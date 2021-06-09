美國政府資深官員表示，這支由美國貿易代表辦公室領導的「供應鏈貿易糾察隊」將追蹤那些導致掏空美國供應鏈的具體貿易違規行為，通過貿易手段加以糾正，中國當然也是這一措施的一個對象。示意圖／Pixabay

拜登政府6月8日宣布，將針對中國的不公平貿易行為設立一支新的貿易「糾察隊」。

美國政府資深官員表示，這支由美國貿易代表辦公室領導的「供應鏈貿易糾察隊」將追蹤那些導致掏空美國供應鏈的具體貿易違規行為，通過貿易手段加以糾正，中國當然也是這一措施的一個對象。

美國政府資深官員還透露，美國財政部也在考慮針對廣泛用於馬達及其他工業器具的釹磁鐵進口對國家安全的影響啟動「232調查」，而美國釹磁鐵的進口主要來自中國。

拜登總統今年2月曾下令對美國關鍵的供應鏈進行檢討，要求各部委在100天內就美國依賴海外進口的諸如製藥原料和稀土等關鍵物資供應情況作出報告。這項檢討行動不完全針對中國，但卻是拜登政府面對中國這個世界第二大經濟體的經濟挑戰而採取的提升美國競爭力努力的一部分。

在新冠疫情蔓延之初，美國曾面臨醫療設備嚴重缺乏的重大挑戰，而如今美國也在包括電腦芯片等好幾個領域嚴重缺貨，導致汽車等大宗商品被迫停產。

根據拜登總統的命令，美國政府各部委一年後還將就美國國內製造業的缺失以及補救的政策提出更為全面的報告。

美國政府資深官員還表示，美國在最初的檢討中發現「好幾個外國政府」在全部被檢討的四個供應鏈中採取了不公平的貿易行為，包括政府補貼和強制知識產權轉移。但美國不會跟自己的盟邦和伙伴打貿易戰，美國的貿易糾察隊只會聚焦於「非常具體的產品」上。

資深官員表示，中國的一些產業政策削弱了美國的供應鏈，因此貿易糾察隊將會為美國的對華政策做一定程度的「出謀劃策」。

根據路透社的報導，資深官員並沒有透露如何立即緩解電腦芯片缺貨的措施，但是在製藥方面，美國將運用「國防生產法」，立即加速在美國國內製造50到100種關鍵的藥品，而不是繼續在這方面依賴進口。為了化解木材、鋼材供應不足而引發的通脹擔憂，資深官員表示，拜登政府已經啟動一個領導小組來聚焦「房屋建造、半導體、運輸、農業和食品」等領域。

拜登政府在對中國的不公平貿易行為保持高度戒備並時刻準備反擊的同時，卻對美國與台灣的貿易抱持積極、正面的看法。美國國務卿布林肯星期一（6月7日）在國會作證時表示，美國與台灣正在進行貿易對話，也許很快就會有某種框架協議。

布林肯所說的框架協議據信就是美台1994年簽署的「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，該協定是美台經貿對話的平台，1995年舉行首次會議，至今一共舉行了十次會議，但是自2016年停擺至今。恢復美台「貿易暨投資架構協定」下的經貿諮商一直是台灣蔡英文政府的重要目標之一，布林肯在國會的發言可能暗示，美台恢復「貿易暨投資架構協定」下的經貿諮商已經指日可待。

根據台灣媒體報道，美國貿易代表辦公室對是否或何時恢復美台「貿易暨投資架構協定」下的經貿諮商「無可奉告」，但是台灣駐美代表蕭美琴則表示「正在努力中」。倒是北京對此顯得有點迫不及待。北京外交部發言人趙立堅在被問到布林肯的國會發言時表示，中國反對中國建交國與台灣「商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，不向台獨勢力發出「任何錯誤的信號」。