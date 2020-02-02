中國武漢肺炎（新型冠狀病毒感染肺炎）疫情持續延燒，中國官方今（2）日公布，截至昨天午夜為止，中國確診數已達1萬4380例，304例死亡，除中國外，以日本確診20例為最多，台灣10例。
據中國國家衛生健康委員會公布資料，截至2月1日24時，中國累計31省市區新增確診病例2590例（湖北省1921例），新增重症病例315例（湖北省268例），新增死亡病例45例（湖北省45例），新增治癒出院病例85例（湖北省49例），新增疑似病例4562例（湖北省2606例）。
累計確診病例14380例（廣東省核減1例），重症病例2110例，累計死亡病例304例，累計治癒出院病例328例，共有疑似病例1萬9544例。
累計密切接觸者16萬3844人，當日解除醫學觀察8044人，共有13萬7594人正在接受醫學觀察。
另據新浪網今天報導，武漢肺炎確診病例，日本20例、泰國19例、新加坡18例、南韓15例、香港14例，澳洲12例、馬來西亞8例、德國8例、美國8例、澳門7例、越南6例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、加拿大4例、俄羅斯2例、英國2例、義大利2例、西班牙1例、柬埔寨1例、印度1例、斯里蘭卡1例、菲律賓1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例。