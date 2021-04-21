美國國會兩黨議員星期一（4月19日）提出《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），以反擊中國歪曲國際組織的語言、政策和程序，將台灣列為中國的一部分。示意圖／擷自公視新聞影片

美國國會兩黨議員星期一（4月19日）提出《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），以反擊中國歪曲國際組織的語言、政策和程序，將台灣列為中國的一部分。

這項法案由眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT）、眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA）以及眾議院「台灣連線」的四位共同主席夏伯特（Steve Chabot, R-OH）、席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）、康諾利（Gerald Connolly, D-VA）和迪亞茲-巴拉特（Mario Diaz-Balart, R-FL）共同提出。

這項法案是對《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》(TAIPEI Act,簡稱《台北法》)的修正。《台北法》要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關係。《台灣國際團結法案》將以此為基礎，「進一步反擊中國利用國際組織歪曲國際組織的語言、政策和程序，聲稱台灣是中國的一部分的企圖」。

法案中說：「美國反對未經台灣人民同意謀求改變台灣地位的任何倡議。」

法案還說：「美國主張國際組織抵制中華人民共和國歪曲『一個中國』立場的努力。」

匡希恆在一份聲明中說，《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》「大大加強了我們與台灣的關係」，但自從去年簽署該法案以來，中國向國際組織施加壓力，要求它們聲稱台灣是中國的一部分。「新法案在某種程度是《台北法》的補充，以反擊這些企圖」。



美國眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT）。圖／擷自維基百科，公有領域

「作為台灣參與國際組織的長期支持者，我一直致力於確保台灣人民的聲音在這些多邊機構中被聽到，」夏伯特說，「中華人民共和國長期以來一直以聯合國大會第2758號決議為藉口，脅迫國際社會支持其對台灣的虛假主權主張和一個中國原則，儘管該決議沒有涉及台灣的地位。但這導致台灣被排除在世界衛生組織、國際刑警組織和國際民用航空組織（ICAO）等國際組織之外，在這些重要機制中造成了不必要的空白。」



夏伯特（Steve Chabot, R-OH）。圖／擷自維基百科，公有領域

康諾利則說：「長期以來，北京扭曲了聯合國和相關機構的政策和程序，以維護其對台灣的主權主張，這常常損害了全球衛生和安全努力。這項兩黨法案將確保我們與這個至關重要的美國夥伴站在一起。」



康諾利（Gerald Connolly, D-VA）。圖／擷自維基百科，公有領域

美國是台灣重要的國際支持者之一。自拜登總統就職後，美國政府官員曾多次表達對台灣的支持，並稱美國對台灣的承諾「堅如磐石」。拜登上週還與日本首相菅義偉會面，美日在會後發表的聯合聲明中也強調了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。