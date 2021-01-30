接下美國總統大位，拜登忙著政策左轉，因此，網路進行的達沃斯經濟論壇，也缺席了，於是，這場世界級大會，變成習近平一個人的武林。

中共唱獨角戲

本來，中共只是國際組織的在野黨，現在變成執政黨了，演說內容，軟硬兼具，軟的說，美國不可以搞脫鉤，搞制裁，硬的卻是，中共翅膀硬了，不怕美國，從頭到尾全部向執政的美國拜登政府叫板。

達沃斯世界經濟論壇，從1971年成立至今，習近平第一次口氣如此大，好像忘了去年放出武漢病毒，折騰國際一年，每個國家死傷無數，經濟下滑，現在，仗著中國製病毒疫苗問世，儼然是世界老大。

這個論壇被視為國際最高論壇，由1000個企業家捐款組成基金會，能夠捐款的企業家也不隨便，必須年營業額度超過50億美金，才有資格上榜，包含政治人物、企業界、媒體大亨，瑞士搞這樣的一年一度盛會，政治人物、企業家，以登上論壇演說為榮，馬雲變成首富時，不可一世，也曾上場演說，去年，武漢封城前夕，習近平指定韓正代表赴會，韓正親自蒞臨演說，順道訪問瑞士，演說內容還是主張開放世界經濟云云。

1月25日，達沃斯經濟論壇，因為拜登忙於一堆文件簽字，剛上台的拜登民調，左右兩派民調數字差距很大，有一方顯示支持度已經下滑，完全沒有蜜月期的50%。歐洲國家領袖也被武漢瘟疫纏身，忙到昏頭，所以，一邊放毒，一邊救毒的習近平變成明星，獨撐2021年達沃斯論壇，這個論壇變成習近平一個人的舞台，看來，有點英雄寂寞啊。

習近平的演說，被形容是野蠻假裝文明，嘴裡說，要開放、多元、合作，但是中國一直是最保守，最封閉，最反自由主義的國家，演說內容呈現顛倒是非的本能，還暗示美國對中國的經濟制裁是搞對抗，是持強凌弱，只有美中合作，對世界最好，事實上，下台的川普早已經醒悟，美中合作30年的下場，就是西方國家對中共霸權搞「綏靖主義」，中共持續在美國華爾街吸血，盜取高科技，最後結局就是美國完蛋，中國獨霸世界。

中共是大說謊家

已經很長時間沒有露面的日本趨勢大師大前研一，早就看出中共的野心，25日當天，在日本《週刊郵報》發表一篇文章說，「習近平已經希特勒化，亞洲是當年歐洲，民主國家持續綏靖政策，最後就是坐看台灣被中共併吞」，大前研一被稱為現代先知，他的警告其來有自，澳洲財政部長佛萊登伯格更是不給習近平好臉色，聽過演講立即說，中共根本「言行不一」，拆穿中共大說謊家本質，中共對美國說，「不應該持強凌弱」，但是，對台灣對澳洲就是持強凌弱到底，到現在，中共持續以經濟貿易封鎖懲罰澳洲，以戰機進攻台灣領空，以政治力干預區域經濟合作，習近平說，中國不會搞「贏者全拿」那一套，但是，從國共內戰結束，國府退據台灣，宣布停止戡亂，承認中共政權，但是中共持續對台灣政府追殺七十年，不改其志，台灣民意已經告訴中共，80%以上的台灣人，不願意被中共統一，90%不想當中國人，但是，中共持強凌弱，從不停止，台灣人民只想好好生活而已，這是人類最卑微的夢想，但是，中共卻以民族主義洗腦中國人，擴張武力，沒有併吞台灣土地，中國就不是一個完整國家，如此狗屁不通的願景野心，還把中國人洗腦到服服貼貼，耍得團團轉，分析其動機，中共的紅色政權統治人民並不正當，就算現在的國際社會，全世界多數國家接受一個中國是紅色中國，中共還是不放過台灣，這不是贏者全拿，持強凌弱，是甚麼？請問習近平，你過你的中國生活，我過我的台灣日子，台灣人到底是如何得罪你中國人了？

將下台的德國總理梅克爾，對習近平的演說表態，歐洲也同意多邊合作交往，但是，交往的前提是透明，語氣中暗示，中共是不透明的政權，到現在，中共對武漢瘟疫的傳染源還是拒絕透露，甚至把涉及武漢瘟疫文件燒毀，到底在掩蓋甚麼？這樣的心態如何讓人信任，既然沒有信任，奢談甚麼合作來往，梅克爾簡單幾句，就指出問題的核心了。

記者問華府總統幕僚，對習近平叫陣如何反應，白宮發言人說，「美國持續對抗中國，政策不會改變」，看來，習近平唱完獨腳戲，呼籲美國回歸中共懷抱，美國還是沒有鼓掌。



習近平在北京以視訊方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」會議，澳洲財政部長佛萊登伯格不給習近平好臉色，聽過演講立即說，中共根本「言行不一」。圖／擷自中國人民網