造成南韓武漢肺炎疫情，一發不可收拾的兩大原因，一者是親中的文在寅政策，如今政權受到百萬人要求彈劾，親中貼到中國冷屁股，還被打倒一把。圖/擷取自網路

武漢瘟疫橫行的時候，日韓兩位親中領袖，終於踢到紅色鐵板，安倍屬於務實親中派，看上舉辦2020奧運時候，千萬中國旅客口袋裡的人民幣，但是，現在為了抵抗猛火般的武漢肺炎疫情，只好硬起肩膀拒絕中國人，並延遲習近平到訪，可是，安倍支持度已經遭受重創，文在寅屬於骨子裡親中親北派，一心想遠離美國，所以，南韓右派團體形容文在寅不愧為脫北者之子，起心動念為兩韓統一設想，這種一肚子朝鮮情感，剛好和台灣的中國情懷者黃安們，可以搭配，客觀而言，被太平洋戰爭搞亂的台灣和韓國，社會氛圍總有幾分相似。

歷史上的南韓政局，就和台灣差不多，民間統獨拉鋸，唯一不同就是兩韓主權地位在聯合國中，都被國際承認，可惜台灣走錯一步，成為國際孤兒，沒有完成戰後的解殖手續，南韓親中親北的政權，從金大中開始執政，稱為陽光1，0，盧武鉉執政是陽光2，0，文在寅是陽光3，0，一貫主張政策上，南北一家親，對北朝鮮哈腰，給錢，不要激怒北朝鮮，主張統一，台灣的藍營也是這種態度。

造成南韓武漢肺炎疫情，一發不可收拾的兩大原因，一者是親中的文在寅政策，如今政權受到百萬人要求彈劾，親中貼到中國冷屁股，還被打倒一耙，北朝鮮還趁亂搞飛彈，南韓人民真是情何以堪，另一者就是蓬勃發展的新興教會，聚眾加速傳染，新興教會又和南韓政治關係密切，根據統計，南韓5000萬人口，有一半沒有宗教信仰，但是，有2500萬人有宗教信仰，其中有一半，親近基督教各種團體，南韓的新創基督教派，至少有500個，其中規模10萬信徒以上，就有20個，最大的教會是趙鏞基創辦的基督純福音教會，總部設在一個小島上，信眾80萬，大規模教會不只是在大邱，首爾的成南區，江南區新建大樓裡面更多，以江南區的愛的教會大樓裡面，聚會堂就可以容納9000人，小巨蛋規模，這還只是中型教會，新天地教會信眾24萬，大樓更宏偉，吸金更厲害，所以教主李萬熙下跪後，要捐出2，5億台幣贖罪，已經被大邱市長拒絕，10萬信徒以上的教會，有萬民中央宣教會，世界以利亞福音教會，耶穌晨星教會，世界基督教統一神靈教會，族繁不及備載，多數不信教南韓人，通常把這些新興教會稱為異端，或者是邪教，因為這裡面很多教主，非常好色，利用教會名義斂財，或者犯下強暴女信徒的罪刑，案件很頻繁。

研究南韓多元宗教的學者說，南韓今天異端橫行，有歷史因素，西方的基督教傳教士，大約在1593年進入朝鮮，時間和日本差不多，同樣受到當地排擠，當時，朝鮮的宗教仍然以原始宗教薩滿教為主，這兩種不同宗教文化在衝突後，慢慢產生融合，基督教為了傳教，所以吸取了薩滿教裡面神代言人的腳色，轉變成牧師或教主，而薩滿教是北方民族古代的信仰，信仰地區從東北的女真，朝鮮，蒙古，赫哲，日本北海道原住民族，北美印地安人，最遠到北極的愛斯基摩人，也屬於薩滿信仰的地區，薩滿信仰是多神信仰，神的代言人稱為巫師，擁有與神明溝通的能力，會預言，治病。

韓國被日本殖民時期，薩滿教受到政治壓迫，因此慢慢和基督教融合，韓戰後，薩滿教比較自由，但是，卻慢慢融入基督教的教派當中，所以，簡單說，今天南韓基督信仰異端，就是建立在薩滿基礎上的宗教，更因為韓國社會巨大的不安定感，以及生活壓力，造成多數人民逃避現實，追求永生，所以進入宗教團體找到庇護，從宗教尋找安慰的人口，也因此迅速增加，宗教也被政治利用，作為動員工具，甚至被商業利用，發展上更加壯大，被揭露的[新天地教會]吸引教徒信眾的方式，就是老鼠會模式，利用傳銷和現代的洗腦話術，使教會變成商場，奉獻金額更大，高樓越蓋越高，這就是南韓宗教的怪現象。

武漢瘟疫確診者，一半來自大邱教會，所以引發宗教界議論，有正派教會把這次瘟疫，看成上帝對異端邪教的懲罰，問題是，經過這次教訓後，這些異端會消失嗎？行為會收斂嗎？還真是令人懷疑。