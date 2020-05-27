司法院聯合法務部封殺陪審制、強推參審制，已經到了立法院法案決戰的階段。參審制乃參考日本2009實行的國民裁判員制，但日本法界經過10多年，已發現問題並力求改變。圖為陪審制模擬法庭。圖／台灣陪審團協會提供

蔡英文總統，你的第二任期開始了。在你的就職演說裡，我們聽到你說「國民法官」必須上路。台灣人民對於期待良久「司法改革」仍在線，莫不感到欣慰。但是，你是否有讓人民了解，平平是「人民參與審判」，制度不同效果差很大？

你知道現在司法院聯合法務部「封殺陪審制」，強推參審制已經到了立法院法案決戰的階段了嗎？人民不知道這是你的授意，還是如多人所說：你被司法官僚綁架了？

總統不要以為人民不懂司法。人民向來都是用自己的人生和血淚去親身經歷的。這也是為什麼你第一任時在司法改革上得到了最大的期待。

台灣的司法，就是整體的制度出了大問題。是整個制度，整個程序，使得法官有了極大的權力，最終使其腐化，並將腐臭流向人民社會。所以我們要的司法改革，是整個制度和程序的改革。而不是放幾個國民法官背書的假改革。

現今司法院和法務部強推的參審制，乃參考日本2009實行的國民裁判員制。日本法界經過10多年已然發現問題並已力求改變。而和台灣相同亦走過行政威權的韓國，今天也同其他50多個國家一樣走上陪審制之路，希冀在司法上也擺脫威權。然而，台灣呢？？

總統，司法官僚總是放出法律乃專業的訊息來阻止人民參與司法民主。這個假問題，陪審制的第一個概念就可以打破：人民參與的是事實的認定。而事實的認定乃12個陪審員各以自身的人生經驗和邏輯即可勝任，50多個採行陪審制的國家也可為此答案背書。

打破司法威權是全民責任

台灣人民不需要再冒險放幾個「職業法官」在旁邊左右影響判決。請「職業法官」執行他們真正的「專業」，維持法庭秩序和量刑即可。

也常有有心人提出一些個案來否定陪審制。然，已躋身民主社會的台灣人民應可了解「制度」的重要性非少數個案可以否決。更有甚者，常以「台灣人民的素養不足以參與審判」來阻擋人民的司法參與權。

懷疑台灣人民的智慧，向來是威權者慣用的伎倆。不准台灣人擁有民主、不准台灣人直選總統，這些言論台灣人民都還記憶猶新，並以成果呈現在世界面前。相信是人民一票一票直選選出來的總統，應該更能對台灣人民的智慧有極大的信心才是。

台灣的行政和立法皆已民主化。如今就剩司法。打破司法的威權，是全民的責任。

請蔡英文總統，堅持真正的司法改革，反對封殺陪審制。