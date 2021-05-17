作者認為，像馬偕醫院這種醫學中心，集合了最優秀的醫護人才，醫療過程的科技性一點也不輸半導體製造，可說是另一種醫學的「護國神山」？圖為位於淡水的滬尾偕醫館是今日馬偕紀念醫院前身。鄭浚豪拍攝提供

今年3 月13日，我因前列腺癌細胞侵入脊椎，在馬偕紀念醫院淡水分院住院2個月，在此，我要借用我這個專欄，特別感謝馬偕神經外科蔡前主任承嘉所率領的外科醫生團隊、神經內科崔百青主治醫師、血液腫瘤科蔡官哲主治醫師、放射科陳裕仁主任、以及同醫院各專科及台北急診室無數的優秀醫護人員，如無他們的專業醫術、愛心、細心，加上對「長者尊嚴與價值」的特別尊重，我這個送到急診室時兩腳癱瘓的72歲老骨頭，是無法自己走出醫院大門的。

「彼得對他說：『金銀我都沒有，但是我要給你我所有的：我奉拿撒勒人耶穌基督的名命令你，起來走！』於是彼得拉著他的右手，扶他起來。那個人的腳和踝骨立刻有了力氣，3:8 就跳起來，站直了，開始走路。然後他跟他們一起進聖殿，邊走邊跳，頌讚上帝。」（使徒行傳3:6-8）

對「耶穌聖手」滿心期待

以耶穌基督之名設立的馬偕紀念醫院，從140年前的淡水「滬尾偕醫館」開始，便已肩負了醫療傳道的使命。今天的馬偕醫院，已發展成一家頗具規模的醫學中心，擁有幾千名醫護人員、先進醫療設備及充足的病床，每天都在創造或大或小的醫療神蹟。醫院有個中央大廳，上面高懸「耶穌聖手」匾額，我剛住院時常被推著經過這裡，忍不住都會對「耶穌聖手」有所期待。

我以前從未在這家醫院看過病，是119救護車把我送去台北馬偕急診室，跟街頭上撿來的差不多，當晚我便被送到淡水分院神經內科的病房，神經內科有160張病床，收留很多中風或失智病患，也是救護車送來的。

台灣過去幾十年來，頭腦最好的年輕人不是念電機，就是念醫學，累積人才無數，今天的半導體大廠，投入了成千上萬的電機人才，被譽為台灣的「護國神山」，而像馬偕醫院這種醫學中心，集合了最優秀的醫護人才，醫療過程的科技性一點也不輸半導體製造，何償不是另一種醫學的「護國神山」？

我相信，「護國神山」是有靈的，不管是半導體大廠還是醫學中心。「主就是那靈，主的靈在哪裡，哪裡就得以自由。」（哥林多後書 3:17）



馬偕紀念醫院。圖／擷自馬偕醫院官網，民報合成