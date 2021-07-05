6月30日剛在美國股市上市的滴滴出行（Didi Chuxing），7月4日遭中國國家網信辦處罰, 要求應用商店下架「滴滴出行」App。示意圖／擷自滴滴出行臉書

6月30日剛在美國股市上市的滴滴出行（Didi Chuxing），7月4日遭中國國家網信辦處罰, 要求應用商店下架「滴滴出行」App，理由是存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。

中國國家網信辦星期天發布消息稱：根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。網信息辦依據網絡安全法相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求「滴滴」出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標准，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

據中國媒體報導, 「滴滴」很快做出回應,稱堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客出行和司機接單不受影響。據了解，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，網絡安全審查辦公室7月2日按照《網絡安全審查辦法》，對「滴滴出行」實施網絡安全審查，審查期間「滴滴出行」停止新用戶注冊。

在中國領先的網路約車平台滴滴出行周三剛在美國上市交易，在首次公開募股（IPO）中籌集了約44億美元，使該公司估值最高時達到730億美元，成為自2014年阿里巴巴集團上市后在美融資最高的中國公司。至7月2日收盤，「滴滴」股價報15.525美元，市值744.34億美元。

據美國彭博社報導，當局對滴滴這次突然調查是對「滴滴」從反壟斷到數據安全等一系列問題上進行審查的最新一起。中國當局在對滴滴和其他互聯網公司，例如主要後台支援的騰訊等因特網公司進行廣泛的反壟斷調查。

同時，北京也一直試圖限制中國一些最大的網路公司不斷增加的影響，加強對阿里巴巴、騰訊、「滴滴」等這些每天處理數億客戶資料的公司的管控。