作者指出，台灣固若金湯，武漢肺炎未能跨進台灣撒野。今年5月透過未遵守相關隔離規定的機師傳進台灣，但全民民主自肅，切斷病毒傳播鏈，成功讓確診病例沒有指數期爆炸性上昇，不封城可以壓下武漢肺炎的，全世界大概只有台灣了。示意圖／衛福部、網路、民報合成

台灣奇蹟世界第一，一不普篩，二不方艙，三不封城，四台灣疫苗決勝武漢肺炎！

中央疫情指揮中心挺過來了，一年多以來，包括紅藍白舔共勢力和中共裏應外合就是要搞垮台灣；這股勢力就是要把台灣賣掉，把台灣帶往中國，讓台灣被中國併吞，他們不是笨，就是壞，不然就是又奸巧又壞；事實證明：普篩不可行，方艙不可行，封城不可行；台灣人民用民主的力量，絕大部分台灣民眾配合政府政策，自我約束，自我保護，自我控制；帶口罩，勤洗手，宅在家；過去兩週以來，武漢肺炎出現的破口已經被控制下來，這是台灣人民高品質的展現，在全世界也是絕無僅有的，武漢肺炎確診病例並沒有如教科書的流行病學理論步入指數期上升，反而在高原期持平之後，有慢慢下降的趨勢，疫情控制露出曙光，對未來我們審慎樂觀，這絕對是台灣公共衛生史上另一項世界奇蹟台灣第一。

過去一年多以來，中央疫情指揮中心的防疫大戰略完全正確，阻絕瘟疫於境外，幾乎絕對是降低台灣傷亡的最佳方法，一年多以來，台灣歌舞昇平，被國際媒體戲稱為活在平行時空；台灣經驗和中國的共產封城完全不同，但是獲得更大成就，台灣經驗就是：民主、自由、法治、繁榮和防疫是可以在一個進步且成熟的高品質社會所同時擁有。

但不可否認的，台灣仍然有許多民眾，不客氣的說，特別是泛藍的民眾，生在福中不知福，不懂裝懂，不懂感恩，自以為是，過去一年，台灣如果給他們胡搞瞎搞，玩普篩，蓋方艙，搞共產封城，台灣現在已經面目全非。

中央流行疫情指揮中心如果沒有讓大家多活一年，至少也讓大家多玩一年。

現在紅藍白舔共勢力瞄準台灣剛要起步的疫苗產業，吹毛求疵的在雞蛋裏挑骨頭，藉勢藉端就是要摧毀台灣下一座護國神山。

疫苗產業有太多眉眉角角，初期需要投入大量資金，但是看不到未來希望；台積電創立初期，有多少人看好？有！只有頭殼壞去的人才會看好台積電，請問台積電創立幾年才開始賺錢？台積電初期有政府扶持，有荷蘭外商的技術支援和投資；現在台灣的疫苗產業有美國協助，政府一定要支持力挺！

台灣早就擁有流行性感冒疫苗的研發和製造能力，這次台灣的武漢肺炎疫苗也是用傳統的蛋白質技術，並非前衞的mRNA疫苗，科技來自於創新，mRNA疫苗可能獲得今年諾貝爾生理醫學獎；但說實話，如果硬要吹毛求疵在雞蛋裏挑骨頭，mRNA疫苗才是白老鼠實驗。

台灣疫苗安全值得信賴

我們要把台灣疫苗當成自己的小孩來看待，政府也絕對不會故意不買國外好的疫苗；台灣疫苗很安全，是穏紮穩打的疫苗科技，就安全性而言，你都搶著要打全新科技尚未經過時間考驗的mRNA疫苗，為什麼不能信賴採用已經行之多年疫苗製造方式的疫苗呢？

中國製的疫苗品質才是最有問題的，國人千萬不要拿奧梨當蘋果吃，不要被有心人誤導，台灣人為宇昌案付出的代價還不夠嗎？居心叵測、居心不良、居心可議、黑的說成白的、移花接木、構陷忠貞，難道不就是他們最拿手的嗎？

過去一年來，台灣固若金湯，武漢肺炎未能跨進台灣撒野，今年5月透過未遵守相關隔離規定的機師傳進台灣，武漢肺炎老虎逛大街，但全民民主自肅，切斷病毒傳播鏈，台灣成功讓確診病例沒有指數期爆炸性上昇，不封城可以壓下武漢肺炎的，全世界大概只有台灣了。

台灣其實真的非常不簡單，全世界廣為大家接受的武漢肺炎疫苗也只有美國輝瑞（創新的mRNA疫苗），英國牛津的AZ(腺病毒載體疫苗），和美國莫德那（創新的mRNA疫苗），另外美國傳統疫苗大廠嬌生（腺病毒載體疫苗），因為較晚上市，市佔率較低，但只需一劑，運送和保存方式皆較方便，在美國較為偏遠的地方受到歡迎，未來也可以是政府積極洽談的對象。

台灣製造的武漢肺炎疫苗為蛋白質次單元類型疫苗，B型肝炎疫苗和HPV疫苗皆屬此類型，有全世界數千萬人接種臨床經驗，證明該類型疫苗安全又有效。現在也只是改變不同的病毒而已，科技模式沒有什麼大不同，國人不要自己嚇自己，不要拿石頭砸自己的腳。

台灣人連中國奶粉都不敢吃了，更何況是中國疫苗呢？中國有什麼不是假的呢？香港五十年不變是假的，九二共識是揑造的，奶粉是假的？憑什麼要台灣人相信中國疫苗是真的呢？中國疫苗連中國人自己都不打的。

台灣人民要對自己有信心，台灣疫苗絕對安全有效。武漢肺炎終局之戰，台灣疫苗決勝武漢肺炎，當我們有免疫力之後，恢復往日生活方式，迎接新挑戰！