蔡英文把「連任」當成做為總統的責任，她要佔據總統的位置，不是為了台灣長久的光明前途，也不是為了台灣人民的幸福；而是為了去維持和享受無上的權力，為了保謢她自己和她的共犯結構的權利。她不只是背叛民進黨的黨綱，更分裂吞食了民進黨。多年來，她一再辜負本土台派民眾對她的奉獻和殷殷期待。現在，為了選票，她大唱芒果乾亡國感來綁架大家。圖／民報資料照

（續上篇）

第10、破壞民主，讓台灣民主倒退

在民主國家，任何職位的選舉中，多人登記參選是常態。依據民主機制公平競選是理所當然，也更是所有候選人應該遵從的原則。然而民進黨初選，賴清德參選卻被蔡英文集團撲天蓋地圍剿，大量的惡言惡語指向賴。不但如此，她還用御用的民進黨中央修改初選規則，延遲了初選，破壞民主機制。此外，凌駕民進黨提名制度和黨主席，她操控不分區立委在總統官邸喬出來。

蔡英文的權力來自於破壞及修改民進黨的民主規則，使得權力集中於她一人。

呂秀蓮由喜樂島聯盟提名參選總統，蔡英文民進黨利用其控制的中選會訂下苛刻的聯署規則，第一部阻止呂秀蓮聯署。在聯署過程中，派遣英軍於呂秀蓮聯署總部，並透過其地方樁腳恐嚇幫助聯署工作人員和要聯署的民眾，更有警察出來干涉，挑剔。最後還非法以第三者收購沒收大量聯署書，導致連署人數不足，無法參選。

公投是民主國家最高境界的表現，公投通過的議案執政者必須遵守執行。衆所週知，英國脫歐公投通過後，英國首相無法執行，下台，繼任者強生首相費盡心思也要想辦法解決脫離歐盟，來執行公投通過的法案。但是，在台灣，蔡英文把2018公投通過的議案包括反對同婚及以核養綠能案當做耳邊風，不以信道不執行。所謂保護民主，保䕶個屁！

民主政治就是每個人有任何理由及自主投票給他們所想選的候選人或政黨。但是蔡英文英派說不投民進黨投給小黨，就是浪費選票。散佈不投蔡英文，就有可能讓韓國瑜當選，等於使中國黨政權復辟，又成為罪惡，不愛台灣，不顧台灣主權、及不維護台自由民主的幫兇！

大選總統候選人辯論是民主國家的必辦的abc，中國黨馬桶也照樣依照慣例舉辦。蔡英文這次卻推三阻四，最後答應，但連辯論也要指定不合法，被收編的的三立有線電視台辦理。三立有線電視台不合法是因為不是無線電視台。

第11、詐騙攬功，收割稻尾

蔡英文全面執政沒有什麼顯著功績。軍公教年金改革雖然通過，卻滿頭滿臉生豆花。一例一休勞工法修改改得勞工和資方雙方都跳腳，同婚法案號稱是使台灣進入世界進步的國家，可是卻是被絕大多數台灣人民所反對的。換言之，蔡英文全面執政，政見包括司法改革、轉型正義、公民投票、18歲公民權、解決少子化問題、農業是最優先的產業政策、社會住宅、鼓勵青年創業、2025非核家園不缺電不漲價、新南向政策、保障新移民平等社會福利待遇、體育經費倍增等完全跳票。

好的沒有，壞的事卻是一籮筐，外交7國斷交，台鐵火車大翻車事故，國安走私案，兆豐弊案，慶富案，空污嚴重，農產花生之亂等。

在這醜事一大堆，沒功可說，只得詐騙攬功，或收割稻尾。舉例如下：

(a) 紐約辦事處大樓購買完全與蔡英文無關，今年8月17日蔡在台中開講，竟然在大場合毫不知恥的說：「我們駐外的辦事處、紐約辦事處是最好的，他是1整層樓都在42街，我們買了以後，現在已經漲了好幾倍，那妳要說誰有那麼樣的願景呢？我告訴妳，就是我啦。我在做行政院副院長的時候，說我們在那裡如果有好的地點，我們就買下來。」「就是我啦」的謊言攬功馬上被阿扁打臉！

