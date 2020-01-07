如果中國經濟瀕臨崩潰，中共很可能選擇對外發動一場戰爭，以轉移焦點凝聚民心來維護政權，這是美國備戰的主要原因。假如中共選擇對外發動戰爭，台灣應該是它最主要的對象，難道台灣不需備戰嗎？圖／維基共享資源（www.kremlin.ru）

中共正面臨經濟嚴重危機

最近中國國務院總理李克強坦承「中國經濟2020年可能面臨更大下行壓力」，在他簽署的一份重要文件，要求把「穩就業」當成重中之重，防範「規模性失業風險」，嚴令各地區要第一時間處置因規模性失業引發的群體性突發事件。李克強的憂心証明中國經濟出了大問題。

12月21日在上海舉行「2019世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會」，中國首富、浙商總會會長馬雲發表演講時說：「到了年底了，昨天一天，收到很多朋友借錢的電話，一天內5個電話……過去一禮拜，要賣房的朋友大概有10個」。

關於中國經濟下行的報導很多，上面兩則消息證實了中國經濟正面臨前所未有的挑戰。最嚴重的問題是，過去幾年為了追求高成長，借了很多錢，地方政府、企業、甚至個人都是債枱高築。借來的錢總是要還的，《紐約時報》報導，未來兩年，中國企業將有大約1.4兆（萬億）美元國內債券、還有2000多億美元的外債到期。僅是今年（2019）已經出現了200億美元的違約。例如在12月初，北大方正集團爆出20億元的超短期融資債券違約。消息驚動市場。該集團是30年前北京大學創辦的國營企業，是中國的校企龍頭，竟然還不起債務，可見中國企業債務問題的嚴重性。

中國經濟正面臨很難解決的問題包括，（1）經濟下滑（2）企業獲利銳減（3）企業、地方政府、甚至個人的債務都超高（4）房地產泡沫化，房價已從最高點下降約20%（5）失業率飆升（6）人口老化，北大國家發展研究院副院長黃益平表示，中國每年勞動力人口減少800萬，而老齡人口增加1200萬。人口老齡化將拖累中國經濟。這些難解的問題很可能造成中國的經濟崩潰，因此中共政權是否能化解這場危機，值得大家的關注。

處處是地雷 中共走投無路

不久前，美國著名的中國問題專家林蔚（Arthur Waldron）對大紀元報透露，有一位和習近平關係密切的幕僚，曾坦率地告訴他，中共體制內的人都知道「已經走投無路了」。林蔚引述那位習近平幕僚的話說，「每個人都清楚這個體制已經完了，我們（中共）進了死胡同，不知道下一步該怎麼走，處處是地雷，踏錯一步就可能粉身碎骨」。

林蔚指出，目前中共清楚知道自己已死到臨頭，並建議美國政府應考慮準備，該怎應對中共垮台及多方勢力投誠等問題方案。

窮兵黷武 中共走向滅亡

12月中，中共總書記、軍委主席習近平出席中國首艘自造航母「山東艦」成軍典禮，中國正式迎來「雙航母」時代。根據中國國防部的資料，山東艦完全由中國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機。這是為了拓展海權，中共政權所做巨大的軍事投資。

中國正處於經濟危機中，仍然不惜花大錢加強軍備，而在事實上，中國並沒有外來的威脅，只有中國自己在威嚇鄰近國家如日本、越南、菲律賓、台灣等。中國擴張軍備主要是為了與美國爭世界霸權。這是典型的「窮兵黷武」作為，很像30年前的蘇聯，為了與美國軍備競賽，投巨大的經費在武器的發展，造成蘇聯的經濟崩潰，進而促使蘇聯帝國的解體。

中國的經濟危機會對中共政權造成怎麼樣的衝擊？這是國際社會都在關注的問題。研究中國問題的專家們分成兩派，一派認為中共政權會崩潰，另一派認為中共政權可以控制政局，不致於崩潰，但是中國經濟會陷入長期的低成長或負成長。總體而言，國際社會包括美國都不希望看到中共政權驟然的崩潰，因為這會造成很難收拾的後果，例如難民問題，對世界經濟造成巨大破壞等。長期的趨勢，中共的解體是必然的，但是希望過程是緩慢與平和。

中共很可能發動戰爭 轉移焦點

不久前媒體報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）考慮大幅削減駐非洲、中東和拉丁美洲的美軍規模，目前駐西非的美軍可能全數撤離，以專心對付中國和俄國等強國，料將在今年一月做出初步決定。

艾思博所說的「以專心對付中國和俄國等強國」，其實就是指中國。不過中共領導人心知肚明，中國的武力還遠不如美國，難道會向美國挑釁開戰嗎？答案是否定的。但是如果中國經濟瀕臨崩潰時，中共很可能選擇對外發動一場戰爭，以轉移焦點凝聚民心來維護政權。這就是美國備戰的主要原因。

假如中共選擇對外發動戰爭，哪一個國家會是中共發動戰爭的對象？台灣應該是機率最高的選擇，美國都已經準備應付戰爭，難道台灣不需備戰嗎？