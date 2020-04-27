離開丹東，直接從瀋陽搭機到香港，阿敏和我分手，他要轉機到馬來，帶著1992年版的北韓幣，給IMF的阿布杜進行驗證，我回到台灣，北韓之行收穫不多，也無法判斷1992年北韓的金融改革，發行市場上的貨幣，是否來自美國，因為從丹東市場上的反應來看，中國並沒有把這批貨幣當作可以兌換美金的貨幣，從北朝鮮合法進入丹東的貿易商人，使用的貨幣以人民幣居多。

阿敏在一個月後，回到台灣，最後驗證一模一樣的北韓幣，並非美國印刷，說明了1992年的北朝鮮進行貨幣改造，所發行的貨幣，是自己印刷的，僅限國內流通使用，但是，外觀完全仿造美國所印刷的版樣，那麼，真實的貨幣到底還在北韓嗎？或者已經流落到外國？

2001年，我決定離開公職，因為南來北往，不是做事的辦法，我帶了簡單行旅，決定和阿敏找一個四星級酒店長期入住，最後挑中六福客棧，此地交通便利，價位比起凱悅更吸引人，六福的大廳有三種餐廳，中餐、西餐、粵式飲茶，口味也受好評，於是六福就變成短期之家，我一個月才回南部一趟，打算用更多時間，把工作任務完成，我也印製了名片，好讓在火車站出沒的貨幣仲介者，可以很快找到我們，很可惜，大多數找上門的仲介者，話說得天花亂墜，其實也只是為了騙吃騙喝而已，就算只是騙喝一杯咖啡，也要讓我耗去半天時間，很多人手上有北韓幣，但是，追問貨幣的源頭，就沒有下落，我們堅持要先看到貨品，才可以往下談，以免浪費時間，一堆仲介者也慢慢打了退堂鼓。

這一年秋天，一位王姓仲介者出現了，他約我們在飯店房間見面，一見面，就從背包中取出一疊全新1992年百元北韓幣，我問他來源，他說，這是國家安全單位看管的物品，我問他數量很多嗎？可否讓我門進去看看，他說，不能看，但是，他可以把貨品數量拍照，讓我們驗證，我認為這樣子也可以，當天，我們一起吃了大餐，心想工作開始有點進展，心裡也開始懷疑，難道這些美國印刷北韓幣已經進入台灣政府銀行，如果是這樣的話，中央銀行才是真正的貨主，那麼，國際貨幣銀行直接找政府洽談就好了，我們不需要在台北窮忙，問題是，事情並沒有我想得那麼單純。

我把這些疑問向彼得詢問，彼得說，「美國對北韓經濟制裁，並沒有解禁，使用美金貿易等同違反國際法令，就算台灣官方和北韓秘密來往，或者有雙邊貿易行為，台灣政府絕對不會自己承認，甚至會大力否認，這是政治的現實面」。

台灣和北韓開啟經貿往來

從側面消息所知，1992年南韓突然和中共建交，事前沒有通知台灣，激怒了李登輝，南韓甚至沒有通知台灣，有關台灣在首爾擁有的國家財產處置問題，就直接移轉給中國政府，引發一系列爭端，也是因為南韓的作為，才導致台灣試圖與北韓來往，對北韓來說，失去蘇聯集團國家支援，國內物資短缺，台灣即時伸出援手，對北韓當然是一件好事，當年台灣甚至嘗試和俄羅斯來往，但是，台灣和北韓的經貿行為，仍然相當低調，有一陣子，媒體傳出台灣台電公司和北韓談好核廢料的放置處理，兩國甚至已經簽訂合約，後來事跡洩露，運送廢料船隻到了半途，遭受日本攔截，登船突擊檢查，功虧一簣，還上演了一場毀約的法律官司，但是，不管是民間或官方，和北韓的經貿往來，都是秘而不宣，就如同廣東台商，進入北韓以物易物，北韓幣無法登上國際場面，才是國家致命傷，所以，不能小看經濟制裁力量，沒有美金支持的國家，所有發展全面停擺，今日的俄羅斯，伊朗正是如此，也因此，北韓偷印美鈔工作，一直秘密進行，甚至傳出北韓外交官利用外交豁免權力，帶著假美金進入駐在國家，偷偷以假鈔換真鈔，變成政府官員出使他國的一項任務。

台灣密藏美印製北韓幣

幾天之後，這位小王仲介果然把鈔票的照片拍攝出來，證明了台灣某個地方很隱密藏著這批美國印製北韓幣，而且從照片場景來看，數量相當龐大，我和阿敏以為隱身在背後貨幣主人出現了！事實上，還有很長距離，當我們進一步要求和真正老闆簽約，這位小王兄弟居然說，他可以全權代表，我說，你要全權代表也可以，必須出示這批貨物合法來源，以及授權，然後，簽約後到台北法院公證，沒想到這位小兄弟一口同意，隔了幾天，這位小王兄弟帶來了一份朝鮮文字出口證明，上面的品項居然是紙張，文件一看就知道是拷貝，以及六家台灣貿易公司的聯合授權，我告訴他，真要辦理交割時候，必須是在瑞士銀行，到時候，必須確定可以拿出正本才行；第二，這些文件還必須有法院公證，並且通過海關檢驗，才可能通關，順利把貨幣運到瑞士進行交割。小王兄弟居然說沒問題，雙方談好，簽約後，可以讓我們看到北韓貨幣，於是，第一份釣魚合約就完成了，我的內心很不安，因為很難相信一個30歲的年輕人，居然是北韓貨幣主人，這個人頭也未免太缺乏常識。