(b) 最近一兩年來，尤其今年來，川普發動的美中貿易戰使在中國的全球製造商紛紛出走，台商亦然，台商出走到東南亞各國尤其越南，當然也回流台灣。這是美中貿易戰的結果，但蔡英文攬功收稻尾，稱台商回流是她執政的功績，更扯的是這些回流台灣的台商，蔡英文回流資金達7,000億台幣，而實際上卻是零，他們只是利用在台灣的資金包括銀行貸款作轉移運用。

(c) 香港浸會大學學生會長方仲賢批民進黨，遭1450出征道歉，香港學生終於見識到了民進黨政客「偽善」的真面目了吧？又要面子，又要裡子，被揭穿了之後，還會有網軍找上門來「見笑轉生氣」。民進黨除了「出一張嘴」來聲援之外，到底還做了什麼事？民進黨是否一直利用反送中運動來製造台灣人民心中的「芒果乾」呢？蔡英文的選情是不是藉著炒作反送中運動而大幅翻轉呢？民進黨在立法院佔有絕對多數的優勢，為什麼不敢通過「難民法」呢？

(d) 英派喜歡説蔡英文是李登輝時「特殊兩國論」的起草人，以彰顯蔡英文具有台派思想，以吸引本土派。但這特殊兩國論早在蔣經國末年已開始成形，甚至蔣介石臨死前已經開始談起。所以才有從「殺朱抜毛，反攻大陸」的口號變成「光復大陸，三民主義統一中國。」也因此，華獨是蔣介石蔣經國父子開始。李登輝繼承蔣經國也奉蔣經國為導師，經過利用民進黨及獨立建國反獨裁民眾之力，剷除當時中國黨內中國人李煥、郝伯村實力人物後，他實質掌握黨國機器，奠定他為華獨三世的地位。他在1990尤其1996成為台灣第一個民選總統後，他公開的說出「在台灣的中華民國」，在台灣的定位上，開始重新定位「中華民國」。換句話說，他已經確定了特殊兩國論，1999年交由蔡英文撰寫，再由李登輝口中親自發表此特殊兩國論。所以，英粉一直加強宣傳（promote）蔡英文是兩國論起草人是罔顧事實。不過，蔡英文公開上不否認也不承認，樂得攬功收稻尾。

(e) 2008年，民進黨改選黨主席，有蔡英文，辜寬敏、蔡同榮等3人參選。結果，蔡當選。蔡英文在2010年參加選舉，參選新北市長後，挺英人士就開始宣傳説，蔡英文當年2008年民進黨敗選後負債累累，沒人要當黨主席，她扛起責任，說她把民進黨從廢墟中重建。明明有3人競選，英粉就要騙人，説只有蔡英文要扛重任。而蔡英文又也樂得詐騙攬功，收割稻尾。

第12、利用公款豢養媒體及網軍，發假新聞

蔡英文以宣傳政府政策為名，編列巨額公關廣告預算，外加隱藏項目款項，不但收編三立、民視和自由時報（三民自），甚至收買部份中國黨媒體。民視在郭倍宏民視時堅持本土立場，批判蔡英文，不容於蔡英文。今年3月，蔡英文暗助總經理王明玉非法發難倒戈，郭倍宏遭無預警撤換民視最大股東「民間投資股份有限公司」的董座，接著拔掉民視董座，完成收編民視。

這3大本土派主流傳統媒體全面替蔡英文化妝，醜化其政敵，更三不五時製造發送假新聞。

最近爆發卡神楊蕙如網軍事件，楊蕙如涉嫌雇用網軍發布特定訊息，在網上操作輿論風向，並間接造成台灣駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生。

事件發生，蔡英文馬上出來切割。但是我們早知道遠在2011年蔡英文和蘇貞昌在民進黨初選提名時，蔡英文為求提名出線，不惜幫助馬桶從當年民調谷底回升，設計「唯一支持蔡英文」民調策略。楊已經從謝長廷那邊出來透過網路為蔡英文助選，廣發「蔡媽媽」「唯一支持蔡英文」信函，使「蔡媽媽」一詞傳遍全台，使蔡英文以微小差數打敗蘇貞昌贏得初選（但大選卻敗於馬桶）。

