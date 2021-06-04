澳洲統計局星期三（6月2日）公布的數據顯示，澳洲經濟今年第一季度強勁反彈，完全化解了因為中國的貿易制裁而讓澳大利亞失去中國市場導致出口暴跌的擔心。示意圖／Pixabay，民報合成

澳洲統計局星期三（6月2日）公布的數據顯示，澳洲經濟今年第一季度強勁反彈，長勢甚至恢復到去年疫情大爆發導致澳洲出現30年來首次經濟衰退前的水平。

去年第四季度，澳大利亞經修正的經濟增長幅度為3.2%。今年第一季度的數據出來之前，經濟學家們預測的增長幅度是1.5%，沒想到今年頭三個月澳洲經濟實際增長率為1.8%，超過了經濟學家們的預測。

澳洲統計局的數據還顯示，澳洲的出口也出現全面增長，完全化解了因為中國的貿易制裁而讓澳大利亞失去中國市場導致出口暴跌的擔心。數據顯示，當作為澳洲最大貿易伙伴的中國決定向澳洲眾多商品關閉其市場之後，澳洲全力拓展新的替代市場，而且在這方面取得重大成果。

在引人注目的煤炭出口問題上，僅今年4月，澳洲向印度出口的煤炭就破了兩國煤炭貿易的記錄。澳洲今年4月一共出口煤炭1500多萬噸，比今年3月的八年歷史新低增長了14%。澳洲已經連續第四個月無法向中國出口煤炭，對越南的煤炭出口也有所降低。但是這兩個國家進口澳洲煤炭的不足，已經由增加對印度、韓國、台灣和日本的煤炭出口而得到部分彌補。澳洲在應對北京的進口禁令，拓展煤炭出口市場時，持續關注像印度尼西亞、泰國、荷蘭、馬來西亞、阿拉伯聯合酋長國、菲律賓和巴基斯坦這樣的小國家市場。

中國曾經是澳洲最大的貿易伙伴和市場，澳大利亞則是西方國家中少有的在對華貿易中享有盈餘的國家。但是澳洲以國家安全為由將華為排除在澳洲5G網絡建設引發北京不滿。澳洲去年呼籲對新冠病毒進行獨立調查更是激怒了北京。中國隨後以反傾銷或反補貼等各種借口，對包括煤炭、大麥、葡萄酒、牛肉和棉花在內的澳洲商品實施進口限制或禁令，引發人們對澳洲商品賣不出去或經濟將遭受重創的擔心。根據澳洲羅伊研究所的統計，在2019年的時候，澳洲對中國出口的這些商品的總價值大約為250億美元，約占澳洲國內生產總值的1.3%。

羅伊研究所首席經濟學家羅蘭∙拉賈（Roland Rajah）表示，澳大利亞除了煤炭之外向中國出口的商品價值2020年大部分時間都在90億美元左右。但是隨着中方在去年年底收緊這些限制，澳大利亞出口中國商品的價值又跌了大約一半。拉賈指出，不過在中國的限制加劇之後，澳大利亞加快了尋找替代市場的步伐，並很快為這些商品找到新的替代市場。拉賈表示，如果按年度計算的話，澳大利亞這些商品的全年出口可望增加42億美元，將彌補對中國出口的大部分損失。

拉賈表示，煤炭是突破中國禁令表現最好的商品，因為到今年1月，澳洲向世界各地出口的煤炭價值如果按年度計算的話，已經比中國下達禁令前增加95億美元。

反觀中國，由於澳洲鐵礦石和煤炭的價格在國際市場上不斷看漲，導致中國原材料價格躥升，全國煤炭和鐵礦石用戶和下游消費行業面臨困境。中國發改委等五個政府監管部門近日數次緊急約談相關重要企業主管，勒令他們停止對鐵礦石價格進行壟斷操控，協助政府緩解價格上漲壓力，穩定市場。

在澳洲對中國的出口商品中目前受影響較大的是葡萄酒和牛肉，因為自從中國下達禁令之後，這兩宗商品的出口數字不彰。但是拉賈認為，澳洲葡萄酒和牛肉出口下滑也許與中澳貿易糾紛無關，因為澳洲經歷的非常嚴重的乾旱。葡萄酒和牛肉的產量本來就不足。

澳洲副總理邁克爾. 麥科馬克（Michael McCormack）上個月接受CNBC採訪時表示，澳洲正在尋求出口市場多元化。他還舉例說，澳大利亞已經向墨西哥出口了第一船大麥。

澳洲貿易部長丹. 捷漢（Dan Tehan）上星期曾表示，澳洲將要求世界貿易組織設立一個爭端解決小組來解決中國限制澳洲大麥進口的問題。本周三（6月2日）捷漢在接受CNBC採訪時表示，澳洲也在考慮是否尋求世界貿易組織的介入，來解決中國限制澳洲葡萄酒進口的問題。