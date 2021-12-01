永固便利停車與中興電工「iCharging」電動車超充服務的首次重棒合作，永固全國服務網首站－汐止遠東世界中心超級充電站於今日正式啟用。即日起酷網iParking會員可以透過APP取得iCharging充電服務，實現一站式「停車即充電」的新體驗。

永固便利停車於2016年底啟動全新智慧停車平台，提供智慧停車的多元營運服務，包含智慧停車、多元支付、信用卡優惠自動折抵，建立客戶更優質的停車體驗；而中興電工旗下酷網iParking則累積超過42萬高黏著度會員，此次雙方的首度策略聯盟合作，事前評估依據所累積的大數據進行停車行為分析，iCharging充電服務據點建置選擇以市中心熱點停車場為主，提供會員在市區停車就可以快速充電。

永固便利停車董事長陳雨鑫表示，永固與中興電工「icharging」合作乃是基於永固以下四點優勢：(1)旗下管理的停車據點最多（點→線→面的戰略建置）、(2)「停車會員Numbers最多」（酷iParking）、(3)相關金流及多元支付平台最完整、(4)公司高層的心胸創見與高度格局。



永固便利停車董事長陳雨鑫致詞。圖／永固便利停車提供

汐止遠東世界中心超級充電站鄰近高速公路國道一號與國道三號交會處，方便電動車車主快速補電，此外，永固便利停車持續擴增服務據點與充電網路涵蓋面，汐止站為六都布局之首站，另有內湖港墘超級充電站將於明年初上線。為提供所屬會員更便利的服務，永固便利停車與中興電工進行策略聯盟，以提升停車即充電服務能量，共同打造台灣EV-Friendly的環境。



永固便利停車董事長陳雨鑫（右）與中興電工停車事業群充電事業處營運長兼庫網金融科技董事長江馥年（左）。圖／永固便利停車提供

目前台灣電動車市場以CCS2規格車輛成長最為快速，導致CCS2車輛充電服務缺口持續擴大，且因CCS2是目前全球通用的規格，多家車廠目前計畫引進此充電規格車款，所以iCharging計畫每年以高功率CCS2充電樁佈建20座服務據點為目標，滿足車主充電服務需求。CCS1充電樁也將依市場需求逐步擴充。



永固便利停車與中興電工進行策略聯盟，以提升停車即充電服務能量，共同打造台灣EV-Friendly的環境。圖／永固便利停車提供

中興電工為台灣電力系統Total Solution的主要供應商，此次與永固便利停車的策略聯盟，除了整合了旗下智慧停車管理平台、多元支付平台與電動車充電平台等三個SaaS服務雲以外，更對於電動車成長與台灣電網供電如何取得平衡的課題提出最佳解決方案，每座充電服務站均導入智慧儲能與電力管理系統EMS，提高能源利用效率藉以達到節能減碳之終極目標。

歡慶iCharging汐止遠東世界中心超級充電站啟用，自即日起至2022/1/2止，加入iParking會員，可享充電服務費限時最低價，每度電7.6元，週五出遊日，每週五來iCharging充電，全日每度電7.6元，iCharging為你的假期充飽電。



加入iParking會員，可享充電服務費限時最低價。圖／永固便利停車提供