蔡英文2012雖然落選，但與楊蕙如關係有増無減。有一次，她還抱著楊的小狗與楊蕙如一起照相，蔡英文與楊蕙如是無法切割的。楊蕙如的網軍和蔡英文民進黨的網路、文宣、和民調團隊，長期以民間公司的方式承包蔡英文政府的標案已經不是新聞，賴清德在與蔡英文進行初選時飽受蔡英文網路抹黑霸凌而哀哀求饒的畫面歷歷在目。卡神透過立院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲為她開數次政府機關部門高層級協調會，協助拿標案，兩年上億。張嘉玲被爆是楊蕙如「閨密喬事團」之一，她的先生朱財慶是蔡英文的隨行幕僚，為蔡打點大小事。2012年蔡英文擔任民進黨主席，張嘉玲是民進黨婦女部主任，當時與青年部副主任朱財慶交往。2012年1月在蔡英文「逼婚」下，朱財慶在眾目睽睽下向張嘉玲求婚成功。蔡英文是朱財慶張嘉玲結婚時的證婚人。

蔡英文操作運用網軍是高手，民調高的賴清德被打到輸，不就是蔡英文的網軍嗎？楊蕙如網軍應只是被爆出的一小支，蔡英文還有更大的網軍部隊。除了躲在黑暗雲端進行割喉的楊蕙如們網軍外，蔡英文也是進行網紅政治的高手。從去年到最近，她一再拔樁、再利用本來挺韓罵蔡的網紅例如鍾明軒、館長、波特王等人辦「來去總統府住一晚」和撩妹總統等活動，拿總統府玩行銷蔡英文吸引年輕選票。這些網紅基本上是商界人士，為了賺錢見風轉舵是自然現象。問題是蔡英文使這些大網紅由韓轉蔡，是否涉蔡英文利用國家資源，買到這些網紅，為她拉票？

楊蕙如事件後民調，台灣民眾表示：

收買網軍情形嚴重53%，不實抹黑53%

收買網軍較嚴重：民進黨45%，中國黨19%

抹黑對手較嚴重：民進黨48%，中國黨18%

顯然的，網軍整件事情繞來繞去，核心就是蔡英文民進黨。

網路的興起本來是個好事，縮短人之間、世界和時空的距離，更可打破傳統媒體的壟斷。當政者可以快速的用網路去宣揚政見政績和理想。但很不幸，蔡英文英派黨卻用來掩飾真相，抹紅抹黑霸凌對手，達到其政治目的。

第13、濫用權力，把台灣變成警察國家

蔡英文將其個人任職升等資料、假論文假博士資料封存30年，更可惡的是，抹紅抹黑不挺她的獨派民眾，扣上「破壞團結」及「分裂罪人」帽子。迫害言論自由，直逼蔣家獨裁時代有過之而無不及加起來共保密60餘年至2049。

2017年，她結合柯文哲，在台北世大運禁止民眾拿台灣旗或布條進入場地。在入場關口檢查，沒收台灣旗丟棄在垃圾桶。若干機靈的本土民眾設法帶進台灣旗或布條入場，靜坐在觀眾台，默默拿出，想不到場內國安局的黑衣人出來，非法粗暴地將這愛台入士架走到警察局。

這不僅是濫用權力，更是蔡英文喪失台灣主權的表現。蔡英文保持現狀，無異議接受奧會的中華台北的名字。然而，奧會沒有規定也沒有權力規定和限制任何主辦國有關觀眾的約束。蔡英文聯合柯文哲為了取悅北京習近平。

今年7月，刊登在洛杉磯台僑Jenny Tsai女士創辦的台派網站《台灣e新聞》一篇文章報導蔡英文今年7月過境紐約，美國丹佛，由台灣代表處設宴用台灣納稅人的血汗錢揮霍請客，還涉嫌用公款買票、賄選的錢請客。台灣網友賴秋月只是轉載了該文章就被叫到永和警局偵訊做筆錄。警察局的理由是「不要傳播假新聞」。蔡英文政府這種對網民的恐嚇威脅，簡直把台灣變成是一個獨裁警察國家！

第14、空喊保持現狀，高喊保謢捍衞台灣主權是假的

保持現狀是蔡英文2016年大選所喊的烏龍標語，是空喊的。3年來，她當然無能力保持現狀，只眼睜睜的看，並讓中國全面破壞台灣現狀。因此：

(a) 她無對策防止中國滲透分化台灣的社會，

(b) 她對32位退役將領到中國北京在習近平前唱中國國歌， 回台灣每月照領走400萬月退俸沒有辦法！

(c) 台灣從蔣介石到現在，只有在蔡英文執政的今天才會看到五星旗出現，不但台北101，火車站，凱道及西門町等處公然大剌剌飛揚，而且也在台灣其他各地方高調懸掛。彰化一個古廟還被中國在台份子佔據，改建成中國基地，每天舉行升五星旗典禮，唱中國國歌！那是嚴重侵害台灣主權，而蔡英文團隊卻以言論自由為由，不加禁止和取締。

