侯友宜心理清楚：只靠藍票，不足爭大位，甚至要連任百里侯，也有障礙，所以就任以來，就與國民黨保持距離。 示意圖／擷自公視新聞影片、侯友宜臉書，民報合成

最近國民兩黨都出現難言的家務事，但是，相形之下，林秉樞對民進黨某派系的打擊，代誌比較大條，甚至影響民進黨整體形象，是否波及公投或中二區立委補選，還要觀察。

林秉樞施暴高嘉瑜的故事，從家務事演成政治陰謀，如今進入司法訴訟，剛好告訴我們一件事：某種男人不能愛，從這個男女情事延伸出的政壇八卦，正在延燒，也讓綠色政客了解：某種照片不能拍，某種輓聯不能送，某種大餐不能吃，聚餐時要先搜身，避免有人帶著錄音筆，曾經和這位林青年才俊作夥的政治人物，如今真的如坐針氈。

當下，民進黨是遇人不淑的問題，高立委愛上不該愛的人，慘遭利用，搞到全黨烏煙瘴氣，網軍雞飛狗跳，只有「衰」字，而國民黨侯友宜，則是遇黨不淑的麻煩。

本來，藍營對公投四案同意派信心滿滿，現在變成保守觀望，原因之一，和民進黨動員下鄉說明有關，四個不同意案急起直追，讓一些不關心國家的人民，開始增加智慧思考，不陷入假道德迷思，偽科學陷阱，「萊牛可吃，萊豬不能吃」，這一點就無法說服人，全民非核家園既是共識，所以從煤炭進化到天然氣，然後到綠能普及，這條進階道路，適用全球，否則就只能倒回燒木頭時代，本來，四個議題既是政治，也是科學，更涉及台灣未來命運，投票必需謹慎，這也是藍營從勝轉敗原因，藍營情急之下，突然對侯友宜祭出追殺令，要求侯友宜三天內表態，甚至連署相逼，逼得侯友宜脫口而出：「搞不好，我也會離開」，雖然是戲言，也顯示侯友宜壓力沉重。

侯友宜是藍營少數會玩政治的人物，他心理清楚：只靠藍票，不足爭大位，甚至要連任百里侯，也有障礙，所以就任以來，就與國民黨保持距離，侯探長掌握政治氛圍手段，無人可比，這也是使他可以快速累積聲望，民調始終不墜主因。

在民間社會眼中，侯友宜是最不像國民黨的黨員，因此批判他藍皮綠骨接踵而來，在台灣媒體民調中，足堪與賴清德爭奪2024大位者，唯侯友宜也，這件事幾乎成為共識，朱立倫即便有心，卻已無力，老趙就算有一干戰鬥藍相挺，也時不我與，客觀來說，國內外大環境，都不利國民黨奪回中央政權，至於柯文哲，我認為會參選，但是票數應在國民黨之下。

18日公投案，牽連明年初中二區補選，更影響台灣未來發展，所以政治動員壓過議題思考，國民黨企圖三勝或維持平手，我認為並不容易，這才是侯友宜不想沾鍋原因，過度親近國民黨，必然失去中間選民支持，但是，不沾藍色鍋，又會演成如今的黨內反撲風暴，這才使侯友宜左右兩難。

至於身陷家族橫財風波的顏寬恒，反而單純，因為，長期以來，顏清標都是無黨籍，他搞選舉以來，從來無需國民黨提名或加持，顏寬恒繼承家業，2013年選立委，雖然掛了國民黨旗幟，但是，選票也不靠國民黨，而害怕沾黑金惡名的國民黨，也只能和顏家保持距離，如今，在媒體強勢檢視下，顏寬恒卻陷入苦戰，開始站街頭，阻擋選民別看電視，問題是，顏寬恒年紀輕輕，卻擁有說不清的龐大財富，如今形象已經身受重創，多少也對傳統支持選民造成動搖，才會情急之下喊出別看電視，問題是，己身若正，就不怕悠悠之口，企圖阻擋言論自由，恐非智者應為。

侯友宜害怕國民黨靠太近，國民黨卻害怕靠顏寬恒太近，陷入苦戰的顏寬恒，也不敢向國民黨喊救命，侯顏兩人，肯定內心有苦難言，因為他們都遇上不應該遇到的政黨。



作者認為，侯友宜知道若過度親近國民黨，必然失去中間選民支持，但是，不沾藍色鍋，又會演成如今的黨內反撲風暴，使侯友宜左右兩難。示意圖／擷自公視新聞影片、侯友宜臉書，民報合成