台北市長柯文哲今（30）日表示，中國武漢肺炎已超過6,000例，台灣目前有8例，以台灣跟中國往來密切程度，未來一個禮拜是關鍵期，不能掉以輕心。圖／台北市政府提供（資料照）

針對武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情，台北市長柯文哲今（30）日指示，預定下午召開府級疫情應變小組會議後，由副市長黃珊珊對外說明；柯文哲強調，中國已經超過6,000例，台灣目前有8例，以台灣跟中國往來密切程度，未來一個禮拜是關鍵期，不能掉以輕心。

台灣口罩多進口 先自救再救人

關於政府宣布口罩禁止出口一事，柯文哲今天聯訪時表示，第一個當然先自保，先自救再救人；不過這個題目是科學題目，到底台灣的口罩存量是多少？產量是多少？他後來發現一個數據，但還沒去求證，台灣的口罩大部分是進口的，所以要擔心的是人家不賣給我們，不是我們不賣給別人，所以他認為科學問題科學解決，後勤補給還是個數學問題，搞清楚再來。

未來一週防疫危急期 宜戴口罩

由於柯文哲之前曾說過「要看我有沒有戴口罩」，柯文哲今天戴口罩受訪，是否代表疫情比較嚴重了？柯文哲說，因為中國已經超過6,000例了，現在開始上班了，以台灣跟中國往來密切程度，應該在未來的這一個禮拜，防疫的危急期，英文叫critical period；如果這期段沒有出現很多病人，後面就比較好應付，如果這段期間突然出現一大堆case就麻煩了，他認為未來的一個禮拜應該算是比較關鍵期，為了要保護自己是戴上口罩。

有關美國評估台灣疫情會是中國以外的第二慘，柯文哲認為，如果從交通往返來講，做這個猜測也不是說(美國)不對，但中國非洲豬瘟到現在為止還沒進台灣，表示事實上台灣的醫療體系、防疫體系在全世界還是排在很前面，還算是好的，不過話也不要講太大聲，因為中國一下子突然超過6,000例，台灣到現在為止是8例，未來一個禮拜看國內的數目，如果國內也很多，就是被美國人說中，如果國內case還是壓著，慢慢的增加，就表示台灣繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，因此未來一個禮拜算關鍵期。

是否要求在第一線的市府員工都要戴口罩？柯文哲說，像第一線員工、特別是坐櫃檯的，因為是對不特定人士接觸，下令第一線櫃檯人員戴口罩是為了保護自己，因為每天接觸，民眾也不會跟你講他有感冒，有沒有呼吸道症狀，突然在你面前打噴嚏，還是不行。