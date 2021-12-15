彭文正教授告在「蔡英文論文不存在之訴」，胡亂判的張詠惠法官「侵權損害賠償案」，12月13在台北地方法院開庭，當庭洪法官接受「通緝犯」彭文正對美國加州以仝步網路影視方式，向法庭表示意見。

在10月20彭文正為著牽涉妨害蔡英文名譽案，因為台灣無合理的「防疫措施」，無法度轉去台灣出庭，台北地方法院院長黃國忠，趁機會不准彭文正以網路影視表示意見，審判法官著根據檢察官劉承武所提出，已經由英國資訊委員會（ICO）在11月底的裁決，證明攏是捏造和偽造對蔡英文有利的LSE學生資料，宣告通緝彭文正到2035。這是比當年馬英九以司法偽證迫害陳水扁，閣較粗魯的濫用司法偽證迫害人權。

自1990年代網路電話發展興起，網路會議應用軟體嘛隨哩發達起來，可以節省大筆的長途電話和國際電話費用。2000冬以後，網路頻闊和傳輸速度大規模提升，網路影視應用系統嘛自然興旺起來。總是，起初較普遍地使用在家庭親友的互動關懷和小群體集會的社會應用。到2019年底武漢病毒疫情突然大爆發，才急速改變企業和政府機構的傳統會議習慣，大量採用網路影視會議代替直接人際接觸的討論商談。

美國政府自警覺著武漢病毒危機，著投入大筆資金和人力發展抗病毒疫苗。我的子婿是醫學博士，在聯邦政府呷頭路，帶領超過四千個專業人員，分散在美國各地的病院和診所，支援武漢病毒疫苗的研發和試驗，到目前還繼續無停投入，支援提升疫苗的效用和安全。伊一月日大概咁哪去辦公室一、兩日，開較特殊的會議，其他時間攏是在自已厝內冊房，透過網路影視系統開會和指揮工作。伊講按呢的網路運作，比較過去傳統式的集體辦公室運作方式，完全無問題顛倒是閣較有效率。咱早著預料，網路影視系統會因為這擺全世界普遍的使用來大大精進。所以，法庭的使用是正當可行。

彭文正因為台灣無合理的所謂「防疫措施」，已經超過半冬還不得不繼續留在美國。我個人嘛是遇著仝款困境，感覺台灣的「防疫措施」看起來完全無平衡評估：個人行動自由、社會正常運作、民眾健康自主和防範病毒擴散。所訂出來荒誕無差別的「21日入境隔離」，看起來是用上免用頭殼和上呣敢負責任的霸道方式在「防疫」。予人較歹勢講出嘴的意圖，真可能是要誤導台灣社會講：外國經過認證的疫苗，和大老熱大漏氣的台灣自產疫苗，仝款無可靠！事實絕對呣是按呢，入境美國和真濟歐洲國家，若有注合格疫苗的人，根本無所謂強制隔離。

我對疫苗技術問題完全外行，所以一直呣敢祙博假博黑白發言。只有在「緊急使用授權」（EUA）程序問題，曾經轉達阮子婿解釋予我知的知識。比如，今年6月我有真清楚在人面冊轉達：美國無可能批准高端用偷呷步的所謂「橋接」。事實證明伊講的是真耶。

常常在網路上看著呣知世事，若古井內的四腳魚，在公共媒體驕傲宣示：台灣零確診。事實上，「零確診」對台灣人培養武漢病毒的抵抗力是不利的。每年有祙少人因為流行感冒不幸病死，咱咁有約束台灣人的行動自由，來製造流行性感冒「零確診」？每日公路車禍遐濟，常常致到死亡，有哆一國下令人民祙使駛車來達到「零交通死亡」？予人懷疑「零確診」是藉無合理的防疫措施，製造無正當的政治宣傳目的，包括阻止彭文正轉去台灣出庭，攏嘛可能是附帶的惡質政治目的。

有一寡在地台灣人可能基於本位主義，支持現在「21日入境隔離」無合理的防疫措施，「零確診」予怹大多數人感覺安全而且個人無啥特別無方便。遮和蔣家暴力政權統治的時代，大多數無管政治選擇服從的台灣人，嘛攏認為個人並無啥無方便，逐日過日並無警總特務來找麻煩。這種心態著是無考慮嘛無追求，現代進步社會價值，來提升台灣社會文明水準。這種人真容易被野心政客利用來煽動落伍的民粹情緒，毀壞推動社會民主進步的根基。

不斷被蔡英文集團喧染抹黑講：彭文正是藏在美國，呣敢回台面對司法的通緝犯。用這種出自政治操作，惡意歪曲的無合理講法，企圖來轉移台灣社會對「論文門」騙局的直接質疑，遮咁哪會當煽動無獨立思考的戇台灣人，事實上是無可能騙有理性思考的人，去相信：因為彭文正呣敢轉來，所以蔡英文真正有博士學位。