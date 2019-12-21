時代力量桃園市第三選區（中壢區）立委候選人林佳瑋表示，桃園市空屋率是六都第一，「薪水追不上物價、也趕不上房價」，而六都失業率最高的地方不是在高雄，而是在桃園，今年下半年有很多大量解僱案，當執政者在打造桃園起飛的美好形象時，有許多黑暗事實被遮掩，因此，她進立法院後將優先推動實價登錄2.0、最低工資保障與勞動檢查的落實。

林佳瑋接受《民報》專訪時表示，中壢是一個工業大城，也是桃園人口移入增加最高的區域，對這些因工作而遷徙到中壢的人，她希望可以為他們把關勞動條件，打造一個青年也能安居的城市。

空屋率、失業率、大量解僱 執政者掩蓋黑暗事實

「空屋率桃園市是六都第一，中壢空屋數量是全桃園最高，有2萬多戶，我們的薪水追不上物價、也趕不上房價」，她提及，炒作土地的風氣不光是在住宅區，同時也包含工業區，使得有心根留台灣的台商，根本找不到適當的土地可以興蓋廠房、發展實業，這些投機炒作非但不會提升整體經濟，反而會讓台灣經濟更加泡沫化。

關於失業率，「有一個可能會衝擊大家的事實，其實六都失業率最高的地方並不是在高雄，而是在桃園，而且已蟬聯好幾年的失業率榜首」，她說，當執政者在打造桃園起飛的美好形象時，其實有更多黑暗、不被看見的事實被遮掩。

五大政見 檢討住宅政策、完善勞動法規

她說，今年下半年桃園發生眾多的大量解僱案，包括宏達電、華映等大廠，導致失業人口比去年同期多增25%，特別華映的案子，更是一個爛攤子，這企業擺爛欠薪，求助無門的勞工只好尋求積欠工資墊償基金的協助，這原本是相互扶助的制度，卻成了企業擺爛要全民買單的巧門。

林佳瑋指出，希望進國會後能好好檢討現在的住宅政策，更希望可以將勞動法規完善，不要讓無良企業侵蝕台灣的經濟、殘害台灣勞工，她提出五大政見：拒財團治國、為勞工發聲；抗金權政治、要公開透明；挺居住正義、反投機炒房；守台灣民主、防紅色滲透；護性別平權、挺育兒保障。

新科議員吃碗內看碗外 11位議員3人落跑

談及選區選情，她批評中壢的民意代表「食碗內、看碗外」，她的國、民兩黨對手（中國國民黨魯明哲、民進黨彭俊豪），都是今年才剛當選市議員就直接投入立委選舉，此外，也有現任議員投入不分區的選舉，中壢議員不過才11位，就有3人落跑，這可能又創下另一個全國第一。

無派系非政二代 訴求政見 韓粉英粉也捧場

「我不是政二代，也沒有地方派系，我跟我對手差最多的就是在知名度，他們兩位都是現任議員」，但她有自信，對社會議題的關注和專業，「我絕對不會輸」，她已多次請對手談政策面議題，但兩位都還是在喊口號，不管是「國會新能量」或「中壢要更好」，「你拿不出具體政策，喊什麼都是空的」，「我也是國會新能量」，大家都要讓中壢好，但如果不拿出具體政策讓選民了解推動政策的方向，大家要怎麼選賢與能？

她坦言，藍綠的基層組織很難突破，但她相信，認真做事的人會被看見，在國、民兩黨總統候選到中壢造勢時，他們都到場向候選人喊話，要求對居住正義跟勞基法表態，希望打一場有政見討論的選舉，「當我們在現場訴求時，也是有韓粉認真聽，英粉跟我們比讚」，因為這些事情真實在發生，相信台灣人一定還有人會希望討論政策，「我會持續爭取」。

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