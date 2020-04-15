世界各國都在稱呼「TAIWAN 」，也稱讚台灣防疫的優越成效，但我們自己還始終捧著「CHINA、CHINESE」的死碑，只想「維持現狀」，享受權利，那麼「TAIWAN 」何時才能走出「CHINA」或「CHINESE 」的糾纏及毒害呢？圖/楊欣晉提供

「台灣」在五、六十年來的白色恐怖及黨國專制統治的陰影下，形成了不正常的國家，不少人尤其是五、六十歲以上，尚帶有奴性及錯綜複雜或有戰爭陰影的心理，而不少的政治人物：能騙就騙、能混就混、能撈就撈，所以只能在內自爽自駭是「世界抗疫」第一名的典範，現今世界各國都在稱呼「TAIWAN 」也稱讚台灣防疫的優越成效，但自己在國內，或在國外即使是在協助並提供防疫物資如口罩，還始終捧著或黏著「CHINA、CHINESE」的死碑在自卑自憐又自豪，如果，只要過一天算一天，吃乎飽睏乎燒，或只想「維持現狀」，享受權利，那麼「TAIWAN 」何時才能走出「CHINA」或「CHINESE 」的糾纏、文攻、恐嚇及毒害呢？

「中國」將成世界病毒危害的大罪犯，「台灣」正名的契機

此次，「中國肺炎」的病毒「CHINESE Virus」已經造成了全球的大浩劫，不只經濟停滯蕭條，甚至病亡慘重(目前全球共有180多個國家受到病毒侵襲，確診人數已經近200萬人，而美國就超過了61萬人；死亡人數超過12萬5千人，而美國也有超過了2萬5千人，且還在增加中)，因此，「中國」已遭受到世界不少國家譴責及索賠如美國、印度、德國、英國、義大利、日本、澳洲等... ，因此，「中國」將淪為世界的大罪犯及落水狗，這的確是給予了台灣能夠成為「真正國家」的歷史關鍵時刻，如果不把握這契機，主動出擊，據理力爭，理直氣壯，讓「台灣」成為直正的「台灣」，Let「TAIWAN 」be 「TAIWAN」，那麼要待何時呢？

自己的公司國名自己改，要做只要一個理由

如果連自己的公司或國家之名，自己不改，在國際上又有誰能幫上忙呢？我們呼籲政府應該順應「民意」(有近75%支持改名)及世界「反中」之趨勢戳力而為，而且立法院民進黨過半，加上時力、基進等近2/3的立委席次下，什麼都不敢或不能做嗎？如：除去以下「CHINA 、 CHINESE 」「中國、中華」之名改為「TAIWAN - 台灣」：中華航空（CHINA Airlines)，中華民國(Republic of CHINA)，中華台北(CHINESE Taipei)，中華郵政等..許多公司、組織及國名。

所以，只要有心「要做」只要「一個理由」，「不做」可以「百個理由」，這「一個理由」：「中國」或「中華」病毒危害威脅「台灣」及人民已經七十年了，至深且巨，人財兩空，永不翻身！其他都是推托之詞或皮毛理由！

除去「CHINA」之毒名才能使「TAIWAN 」健康、安全、自主

我們盼望政府應該順應高民意，及世界深受「中國病毒」嚴重肆虐後「反中排華」的潮流，積極主動，清除「CHINA」或「CHINESE」的威脅與毒害，讓「TAIWAN 」世世代代、子子孫孫真正擁有一個健康、安全、自由民主、公平正義及尊嚴幸福的美麗國家！