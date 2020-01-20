中國武漢衛健委發布通報：18-19兩日共有新確診病例136例，該市官員19日警告，預計新增病例還可能繼續增加，同時該市已實施出境離漢人員管控，對出現發熱旅客「指導轉診到轄區醫療機構」。圖／取自疾管署臉書

在武漢市連續兩天新增新型冠狀病毒肺炎病例之際，武漢衛健委發布通報稱：18-19兩日共有新確診病例136例。該市官員星期天（1月19日）警告說，預計新增病例還可能繼續增加，同時該市已實施出境離漢人員管控，對出現發熱的旅客「指導轉診到轄區醫療機構」。

武漢衛健委發布的具體數字為：1月18日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例59例，1月19日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77例，兩日共有新確診病例136例。

此外，中國國家健康委員會星期天說，傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握。

中國武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林星期天對官方的中央電視台說，新型冠狀病毒感染的肺炎總體而言是可治的，但隨著檢測工作的進一步開展，預計新增病例還可能繼續增加。

武漢市副市長陳邂馨也對央視記者說，自1月14日起，武漢已在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台。從1月19日星期天開始，武漢再次部署出境離漢人員檢測排查工作。他說：「對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。」

中國星期天還表示，目前仍不清楚疫情的傳播途徑。中國國家衛生健康委員會星期天（1月19日）在官方微博上說，專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

隨著中國已經進入春運高峰，人們越加擔心病毒可能會大規模蔓延。陳邂馨說，武漢將加強人群集中活動管理，按照「非必須，不舉辦」的原則，減少大型公眾聚集性活動。

在武漢加強管控的同時，武漢市疾病預防控制中心主任李剛星期天對中國央視記者強調，疫情是可防可控的。他說：「對本次的疫情初步印象是新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。」

世界衛生組織上週二（1月14日）表示，雖然這一病毒在人與人之間的傳播或許有限，但這種病毒依然有可能在更大範圍內爆發。