星象學家認為2021年是大難之年，這一年考驗世界，也考驗台灣。

台灣人不信拜登

最近一項民調顯示；如果拜登上台，台灣遭受中國入侵時，認為美軍會保護台灣，只有48%，比川普政府執政時，降低13%，可見，台灣人對準備登場的民主黨拜登，不具信心。

重點當然是拜登很可能已經被中共控制，會否出賣台灣還是未知數，但是挺台灣的力道勢必降低。12月10日，美國媒體大量報導加州一位中共女特務方芳，利用美色打入美國政要活動，幾位民主黨現任眾議員名字因此曝光，其中一位斯洛維爾議員，目前還擔任眾院情報委員，引起多方猜測。美國民主黨比較左傾，這是歷史政策使然，卻因為和社會主義接近，很容易成為中共突破和滲透的對象，斯洛維爾議員案件很顯然只是冰山一角。中共在美國活動女特務多如牛毛，落入美色陷阱的人當然不只一位，因此，美國民主黨上台，當然比較不被台灣人信任。選前，拜登家族和中共官方糾纏不清的醜聞，主流媒體替他隱藏不報，現在才冒出頭，以為可以掩人耳目，輕輕帶過，但是醜聞既多且雜，至今還是無法釐清拜登家族和中共關係，如果拜登掌權，不要說台灣怕怕，美國人也膽戰心驚。

川普翻盤只看天意

現在，德州控訴四個搖擺州的選舉訴訟案件，直接進入聯邦最高法院，陸續有18個州也加入訴訟行列，這是有關這次選舉是否違背憲法的訴訟案，最高法院必須做出裁決，因此，全世界還在等待美國大法官的決定，估計美國陷入大選迷霧的時間，還要拖一個月，沒有到2021年1月，無法知道川普能否翻盤成功。

美國大選暴露長期被中共紅色滲透的痕跡，從華府、國會以至於到各州政府的官僚體系，兩黨都有，可能共和黨比較少而已，美國社會不只是分裂而已，可以說已經千瘡百孔，這次選舉整個反美國的惡勢力突然爆發，令人膽戰心驚，從美國看台灣，台灣社會被滲透的情況，應該不輸美國，不用說網路平台，擺在大眾生活習慣必看的電視媒體，自動成為中共洗腦台灣的傳聲筒，該媒體直到換照失敗，長達一個月把一個公共財產的電視當作財團自家玩物，每天哀哀求告，還有一些學者，仍然以言論自由名義，替紅色在台傳聲筒張目，走上街頭抗爭的口號居然是反獨裁，要言論自由，看看這些上街的人馬，正好是蔣政權最獨裁，最迫害台灣人權，最反言論自由時的幫兇，他們上街抗爭已經晚了三十年，而且弄錯抗爭對象，建議這批人應該到天安門示威才對，看了這些紅色在地協助者嘴臉，真的為這些人感到悲哀。

2020年的台灣，由於武漢瘟疫肆虐，台灣卻因為防疫有成，因禍得福，經濟成長一枝獨秀，已經成為亞洲冠軍，新加坡星展銀行評估2021年，台灣經濟成長會來到3.3%，仍然是亞洲冠軍，台灣的半導體在瘟疫的宅經濟帶動下，需求長期攀高，成為拉抬經濟成長主力，加上海外資金湧入台灣，房價過熱，這也是政府出手打房的主要因素。

最近一份民調說；台灣人認同來到60%，其中自認是台灣人也是中國人有34%，但是，如果只能兩者選一個，那麼25%的人會選擇台灣人，加上60% 的認同，台灣人認同來到85%，這是歷史上最高紀錄。很顯然，台灣在武漢瘟疫之下因禍得福，不只是成為全世界最安全的地方，也帶動「去中國供應鏈」在台灣深根發展，未來三十年是台灣最好的時光。反過來看中國，目前正值風雨飄搖，搖搖欲墜，武漢瘟疫疫情死灰復燃，政府債務堆高如山，但是，中共持續那一套不透明的作風，這樣的國家連疫苗如何製造都必須隱藏，還要大搞疫苗外交，欺騙第三世界人民，竟然有人還為這樣的國家掌聲鼓勵，真的天要黑一半。

這個世界和人類命運一樣，既然息息相關，也有喜有悲，這是所謂的禍福相依，台灣選擇遠離中國的正確道路，就是遠離邪惡，必得到神的庇佑。



作者指出，最近的民調顯示台灣人對準備登場的民主黨拜登，不具信心。圖為2020美國總統大選候選人：川普（左）、拜登（右）。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成