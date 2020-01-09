臉書粉絲專頁「台北惡棍」因惡意散布不實指控，負責人張育銘被警方依加重誹謗、公然侮辱罪函送士林地檢署偵辦。提供資料給市刑大的時力不分區候選人翟本喬表示，網軍製造假消息傷害台灣社會；時力黨主席徐永明則說，時力揭弊向來只問是非，不問顏色。圖／畫面擷自POP Radio聯播網YouTube頻道

臉書粉絲專頁「台北惡棍」因惡意散布不實指控，負責人張育銘日前被警方依加重誹謗、公然侮辱罪函送士林地檢署偵辦。提供資料給台北市刑大的時力立委候選人翟本喬表示，網軍製造假消息傷害台灣社會，應多加強大眾媒體識讀；時力黨主席徐永明則說，時力向來只問是非，不問顏色，時力不會因為對方是黑韓的、黑蔡的、黑柯的，來決定要不要去揭發。

翟本喬今天接受「POP搶先爆」廣播專訪時表示，「台北惡棍」就是技術很不好的網軍，到處開戰場，不實指控對象從一芳水果茶、柯文哲到韓國瑜都有；翟本喬提到，他著手搜集資料，是協助台北市刑大偵辦一芳水果茶對「台北惡棍」控告的案子；市刑大解決了該案後，又順藤摸瓜，才一併解決了不實「黑韓」的案件。

翟本喬說，新科技、新技術在發展初期，不免遇到腦筋動得快的人鑽漏洞；因此，了解如何判讀這些資訊是否屬實的能力就顯得相當重要，應多加強對媒體識讀。

翟本喬表示，為對抗假消息，自己曾提出「網路自願實名制」，一方面仍允許在網路上匿名，以保護揭弊者，另一方面也增加具名發言者權重，如此匿名側翼網軍很快就會被壓下去了。

同時受訪的徐永明說，翟本喬做這些事情，證明當時找他加入時力是對的；時力向來只問是非、不問顏色，不會因為對方是黑韓的、黑蔡的、黑柯的，來決定要不要去揭發。



圖／擷自翟本喬臉書