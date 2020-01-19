針對緬甸、中國簽署聯合聲明指出「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」一事，外交部今（19）日嚴正抗議，痛批中國將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家的做法幾近瘋狂，外交部重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，中國無權代表台灣人民，「中國政府沒有一天統治過台灣」。

中國與緬甸1月18日簽署聯合公報，緬方表示堅定奉行「一個中國原則」，認為「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，外交部今天表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。

外交部重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民，「中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民」。

外交部指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂，中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

外交部強調，台灣在中國高度壓力及不當干預下仍於1月11日順利完成總統副總統及立法委員選舉，其結果受到國際社會的高度肯定與讚揚，大選結果已充分展現台灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志。

外交部呼籲中國當局，尊重台灣大選結果，並面對現實、放棄對台灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。