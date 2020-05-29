市長選舉大獲全勝的韓國瑜在總統大選被高雄人拋棄，其原因也是腐化，認為一人救全黨，不知道是高雄人在懲罰民進黨，權力的傲慢毀了他。圖／JOY

高雄市長韓國瑜罷免投票日在即，高雄市前新聞局長王淺秋日前受訪時，曾脫口「高雄人被煽動的可能性更高」，事實上日前王淺秋就表示，「我覺得台北跟高雄的人真的完全是不一樣的，高雄的感受跟氣質，那甚至更容易被煽動的可能性會更高，這也是我認為感覺看起來最不舒服的地方。」

王淺秋是否想過，高雄原來是綠營的地盤，不只市長選舉呈現一面倒，立委選舉，藍營連一席都沒有，九合一選舉前，大家公認民進黨的候選人可以躺著選。相對的，韓國瑜已離開政壇十六年，可以算是過氣的政客，最重要的是他與高雄並無淵源，高雄人並不認識他。依常理判斷，韓國瑜應該沒有空間，可是票開出來，韓國瑜卻大贏民進黨候選人。

依王淺秋的論述，高雄人所不認識的韓國瑜可以高票當選高雄市長，難道也是他不擇手段煽動高雄人？造成高雄人放棄民進黨，轉而支持韓國瑜？而這一次變成罷韓人士煽動高雄市民罷韓，讓韓國瑜遇到困境？果真如此，韓團隊可再煽動高雄市反對罷韓，既然高雄人容易被煽動，王淺秋何不領導韓團隊再煽動一次？

以前高雄市乃民進黨最穩定的地盤，造成投入市長候選人初選者，都將初選當作大選來面對，因為大家認定初選過關就篤定當上市長。可是九合一選舉，民進黨不只在市長選戰大敗，市議員選舉也輸得一蹋糊塗。一位旅居美國的朋友來電，指責高雄人沒水準，筆者回答，說高雄人沒水準者最沒水準，因為完全沒有反省能力。

過度享用權力是高雄變天主因

一般地區選輸了，可以提出很多理由來解釋，然而民進黨在高雄選輸了，不必找理由，而是該檢討如何補救。因為該贏的沒有贏，理由很簡單，就是腐化，長期執政的民進黨過度享用權力，引起市民反感。市長選舉大獲全勝的韓國瑜在總統大選被高雄人拋棄，其原因也是腐化，認為一人救全黨，不知道是高雄人在懲罰民進黨，權力的傲慢毀了他。

民進黨及韓國瑜都因為腐化而失去政權，也因對手腐化而獲得政權，比較奇妙的是雙方都不知道反省，反而高雄人懂得反省，投錯了票懂得積極補救。依台灣人的習性，對選舉非常熱衷，但對公投及罷免興趣缺缺，單是連署這一關就很難突破。可是罷韓案的第二階段的連署，民眾踴躍的情況真的讓人感到驚嚇，王淺秋卻不知道檢討。

王淺秋存有天龍國的傲慢，造成偏差者看正常人，覺得正常人非常偏差。高雄人卻非常正常，依自己的意見評價公僕的優劣，沒有被政客綁架，別忘了高雄人嚴厲的淘汰民進黨到拋棄韓國瑜，只間隔一年多而已。其他地區則有太多「奴才」，心目中「主人」永遠是對的，而「主人」的對手就是「壞人」。高雄人當然也會看錯人，但會積極補救，充分扮演主人的角色。