎能有如此司法待遇？當中又有多少司法人員從中協助、勾結或通風報信？當年的相關人員是退休或高升？還是危急趕緊辭職轉任律師？是不是也該有所檢討與改革？相關人員按兵不動，是想如果顏寬恆補選上立委又會如何呢？

當顏寬恆在媒體面前煞有其事地親自拆違建，還聲稱一切依法進行，本以為浪子回頭幡然悔悟，哪知台中市政府卻說違建如果自拆，就沒有限期拆完的問題，所以在龐大的違建圍牆打六個洞就算是依法拆除違建了。

原來，在台中違建自拆，只要有拆幾個無關緊要的洞就可以變相取得違建的合法使用權？還是法規因人解釋？

顏家過去種種不論是涉及家族的或是大甲鎮瀾宮的帳目或廟產，已是公開的秘密，卻不見相關單位有積極作為。以致現在前立法委員兼立委候選人敢公然向社會示範如何違法變合法。這不是明擺著管你中央或地方，誰能拿我有甚麼辦法？

這樣的狀態，還是民主進步的台灣嗎？

更扯的是，蘋果日報報導：〈2021殺人全免死！弒母剁頭、縱火燒6人、殘殺牙醫，5惡男奪12命逃死定讞〉，看到如此驚悚的標題，真不知台灣的司改是怎麼了，司改5年已「死改」不改了？

人民深知改革不易，才希望執政黨更要加倍努力進行。所以，台灣隊才會在隊長蔡英文的呼籲下站出來，站出來挺你施政順利，更挺你的改革轉型，不僅僅只在國家政策上，更在你曾有的政見與承諾，因為多數人們希望贏了選舉，以完全執政之勢能贏回社會的公平與正義！

這才是多數人願再站上台灣隊的列車的主因！既然已經完全執政，就大力改革，再創全民完勝！