(d) 假抗中保台、散布芒果干亡國感，欺騙恐嚇選民。蔡英文利用香港反送中事件，用傳統媒體和網軍大量散布芒果干亡國感，欺騙恐嚇民眾尤其沒有經驗的年輕選民的總統票。台灣社會如果有亡國感的話，主要是蔡英文有意縱容五星旗在台灣各地公然無忌全年出現，也誇大中國的軍事力量。但是，美國在保護台灣，安全無慮。所以，她一方面高喊保護捍衞台灣主權是假的，另方面同時如同她的論文門又在欺騙恐嚇選民。

(e) 蔡英文在香港反送中運動拿到槍，大聲高喊保護台灣主權。然而，在台灣舉行的國際運動比賽，台灣隊一律以「中華台北」隊出場，棒球的轉播員連連「中華隊加油」，就是拒絕把台灣拿出來，在台灣，一個播報員說「台灣加油」會被中國砍頭嗎？

蔡英文如果真正在乎主權的維護，為什麼不命令台灣全國上下把「大陸」改為「中國」，把所有當作台灣圖騰的「中華」改為台灣？蔡英文利用 「抗中」二字並不是保台，而是保住自己的連任利益。如果蔡英文真的「抗中護台主權」，她應該放棄中華台北、中華民國神主牌。她應該支持台灣制憲、獨立建國、東奧正名公投、修正鐵籠公投法還權於民。

第15、不懂民主真諦、散佈反民主教育

選舉投票是人民做主民主政治的實施的具體實踐的表現。每個人在沒有被威脅或收買下有權利選出其認為最適合的候選人。可是，蔡英文和其英派民進黨卻認為，選民非投給民進黨不可。舉例如下：

(a) 2018年11月28日：蔡英文為九合一敗選辭去民進黨主席，並發布《給黨員的一封信》。她檢討大敗原因時，指「改革沒有錯」，大家走在正確的道路上；但在往進步價值前進的時候，「沒有注意到社會大眾有沒有跟上」。蔡英文敗選責任推給社會大眾沒跟上改革腳步。

(b) 在2018年11月台中市民否決林佳龍連任，高雄市民投票選出韓國瑜，蔡英文08/19/2019要台中民眾向林佳龍道歉，要高雄市民向陳其邁道歉。

(c) 12月12日，民進黨推競選影片「給台灣的一封信」，高雄部分「對不起台灣」篇，說 高雄人「對不起台灣」。立委管碧玲說「高雄人對不起台灣，是普遍的心情……」。蔡英文民進黨真的是「靠邀」，選民沒投給民進黨就對不起台灣的狂妄自大的思想，是不懂民主真諦、散佈反民主教育。在破壞民主，使進步倒退。被選民唾棄，不檢討自己只會怪人。高雄人沒有對不起臺灣，是民進黨在高雄執政20多年，沒有照顧高雄，陳菊還留下3,000億債！對不起高雄，又毀掉臺灣！

可惡的是，民進黨黨主席卓榮泰和副秘書長林飛帆還硬拗強調批評者說：「明明就是一張變造的假訊息⋯⋯一大早還是有人繼續一直故意散播，這就是製造假訊息者的最大勝利⋯⋯」

這一支正式的競選影片，再次展現蔡英文民進黨『千錯萬錯、都不是蔡英文民進黨的錯』的不懂民主真諦、做出反民主教育！

(d) 前數天，負大選重任的內政部次長陳宗彥帶頭稱「投小黨浪費」，違反行政中立，「反民主」。

(e) 韓國瑜當選高雄市長，就任3個月因為超高人氣，被動加入中國黨總統提名初選，並得到蔡英文民進黨的網軍大力支援而得到中國黨總統提名。雖然在狹義的道德觀感標準下，韓國瑜的參選對高雄市民是有點説不過去。但是，就民主政治選舉而言，就像賴清德挑戰蔡英文一樣，這完全正當有理的。然而，蔡英文卻發動媒體和網軍全面攻擊韓國瑜，説他是「落跑市長」。就事論事，只有選他的高雄市民勉強有資格批評指責他，其他任何人沒有身分説東數西。尤其蔡英文也是參選當事人更沒身分資格。她還在前幾天的「政見會」上公開指責韓國瑜落跑，充分顯現她蔡英文完全不懂民主真諦，散佈反民主的教育。

