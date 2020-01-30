武漢肺炎爆發大規模傳染，問題實在太嚴重，連武漢市長都不願獨自呑下千古駡名，選擇在央視自清，表明需要獲得上層批準才能動作，在在顯示習的黨內威望已經受到質疑和挑戰。圖／擷自央視Youtube

中國共產黨垮台，大概不至於會發生；因為目前也沒有其他政治勢力可以接手；但是習近平一上台就不願下來，打破之前中共內部不成文的默契，江澤民10年，胡錦濤10年，不管貪不貪腐，反正你的人馬搞10年，之後大家輪流，大家有機會。

習近平藉反貪拔除所有政敵，共產黨內部敢怒不敢言者大有人在，因為習近平獨攬大權，以下幾件大事皆難辭其咎。

第一：美中貿易大戰：習近平好大喜功耀武揚威，一改鄧小平訂下的韜光養晦戰略；其實中國對美大量出超，美中貿易大戰，中國要害被川普捏著。

第二：香港反送中運動：不只失去整代香港人的民心，更把中國整個國家聲譽全部賠光；香港區議會議員選舉，親中派輸到脫褲，在國際社會面前，中共完全無法自圓其說其實只是一小部分港人反送中而已。

習近平好大喜功打壓異己

第三：台灣選舉反中派大獲全勝：台灣甫結束總統大選，親中的中國國民黨輸到脱褲，親美的台灣本土政治力量民進黨不但贏得總統大選，並且單獨在國會過半，繼續完全執政。

第四：武漢肺炎爆發大規模傳染：問題實在是太大了，連武漢市長都不願獨自呑下而留下千古駡名，他選擇在央視自清，表明需要獲得上層批準才能動作，在在都顯示習的黨內威望已經受到質疑和挑戰。

經濟不好加上疫病橫流直接影響中國人民的國計民生，中國人民不滿的情緒上升，共產黨內是否有反習力量凖備奪權不得而知！習近平會不會下台？

1911年的武昌起義是人心思變；2020的武漢起義就是中國人再一次覺醒；中國經濟已經發展到一定的程度，中國人還不敢要求政治改革，是因為中國人奴性太重；但是對民主的渴望，是舉世皆然的。

習近平會不會下台？至少被要求10年任滿應該換人做！