美國總統拜登10月21日參加CNN在巴爾的摩舉行的巿民大會時當被問及台灣若遭中國攻擊,美國是否會防衛台灣時,他表示:「會,我們對此有承諾。」(Yes, we have a commitment to that.)。這是拜登第二次清晰地表達了武力保衛台灣的決心,上次他甚至將台灣與北約盟友類比,說都在集體防禦(Collective Defense)保護之列。拜登這兩次的言論似乎有違美國長期奉行的對台戰略模糊政策,有人認為這是拜登偶然說出的話,不代表白宮,也有人認為拜登老糊塗了,圖一時高興胡亂說話而已。是這樣嗎?

其實從拜登兩次說同樣的話,可以看出這不僅是經過深思熟慮,經過白宮國安團隊集體決定才說出來的,而且這表明白宮在傳統的戰略模糊與戰略清晰政策之外,找到了一個新戰略。這個新戰略的核心,就是兼顧戰略模糊與清晰的優點,在兩者之間徘徊,由白宮大部分官員堅持戰略模糊,而由拜登總統不斷釋放出戰略清晰的信息。這就是美國防部長等要員至今堅持戰略模糊、拒絕回答台灣遭攻擊後美國是否要保護問題的原因,也是拜登作為總統卻在這個問題了毫不含糊、口氣堅定的原因。這個新戰略的好處是顯而易見的:美國既可以根據形勢的變化清晰有力地提醒中共休要武統台灣,又保持了傳統的戰略模糊政策對中共及台灣內部力量的穩定性。

因此我們看到除拜登總統外,白宮國安官員、國防部長、情報總監等在問及台灣若遭受中共攻擊時美國如何反應的問題時,至今都堅持戰略模糊。最新的案例就是幾乎與拜登講話同時,美國防部長奧斯汀在北約國防部長會議上對於媒體提出的如果台灣遭到中國攻擊,美國是否會保護台灣,奧斯汀表示他不會討論假設性的問題。這不是國防部長與總統的分裂,這是新戰略的實施。白宮之所以讓大多數官員持守戰略模糊,原因是若全面實施戰略清晰,一是中共在全球有可能歇斯底裏地破壞美國利益,二是擔心鼓勵台灣的獨立勢力,加劇台灣法理獨立進程,也會讓台灣單單依賴美國而不會自強(參加本人民報文章《 美國家情報總監為何對戰略清晰持保留態度 》)。故白宮還要在基本面上、除總統外的所有官員層面上持守戰略模糊政策。

美國採取新型台海戰略

另一方面,隨著習近平的七一講話和150架共機擾台,台海局勢日趨緊張,美國內外對戰略模糊政策不滿聲音此起彼伏,而中共有可能錯誤理解戰略模糊政策,以為美國不會在其武統台灣時出兵,故膽大妄為實施武統。為應對形勢的變化,白宮有必要向中共明言,如果武力攻台,美國必定武力保護台灣。故一定程度上實施戰略清晰,成為白宮當前的對台戰略要務。而由拜登總統親自說出,那麼既可以增強拜登的強硬形象,也的確給中共以清晰有力的警告,故白宮國安團隊在集體討論後,決定由總統一人來發出戰略清晰的聲音。如此,一個由總統發出戰略清晰信息,由其他官員持守戰略模糊政策的新對台戰略就應運而生。顯然,這是白宮集體智慧的決定,是根據當下形勢的理性選擇。

事實上拜登的這兩次發言後,的確對中共起到了警告作用。中共外交部都做出了反應,但是由於其他官員仍堅持戰略模糊,故而中共的反應並不強烈,中共正被此新戰略困惑、進退失據。而台灣方面一方面感謝美國的支持,更加有信心來抗拒武力攻台,另一方面,也沒有因此而導致對美國的依賴,正如台灣政府一再強調的 「遇到壓力不屈服,得到支持不冒進」。台灣有堅定的自我防衛決心,將與美日等國一起,捍衛台灣的民主與自由。

總之,拜登總統的兩次對台戰略清晰發言不是偶然的,這是白宮對台新戰略的總體設計和體現。這個新戰略兼顧戰略模糊與戰略清晰的優勢、切中當下中美、台海形勢,是非常高明、擅於折衷平衡的政治戰略。我們相信拜登總統今後還會持續發聲,明確美國武力保衛台灣的堅定承諾和法理要求。