第16、施政3年半來，經濟政績不及格

最後，再來看與一般民眾最切身的問題：經濟。蔡英文的團隊稱台灣的經濟發展是數十年來最佳，台灣股市也創數年來新高。但是最近聯合報民調指出下列指標：

第一、老百姓生活上，比以前好13%，比以前差29%，差不多49%

第二、整體發展，比以前好23%；比較差30%、差不多38%

笫三、亂開選舉支票，情形嚴重73%，不嚴重11%

第四、政府加碼補助津貼，情形嚴重46%，不嚴重29%

聯合報以往明顯偏中國黨，也是中國派媒體。但這次大選好像已經被蔡英文摸頭過，在大選政治新聞上，批評韓國瑜的量不比蔡英文少，稱讚蔡英文部份還稍多於韓國瑜。所以，此民調的可信度應該高。準此，我們可看出民眾對蔡英文的團隊的經濟政績是無感和失望的。台灣股市也創數年來新高，是少數重量級股票如台積電等大升所致，大部份股票沒有升或反降，大部份股民沒有得到好處，一般民眾對股市無感。也因一般產業尤其旅遊業產業鏈不振，沒跟上，所以老百姓生活上，比以前差的有29%遠高於比以前好的13%。

我們要強調一點，農業是蔡英文一再說，是施政最優先的產業政策。可是，光是今年就多次發生農產品崩盤，2019年4月芭樂、7月鳳梨、9月檸檬、10月高麗菜、桃竹冬茶，以及近期的花生之亂，蔡英文對農民承諾只剩一顆顆芭樂。

蔡英文在經濟議題上另有兩項大問題，一是8,000億的前瞻計畫，二是超過2兆的風能發電計畫。前者是否變成蔡英文分配利益幫大選？後者的超大天文金額是否是如核四那樣涉及令人懷疑的貪瀆回扣又無法下台的爛攤子？

總而言之，蔡英文的經濟政績是不及格的。2018年民進黨在全台灣尤其高雄崩盤就是一個明證。前幾天的所謂「政見發表會」中，大家不但聽不到蔡英文如數家珍的暢談她的政績，相反的，連一個政績也說不出來！

結論

討論至此，蔡英文在政經廣泛議題上是問題重重。蔡英文曾在2010年擔任民進黨主席時公開表明，中華民國是一個流亡政府。6年後，她成為她口中流亡政府的元首，國會過半，完全控制，完全執政，攀上權力顛峰。如果她有台灣心，台灣情，她應清楚了解台灣是國際孤兒，體會出流亡者的困境和苦楚。她應利用這個完全執政的千載難逢的機會，落實台灣正名，獨立建國。然而，她卻緊緊擁抱這個流亡政府「中華民國」神主牌，不做還阻擋民間去做。在她全面執政下，台灣有沒有更「民主」？有沒有促進「獨立建國」？答案都是否定的。執政黨政人員有清廉、有誠信、有公義嗎？答案更是否定的。現在的蔡英文英派民進黨是比中國黨更黑、更爛。他們只想卡住位置，吃乾抹淨，唯利是圖。她擁抱保持現狀，卻讓台灣更不安全，此時她還大賣芒果干，大鼓吹亡國感。

論文門一案其實已經很清楚了，蔡英文就是沒有博士論文，沒有博士。她騙大家36年。世界上絕對沒有一個民主國家像臺灣一樣，允許一個說謊總統繼續耍賴。蔡英文自己撒謊，還強迫政府官員配合說謊、造假，甚至竄改偽造資料。一個小小的論文門她就無法誠實處理，難怪她無法去做更困難的國家政經的大事。

權力已經使她完全腐化，使她把「連任」當成做為總統的責任。她要佔據總統的位置，不是為了台灣長久的光明前途，也不是為了台灣人民的幸福。而是為了去維持和享受無上的權力，為了保護她自己和她的共犯結構的權利。她不只是背叛民進黨的黨綱，她更分裂吞食了民進黨，建立了她的英派華獨黨。多年來，她一再辜負我們本土台派民眾對她的奉獻和殷殷期待。現在，為了選票，她大唱芒果乾亡國感來綁架我們。

寧為良知、公平正義和真理 ，我們不支持蔡英文連任。