武漢肺炎已經全球大流行，台灣防疫受到世界肯定，帶WHO依舊排除台灣。疫情中心指揮官陳時中表示，因為有個「國家」宣稱可以照顧台灣，以致WHO被政治干擾，被迷惑，而將台灣排除在外，這是非常不智的。圖/擷取自衛福部網站

儘管台灣在這波武漢肺炎疫情防控作為被世界各國所讚揚，世界衛生組織仍將台灣排除在名單之外。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天語重心長表示，我們需要WHO，WHO也需要台灣，但因為有個「國家」宣稱可以照顧台灣，以致WHO被政治干擾，被迷惑，而將台灣排除在外，這是非常不智的。他強調，縱使「雙方感情不好」，任何破口都會反撲到自己的國家。此時應該是人類對抗病毒，任何一個地方的力量都不應該被忽視。

陳時中說，台灣跟中國非常接近，在這波疫情中，確診病例相對少，之所以會比較少，是因為我們行動啟動比較早。武漢12月17日才傳出病例，我們早在12月31日就採取登機檢疫，1月2日開設應變中心，就是因為超前部署，1月21日在登機檢疫時候才能發現從武漢返台的乘客因主動回報身體不舒服，攔截第一例確診案例，並直接隔離。陳時中說，大家可以想想看，若啟動稍微晚一點，這些病例就一傳十，十傳百，變成無法控制。

陳時中表示，每個國家都根據國情不同、情況不同、政治制度及法律制度不同而有各種防疫措施，台灣有SARS及H1N1的相關經驗，加上我們有完整的健保體系，台灣99.9%的人都納保，健保系統中有相關醫療制度，資訊也很完善，在這樣情況下運用入境資料、就醫資料及以往經驗，很快可以匡列需要疫調的人。

陳時中強調，我們很慶幸團隊認真做疫調及專家提供的資訊很精確，加上通報放寬，將可能病人匡列最多。這些寶貴的經驗提供我們政策上的選擇，加上龐大資訊化力量及健保體系，讓台灣在這波疫情中算是穩住了。

不過，陳時中也直言，台灣對中國疫情無法一開始就掌握正確的訊息，若對岸早點透明公開採取行動會比較好，但我們不知道中國的疫情也不敢多做評論。尤其是醫院體系，「你決定要犧牲多少人」，各國都希望匡列的人越少越好，但疫情大的時候可能要犧牲比較多的人，中國就是將武漢匡列出來。

儘管我們在第一波疫情中挺住了，也受到很多國家讚揚，是否還需要加入WHO，對此，陳時中表示，我們當然需要WHO，WHO也需要台灣，WHO本來就不應該拒絕任何人，這是WHO的使命。

陳時中說，WHO現在被政治干擾、被迷惑，因為有國家宣稱可以照顧台灣，造成WHO將台灣排除在外，這是非常不智的。

陳時中強調，不管是公衛經驗、醫療體系、健保體系或防疫作為，快篩也好、疫苗也好，資料分析能力，病毒分析能力，台灣都可以與世界分享。

陳時中認為，沒人可以逃離病毒的侵害，任何一個地區被遺漏到WHO體系之外，都將造成防疫破口，台灣是花了很多精神收集很多情報，有很好經驗及理念，有相近的朋友提供資訊，才能在這波疫情中做正確判斷，才能控制好疫情。

陳時中說，疫情來的時候，世界各國都不希望有破口，縱使「雙方感情不好」，任何破口都會反撲到自己的國家。他希望WHO認清疫情無國界，沒有一個地方該被遺漏，此時應該是人類對抗病毒，任何一個地方的力量都不應該被忽視。