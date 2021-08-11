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每日國際焦點

紐約州長古莫因性騷擾案，在總統拜登施壓下，宣布辭職下台，由副州長Kathy Hochul接任。

俄羅斯9~13日與中國於寧夏進行聯合軍事演習。

以色列與美國空軍中央司令部進行空軍聯合軍事演習。

衣索比亞內戰加劇，政府敦促人民從軍戰鬥。

日本

軟銀因中國連續打壓IT企業，暫停投資中國。

南韓

核准SK生科疫苗的第三期臨床試驗。

北韓

警告美國與南韓軍演後，拒接南韓熱線。

中國

宣布10月1日起禁止KTV唱「不當內容」歌曲。

印度

亞馬遜在印度與合作通路夥伴Cloudtail不再續約。

印尼

雅加達查緝非法移民時，誤抓奈及利亞外交人員，警方甚至強行推頭頸部壓制並有影片流出，引起兩國外交危機，印尼道歉，奈國要求懲罰移民官員。

新加坡

美國與20多個盟國於新加坡開始南亞合作訓練軍事演習。

由於可由銀行代為註冊為屋主隱匿身分，熱錢流入炒作星國豪宅地產，房價上半年大漲4.1%，投入資金329億新加坡元（240億美元），主要來自中國。

越南

疫情封鎖措施造成大量工廠停工，工業產能下降50~70%，工廠原物料堆積在港口未領，導致胡志明市凱萊港堆積10.67萬個標準貨櫃，佔掉85%容量，嚴重影響海運調度。由於中國各大港口也正在大塞港，可說雪上加霜。

泰國

美國糧食巨擘嘉吉與泰國國營石油公司旗下泰油全球化學，宣布將斥資超過6億美元興建生物聚合物廠，預計每年使用泰國產糖11萬噸，產能7.5萬噸，2024年開始投產。

緬甸

美國給予緬甸超過5000萬美元人道援助。

緬甸表示與陰謀暗殺前政府駐美大使未遂無關。

日本麒麟控股表示仍將繼續緬甸事業。

阿富汗

塔利班攻下巴格蘭省首府普勒胡姆里。

印度關閉最後一處阿富汗使館，撤離國民。

孟加拉

開始為羅興亞人施打疫苗。

塔吉克

俄羅斯於軍事演習中展示新武器，火焰噴射器與地對空飛彈發射器。

歐盟

奧地利、比利時、丹麥、德國、希臘、荷蘭6歐盟國家內政部長聯名要求歐盟加強與阿富汗政府談判確保繼續遣返阿富汗偷渡客。

英國

倫敦塔橋9日卡在向上開啟位置無法復原，前次於2020年8月卡住24小時。

法國

9日起施行進入餐廳與搭機需出示QR code免疫護照。

德國

下薩克森弗里斯蘭縣發現紅十字會護士在春季時用生理食鹽水掉包疫苗注射，影響8600人。

俄羅斯

9~13日與中國於寧夏進行聯合軍事演習。

義大利

今年已有800起野火，是年平均3倍，其中過半為縱火或農夫違法放火引發。

西班牙

10個省份發布高溫警報。

葡萄牙

建議12~15歲青少年施打疫苗，最好在學年開始前，目前歐盟核准青少年施打輝瑞、莫德納2種疫苗。

拉脫維亞

宣布邊界緊急狀態，派遣軍警前往邊界防堵白俄羅斯故意放入的偷渡客。6日以來已逮捕283名偷渡客。

挪威

疑歐派反對黨中間黨主張挪威應該自歐盟取回能源管理權。

美國

紐約州長古莫因性騷擾案，在總統拜登施壓下，宣布辭職下台，由副州長Kathy Hochul接任。

加拿大

北韓加拿大籍顧問Michael Spavor遭中國以間諜罪判刑11年，加拿大表達嚴正抗議。

墨西哥

美國將贈送850萬劑阿斯特捷利康與莫德納疫苗予墨國。

巴西

總統波索納洛進行閱兵後，國會仍然否決其實體投票提案。

智利

今年至8月初聖地牙哥總雨量僅78mm，遠低於2020年的180mm與平均值252mm，缺水成為國家優先問題。

哥倫比亞

轉型正義法院表示哥倫比亞人民軍20年之中強徵18557名兒童兵。

哥斯大黎加

尼加拉瓜大舉逮捕反對派人士，導致7月大量尼國人民向哥國尋求政治庇護，申請達5379件。

以色列

於以色列與美國空軍中央司令部進行空軍聯合軍事演習。

沙烏地阿拉伯

內閣通過能源部與德國聯邦經濟能源部簽署的氫合作備忘錄。

王儲Mohammed bin Salman主導的反貪腐行動逮捕207官員。

土耳其

撲滅274起野火，僅剩1起還在延燒。派遣消防飛機支援希臘。

埃及

阿聯鑽石集團旗下天空阿布達比開發公司，預計接下來2年投資150億埃及鎊(9.59億美元)於埃及房地產。

伊朗

官媒表示以色列海豚級潛艇穿過蘇伊士運河進入紅海。

伊拉克

計畫至2027年底，增加石油產量至每日800萬桶。

伊朗要求伊拉克自庫德區驅逐伊朗反抗軍，否則伊朗將自行行動。

敘利亞

拉塔基亞港商船起火已撲滅。

衣索比亞

內戰加劇，政府敦促人民從軍戰鬥。

摩洛哥

以色列外長暨執政聯盟領袖拉皮德訪問摩洛哥，為兩國關係正常化後最高層訪問。

阿爾及利亞

野火肆虐42死，含25名救火士兵殉職。

蘇丹

達佛地區村莊5日遭武裝攻擊7死16傷。

查德

邀請各武裝集團全國對話。

喀麥隆

乾旱嚴重打擊可可種植業。

幾內亞

馬堡病毒首起死亡，監控155名接觸者。

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