作者指出，實現一國一制，才是中共治理香港的終極目標。圖為《蘋果日報》於20210624最後一日出版，畫下句點。擷自擷自公視新聞影片

代表言論自由的《壹週刊》和《蘋果日報》，6月24日在香港走完旅途，港人上街購買最後一天報紙，作為送別，中共凍結蘋果資金，抓捕黎智英以及報館管理高層，寫「蘋論」的主筆李平，也不能倖免，老共對這些手無寸鐵文人，以重刑侍候，宛如毛澤東在建政初期，先對自由派報紙言論下手，最終所有媒體被迫成為黨的喉舌，極少數不從者，選擇自殺或被自殺。

用粗暴手段逼迫蘋果關門，估計持反共立場的《大紀元時報》，先前印刷廠被暴徒縱火，記者被黑幫毆打，恐怕也無法持續在港生存，還有《立場新聞》，也難逃惡運，中共不顧國際瞻觀，在港人頭上落下重鎖，從上月通過「電影檢查法」，就可以預知，不只是看電影，拍電影，所有影片上映前要政治審查，包含外國進口，未來港片水平必然和國內水平同樣，被老共掐住脖子，實現一國一制，才是中共終極目標。

5月初，港府早已預告鐵幕即將落下，港府嚴格審查出境人口，抓捕曾經叁與「反送中」運動年輕人，迫使愛自由的港人重啟「黃雀行動」，這項行動在八九年天安門事件後，協助很多中國異議人士離開中國，香港是自由跳板，現在，新黃雀行動則在拯救港人，台灣扮演跳板，6月中，有五位港青經由海線，搭船來到台灣後，轉往美國接受政治庇護，這五位港青只是反送中運動加入者，還有更多同樣遭遇香港人，等待救援，可惜台灣遲遲無法通過難民法，拯救港人於水火變成口號，徒使口惠多於實際。

老共一不作二不休，既然已經對香港動手，也就不再遮掩醜陋面目，21日，港府驅逐台灣駐港澳辦公室，理由竟然是台灣不願意簽署一中承諾書，如果這個理由成立，剛好證明過去，老共已經接受兩個中國，否則如何解釋過去可以不簽，現在要簽，中台溝通管道早已封閉，中台白手套如同虛設，如今連港澳聯絡站也關門，不免讓人聯想：老共為了與西方國家脫勾，正在作準備。

1946年3月，邱吉爾發表鐵幕演講，指控共產法西斯主義野心，把民主國家和蘇共控制國家，分割出人為界線，接著杜魯門實施圍堵紅色擴張政策，逼迫共產陣營拉下鐵幕，開啟二戰後的冷戰氛圍，今天，中共急著實現一國一制，在香港拉下鐵幕，就如同當年1949毛澤東迫不及待宣告：「中國要關門打掃一樣」，目的不在關門，而在打掃，打掃對象是國民黨以及帝國主義同路人，這些人會使老毛皇帝幹得不安心，後來發生了三反五反運動，百花齊放運動，境內反共人士，全部遭到整肅，現在，習近平正在抄襲老毛走過的路數，關起門來為幹皇帝預作準備。

香港失去亞洲金融中心地位

香港長期以來扮演傳遞民主自由管道，已經讓習近平感到害怕，美中貿易戰開打，香港受到傷害最大，從亞洲金融中心地位退了下來，但是，實際上掌握香港金融命脈，不是習近平，而是英國和江澤民派系，習近平為了打擊江派，不惜砍斷香港國際金融中心命脈，等於向西方宣告：中共不會放棄專政獨裁的道路。

在習近平眼中，香港是實施獨裁最大破口，也是共產專政隱患，更簡單說，世界上不可能有永久的一國兩制，要嘛，中共放棄獨裁，學習民主，要嘛，封鎖香港走向獨裁，習近平選擇後者。

但是，令習近平害怕，還不只是自由香港的文化，輸入中國境內，可能顛覆中共政權，多年來，遭受迫害遠離中國或逃亡者，已經在中緬邊境成立「中國自由軍」，簡稱「V字旅」，這是中國異議人士，走向武裝革命的開始，V字旅有四千多人，以緬北為據點。根據流亡澳洲的中國異議人士袁紅冰的「自由聖火」網站報導，去年9月，中共派出一萬多名武警和八千名解放軍，進入緬北進行掃蕩，甚至用軍機轟炸該區，也因此和緬甸地方勢力爆發衝突，為了消滅中國自由軍，中共更利用大外宣，把V字旅描述為毒販和黑幫，企圖抹黑。

被中共謊言洗腦，暴政迫害的中國人，除了學習不合作躺平運動以外，武裝革命給中共政權更大壓力，這次在香港拉下鐵幕，只是全面與西方國家脫勾，自保的開始，可以預料，中共如果被武漢病毒追源頭行動，逼到絕境，天下圍共自然形成，接下來，外資持續撤離，下崗人口攀高，經濟崩潰，社會混亂，最後，中共拉下鐵幕的日子就近了。



20210624香港人上街排隊購買最後一天的《蘋果日報》，作為送別及紀念。圖／擷自擷自公視新聞影片