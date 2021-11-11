衣索比亞人口一億多，境內八十個種族，成為政府治理困境。圖為衣索比亞泰格瑞省難民。擷自公視新聞影片

10月31日，英格蘭突然降下暴風雪，造成在格拉斯哥舉行的氣候峰會秩序大亂，外媒說：極端氣候使氣候峰會也受害，但是，因為全球降低碳排放量時程，越來越慢，發燒的地球溫度上升，而更諷刺的是用碳量最低的非洲，卻是極端氣候最早受害者，武漢病毒加上乾旱蝗災，非洲人正因為飢荒在哀嚎，聯合國世界糧食總署希望馬斯克捐款救救非洲人，目前馬斯克並未答應。

非洲東部馬達加斯加，最近傳出求助信號，長達三年的乾旱和蝗災造成糧食欠收，數十萬兒童需要人道救援，但是比馬達加斯加更慘的是衣索比亞，聖經中末世四騎士飢荒、戰爭、瘟疫等天災全部出現。

衣索比亞人口一億多，境內八十個種族，成為政府治理困境，2019年，總理阿邁德因為用和平方式，結束與鄰國厄塞俄比亞的戰爭，被頒發諾貝爾獎，沒料到自己國家卻陷入內戰，戰爭從去年11月開打，主因是提格雷州政府不服聯邦政府命令延遲選舉，還攻擊來提格雷州執行鎮壓行動的聯邦軍隊，提格雷州不遵從聯邦政府，並如期舉行地方選舉，聯邦政府因此宣佈提格雷州政府是恐怖組織，雙方爆發武裝衝突，如今內戰已進入一年，加上蝗災和乾旱，有二百萬難民湧入蘇丹，其中五十萬兒童，重複八零年代衣索比亞內戰惡運。

1975年內戰，起因是門格圖斯人民解放陣線，企圖推翻賽拉西皇帝，雙方爆發內戰，兩年後，門格圖斯成功掌權，並對親皇派進行種族清洗，其中最嚴重受難者就是衣索比亞境內少數貝塔猶太人，這批難民又稱黑色猶太人，在內戰中遭受迫害，因此延伸出一段搶救猶太人故事，又稱現代摩西行動。

以色列境外的猶太人，來自聖經所羅門王故事，西元前十世紀，非洲古國馬基達（衣索比亞）女王示巴，來到耶路撒冷，拜訪所羅門王，兩人一見鍾情，相傳示巴女王非常美麗，後來，懷孕的示巴女王回到衣索比亞，替所羅門產下一個孩子，國王派了軍隊隨著女王回到衣索比亞，這些人在當地通婚，並傳播猶太信仰，所以王族下一代也信奉猶太教，這些就是黑色猶太人的起源。

紅海救援行動宛如現代摩西故事

1977年，以色列總理比京接到猶太難民求救，因此以經濟援助賽拉西政權，交換回來第一批猶太人，但是門格圖斯掌權後，換回難民方式中斷，於是以色列政府決定由摩賽德特務（以色列中情局）執行後續任務。

1981年，數名以色列特務進入衣索比亞，並透過瑞士銀行在蘇丹難民營紅海附近，買了一個潛水渡假村，特務在白天假扮潛水，晚上則從難民營內運出猶太人，然後由以色列海豹部隊接應，送到外海的貨輪上，走海運回到以色列，總共有一萬多名黑色猶太人獲救，離開內戰的衣索比亞，紅海救援行動被好萊塢拍成電影，稱為現代摩西故事。

非洲國家不只是氣候難民，更是戰爭受害者，這些不幸應該歸咎於歐洲國家的殖民掠奪，國族地界不按牌理劃分，形成今天的衝突場面。

當然，也有歷史學者認為歐洲殖民政府太早離開，國家治理未上軌道，加上非洲傳統血緣部落性格，部落爭奪權利，才是非洲動亂主因。