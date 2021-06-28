由於校譽江河日下，來自社會資源捐助日漸枯稀，董事會又似無作為，所以最近學校的一些行政舉措，實在令人擔憂。

大者，本學年度財政預算案在送進校務會議審議前，遭受教師團體的強烈質疑，這是大焉者，有「大人們」在關注。至於小焉者，上不了大會之堂，不只「擾民」，更見校政之叛經離道，隱疾重重。

東海路136號宿舍是三棟「失敗的準社會住宅」型宿舍組成，它提供「新進」教員優先入住兩年，和「收容」部分退休教職員。這個社區的住戶成了東海行政上最弱勢的族群：少的多尚未進入情況，老的沒話語權；在行政版圖上儼如化外之地，在「特別法」行使下，遭受嚴重的歧視，和原來設置的「理想社區」完全變質。

學校為了活絡資產，除了租地給市政府作為東大溪整治之用外，A型獨棟宿舍多已轉型各商業租借區，美其名為「產學合作」。最近竟然打起東海路136號宿舍的主意來，「大人們」可能不在意，但其違背教育原則，實令人心寒：「東海大學何以至此」？

首先，行政會議通過了新的「特別法」，針對東海路136號宿舍的住戶徵收「重大設備基金」，以備日後更新重大設備（消防系統、電梯，發電機等）之用。這些都是「屋主」應有的法定設備，現在竟要「客戶」負擔。雖然現在於法有據，於理卻不合，於情更不堪。這是其他宿舍所沒有的「特殊待遇」。這種對弱勢族群「開源」之道，不知合乎那種教育邏輯？

路思義教堂蒙塵 台灣高教吟悲歌

其次，總務處又對東海路136號宿舍提出新的提案：「教職員宿舍136號B 棟樓頂屋禿架設基地站案」，案由在改善「本校住宅區與東大溪沿岸台灣大哥大訊號」，這種「皇恩浩蕩」的舉措，令人寢食難安。東海路136號宿舍區從開始就爭取不到學校網路系統的涵蓋，即使電梯內的緊急求助的電話系統都被排除在行政系統之外。如今竟為了「改善」區外「台灣大哥大訊號」要在住宅區內「架設基地站」，實在荒謬絕倫！因為除了「利益輸送」易令人起疑竇之外，其改善的目的完全和教學研究無涉。如果在「精實政策」下真有需要，那該先將「台灣大哥大」納入東海大學系統再說。這種平白為他人作嫁，對象又是商家，根本不是教育機構所應圖謀。

更何況，電磁波的商業設備應遠離校園，更是文明國家的基本共識。甚為不可思議的是地點竟然選在老弱婦孺密集共居的社區東海路136號宿舍，這已超出紙面「安全規條」的準則。總務處悍然提出此商業利基的提案，是否有學校財政上難言之隱？那又為何對行政最弱勢的東海路136號宿舍下手？於心何忍？

東海大學創校65年來，近年來經營不善，已然到窮途末路乎？還是上帝的公義，正在遠離東海大學呢？路思義教堂的蒙塵，將是台灣高等教育的悲哀！