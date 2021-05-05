去年，美國黑人佛洛伊德遭白人警察蕭恩勒斃事件，引發全美的震盪，而此案於今年3月中開始進行陪審員選任後，立即進入審判程序，並經約四星期的審判後，由陪審團評議認定有罪。而因此案受到全美、甚至全球的關注，不僅全程網路轉播，且在審判期間，法院外也有關心的民眾與團體為聲援，甚至在審判過程中，美國又發生了幾起黑人遭警察槍殺的事件。故此案在審判一開始，甚至於審判中，檢察官、被告律師，皆曾向法院請求隔離陪審團（jury sequestration），但都未得到法官同意。這就產生一個疑問，即在如此受矚目，且媒體鉅細靡遺的報導下，於審判期間，是否該讓陪審員回家呢？

基於美國憲法增修條文第6條，因刑事被告有接受陪審的權利，故擔任陪審員也就成為一種義務。而在被選任為陪審員後，就得執行陪審的義務。而在審判期間，陪審員雖可回家，但法官會告誡陪審員不得與他人討論案情，以來保持其公正性。只是在現今網路時代，回到家中，勢必會接觸到各方對於案件的想法，甚且在受各方矚目的案件，陪審員也可能受到外界的干擾，甚至威脅。也因此，在陪審制度之下，若法官認為有保持陪審團中立客觀或安全考量，是可以將陪審員於審判期間為孤立與隔離。

隔離陪審團壓力大

只是隔離陪審團，於審判期間不長時，問題尚不大，但若審判期間一拉長，就會產生麻煩。因在隔離期間，所有陪審員一定得被關在旅館，並有警察為看守，且為了防止外界干擾，除了手機與3C產品必須集中保管外，也肯定不得上網、看電視，並只能由法院提供食物。故一旦審判時間拉長，如此的國家花費，勢必龐大，且陪審員的身心壓力，也必受到影響，如著名的辛普森案，審判期間超過兩百天，這對於陪審員與法院來說，都是極為沉重的負擔。也因此，近十年來，法官下令全程隔離陪審團的案件，大概僅有兩件，即2013年美國白人奇墨曼殺害黑人少年馬丁案，以及2017年著名黑人演員比爾考斯比的性侵害案。

而在佛洛伊德案一開始，檢方以此案極為敏感，且為防止陪審員受威脅，向法院聲請隔離陪審團，卻遭法官駁回，理由自是在避免對陪審員的自由權過度侵害。而到了審判中間，因紐約布魯克林，又發生白人女警射殺黑人的事件，也引發人權團體的抗議。故被告律師向法院請求隔離陪審團，目的是避免陪審員接觸此事件的報導，致對警察執法產生偏見，但法院仍以無必要性而駁回。顯見，是否要隔離陪審團，必是法官最不得已的決定。

不過，在陪審團進入評議，因採有罪、無罪皆必須一致決之故，故若到了夜晚，仍未評議完畢，除非陪審團要讓此案成為僵局判決，否則，就必須為隔離，等待隔日繼續評議。故此種型態的隔離，因是為保持評議的絕對不受干擾，既屬必然，也不少見，於佛洛伊德案，即有出現此等型態的隔離。

雖然於2023年，我國實施的國民法官制度，是傾向於日本裁判員的參審制，但對於陪審員所必須承擔的種種義務與壓力，也同樣會出現在國民法官身上。只是在國民法官所審理的案件，若如美國佛洛伊德案般受到各界矚目，甚至也有國民法官受到威脅、恐嚇下，依據國民法官法第42條，即賦予給法官下令保護措施的權限，是否也包括審判期間將國民法官全數隔離，實也是必須先為考量的重點。



美國黑人佛洛伊德遭白人警察蕭恩勒斃事件，引發全美的震盪，而此案於2021年3月中開始進行陪審員選任後，立即進入審判程序，並經約四星期的審判後，由陪審團評議認定有罪。圖為2020年6月美國民眾發起大規模抗議示威和騷亂。擷自BBC中文網路影片