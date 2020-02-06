武漢自上（1）月23日凌晨兩點宣布「當天上午10時起，機場、火車、地鐵、輪渡等公共運輸全數暫停運營」，形同宣告啟動「封城」防疫後，湖北省便陸續傳出10餘城市接踵跟進！隨後，各省就像骨牌效應般陸續被宣告為「疫區」。到了30日，無疫情的化外之域西藏也出現病例，意味著中國版圖無一倖免，現連南京、杭州、溫州、鄭州也悉數「封城」！

由於這次肺炎首發區係在自古被稱為「九省通衢」、全中國交通重鎮所在的武漢，時間引爆點又適逢新年長假「春運」時刻，以致四溢散播頓呈一發不可收拾！國際間曾針此事故盛傳過：病毒實起源於法國所協助建立的「P4 實驗室」；但迄今仍無法確認；唯中共居然會頭殼秀逗將這高度危險機構設在交通樞紐處，明顯透露北京決策者思慮不週！所以，當「武漢肺炎」在境內確診病例累計衝破兩萬例、死亡達四百餘例，才迫使習近平在神隱數日後傳出3日親自主持中央政治局常委的「疫情會議」，並不得不「下詔罪己」承認「防疫缺陷」！據「新華社」的報導是領導班子對治理體系和能力考驗，均暴露出不足和短缺，將「吸取教訓」並對公衛環境做「徹底的檢討」⋯惜乎為時晚矣。

隱瞞實況 居心叵測

正因北京「定調」坦承犯錯，所以，中共國台辦過去一再狡辯台胞「安然無恙」等遁詞再也無言以對，遂找這下台階同意放行滯留在武漢的台胞！此時，有某「家長會長協會」者突跳出來自詡邀功；殊不知這根本是習近平拍板後才肯放人，如此「倒果為因」誤導視聽、隨後又傳出「陸配優先、台商被放鴿子」「最後硬塞3位上機者有人竟是確診者」！如此行徑直與毫無人性的國台辦高幹、或ㄧ再隱瞞實況的WHO秘書長都直讓人覺得居心叵測。

儘管台灣的撤僑行動已柳暗花明展開，但「口罩之亂」卻自今起方興未艾開始延燒，此乃源於「中央流行疫情指揮中心」宣布口罩採行「實名制」今起上路，政府為紓解搶購人潮，民眾將以身分證字號的末碼分開購買，此舉實該早在新春假期前公佈，因台灣過去發生「能源危機」時，對車輛加油管制也曾採行類似模式，另在SARS風暴肆虐期，口罩供需也有SOP流程！奇怪的是，各部會並未主動積極出擊而似在「各掃門前雪」，坐視盛傳即將異動為政委的衛福部長率其屬下唱獨腳戲？

此其中，最為不足取者，莫過於前總統馬英九還膽敢在第一時間公開侈談「許多國家援助中國，台灣不捐不僅顯得氣度不夠，更對國際社會漠視」，隨後還再加碼痛批「政府沒人性」！潑髒水誣指「這是非常失策的事」；不料，「馬辦」在其失言隔日發現狀況大有出入，迫不急待發出新聞改稱「若台灣口罩產量及存量確實足供國內民眾需求，也應適量協助中國防止疫情擴散，台灣民眾的健康才更有保障」⋯簡直亂放馬後炮？莫此為甚？至於藝人大S、范范等戲子的「狗官」「混蛋」及「沒人性」等潑婦罵街似亂咬閣揆或侮辱官署的下三濫言行！更呈現出這些「吃裏扒外」者之原形與嘴臉，真是不堪聞問。

政府「接管」口罩添亂

對於有關口罩的實際狀況，據官方透露往年每月用量約在130萬個，現在是每天生產320萬個，過年期間加班時更曾一天釋出600萬個！但這產能在官方宣告「介入」後，卻因涉及到廠商配合意願、工人調度等問題，即使拜託業者全天候加班、軍方並責成國防部調派人力投入協助趕工；然而，由於政府「接管」反使廠商與消費者的供需常態發生質變，外界會納悶當局為何捨本逐末？怎不選擇像似新加坡和澳門等「華人社會」成功的因應措施，亦即新加坡作法是「免費發放520萬個口罩，民眾只要帶身分證明文件即可領取，每戶可領四個，限領一次」；澳門作法是居民到指定藥局出示身分證，每人每10天可購10個，做到老百姓「稍安勿躁」，但台灣卻以強制手段介入供需？

此期間，新聞又大肆報導佛光山的海外信徒在贈送70萬個口罩到中國、緊接著「慈濟」也跟進捐贈30萬個口罩送中，合計百萬個口罩「搶運」中國！這消息⋯讓國人讀後不知會做何感想？或許「佛曰不可說」⋯但，真是不懂對岸早已擺明是「無神論」者，到底有何本事蠱惑得了宗教界明知「遠水救不了近火」、卻寧讓迫切需要的台灣人渴望落空？或許，就讓新科立法院長游錫堃「兌現」小英在其競選連任時，曾說「立法院邀請，我願意去做國情報告」，讓她成為首位進入立法院做「國情報告」的總統，除可創下未曾有過的「憲政慣例」、同時也藉此向明顯「防疫慘敗」的習近平喊話、對佛光山與慈濟信徒的「不食人間煙火」開示、更對WHO一再阻擾台灣入會痛批！則必大快人心？

至於在有關醫護專業領域的判斷，有關陳時中有感而發「防疫要謹慎，別為了突顯自己的狀況而破壞、造成恐慌，任何的恐慌都會影響民心、士氣，影響防疫安全，有任何違法行為都會法辦」，請閣揆蘇貞昌要以最高行政首長下令檢調查辦柯市長！他對於洩露「台北檢疫處所在」的不當言行敢公開不以為然回應「喔，那就不要講啊」；對於其是否為此需要道歉而受罰？竟還呵呵笑說「要被抓去關了是不是」？以致民間反彈看不下去質疑他「是在耍流氓嗎？人格要多下流才說得出這種話，差勁」！甚且連旅美敎授也按耐不住隔海點名柯是「無恥的痞子」！台灣官場不宜阿Q視若無睹，必須嚴懲以肅官箴！

（本文轉自綠色和平電台）