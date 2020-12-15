川普想要翻盤，只剩下最後一招了。

民主國家靠著選舉的輸贏，用數人頭方法，維繫一個國家的團結，獨裁國家則依靠暴力和謊言團結國家，這是兩者最基本的不同，謊言也好，訊息也罷，這些語言文字必須經由媒體網路傳送，所以這次美國大選，媒體網路任務重大，扮演摧毀美國或者是成就美國的先鋒。

美國正在被摧毀

很可惜，美國正在被摧毀，因為媒體網路一面倒向左派政客，旅美學者章家敦說，「這一次中共正在進行摧毀美國任務，摧毀美國社會，而且已經成功」，摧毀美國先要摧毀民主選舉制度，一旦舞弊案上台的拜登，無法解釋醜聞和舞弊，美國社會的信任將會崩解，人與人之間或政府和人民之間的互信，無法找到基礎，從這一點來看，這次大選中，中共的干預已經獲得勝利，因為美國公平正義的選舉制度，正被摧毀，美國人發現「臉書」的訊息真實查核工作，是中共「抖音」背後支持，更妙的是，YT「油管」開始嚴格管制右派的文章，對一些質疑舞弊的文章，進行審查並刪除鋪文，美國社會開始走向不自由和社會分裂，中共畢竟無法佔領美國，但是一個不團結的美國，必然無法阻擋中共稱霸世界的野心。

12日，美國華府挺川普大遊行，數萬遊行民眾來自美國各地，但是，這一次大選中，支持拜登的「黑命貴運動」群眾也來了，開始對挺川民眾嗆聲、攻擊，阻擋遊行道路，警察拼命居中進行隔離，仍然爆發零星衝突，川普搭乘直升機三次從遊行隊伍上空掠過，剛好目擊這一個騷動。

川普的法律訴訟已經遇到挫敗，川普呼籲大法官展現勇氣和智慧，但是，大法官卻採取不淌混水態度，四兩撥千金，駁回德州等18州對四大州的訴訟，共和黨及大法官人數居上風，結果卻令人驚訝，只有兩位大法官認為可以成案，於是，就有人猜測，其他大法官肯定受到人身威脅，因為，自從舞弊案揭露以來，登場作證的人，都受到生命威脅，可見這個沼澤的水很深。案件被駁回後，提案的德州法院檢察長立即被FBI登門調查，罪名居然是濫用職權和貪腐，為何深層政府的報復動作如此迅速，這件事也證明大法官並不自由，川普呼籲的勇氣沒有出來，因為生命被綁架了，問題是，川普會就此認輸嗎？

即便50個州已經選出選舉人團，14日的投票日也已經來到，希望民主黨投給共和黨，基本上不可能，但是，就算拜登獲勝，目前局勢來看，參議院已經通過決議案，沒有解決舞弊案件，就不會有內閣成員，意思就是拜登當選就職日起，就是一個人，沒有內閣官員可以合法上班。

發布緊急命令拯救美國

顯然川普仍未認輸，來自幕僚律師建議，控告調查拜登家族醜聞的司法案件，仍在進行，雖然很多跡象顯示拜登本人難逃關係，但是，要在就職日之前，讓拜登被判決有罪，才會因此失去資格，可是，從時間來看，這種可能性並不高，如果，拜登就職完成後，就算判決拜登有罪的官司出爐，讓拜登失去資格，卻已經無力阻擋民主黨，反而會讓副總統賀錦麗撿到便宜，所以這一招也不太高明。

川普已經無路可走，但是美國保守派還是相信川普才是「天選之人」，這是純粹宗教的認知和期待嗎？

能夠突破深層政府包圍網的方法，只剩下憲法賦予美國總統的特別權力，1950年，杜魯門總統以中國加入朝鮮戰爭為理由，動用總統特權，發布緊急命令，並宣布戒嚴，在這項戒嚴令之下，當時美國境內許多同情北朝鮮政府的左派分子，被逮捕下獄或遞解出境，其中有不少歸化美國的朝鮮人，並且掀起所謂的「麥卡錫主義」風暴，這場風暴後來經過國會公聽會，的確有過當迫害人權的案件在內，很多無辜者因為被強迫貼上紅色標籤，遭受失業和判刑，這裡面包括學者和公務人員，如今七十年後，紅色滲透對美國的危害超過1950年，川普會動用總統的特權嗎？如果動用緊急命令，美國會變成左右分裂國家，而陷入騷亂嗎？

川普團隊律師杜伍德多次呼籲，只有動用緊急命令，宣布戒嚴，逮捕企圖顛覆美國的叛國分子，才能拯救美國，解救川普，問題是，這個決定在川普手上，只有時間才能找到答案。



2020美國大選紛擾不斷。示意圖／擷自美國之音，Pixabay，民報合成