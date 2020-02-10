新型冠狀病毒感染引發的肺炎（NCP）疫情，持續升溫，中國醫學家、中國工程院院士鍾南山領銜的最新論文指出，新冠肺炎潛伏期最常可達24天，恐出現「超級傳播者」圖為The 2019 novel coronavirus (provisionally named 2019-nCoV)病毒示意圖。圖／公有領域，取自維基共享資源

新型冠狀病毒感染引發的肺炎（NCP）疫情，持續升溫，中國醫學家、中國工程院院士鍾南山領銜的最新論文指出，新冠肺炎潛伏期最常可達24天，恐出現「超級傳播者」。

由鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，針對1099例患者進行研究，發現新冠肺炎潛伏期中位數為3天，最常可達24天，僅有約1%患者與野生動物有直接接觸，超過75%為武漢當地居民，或曾與來自武漢的人接觸。

除飛沫傳染與直接傳染，研究人員在某些患者的糞便、腸胃道、唾液、尿液、食道侵蝕出血部位中，也檢測出新冠病毒。

這項研究同時得到幾項結論：

患者接觸史：印證家族聚集性發病、無癥狀感染者傳播、3階段暴發模式等傳染途徑，不排除有「超級傳播者」存在。

年齡：患者中位年齡為47歲，其中0.9%的患者年齡為15歲以下。

癥狀：最明顯的癥狀為發熱（87.9%）、咳嗽（67.7%），腹瀉（3.7%）、嘔吐（5.0%）較少見，其中有25.2%的患者罹患至少一種慢性疾病，如高血壓。

臨床特徵：接受斷層掃描的病患中，有76.4%表現為肺炎，典型病徵就是毛玻璃樣陰影和雙側斑片狀陰影，有82.1%的患者出現淋巴細胞減少、36.2%患者血小板減少，整體而言，在3.7%患者中觀察到白細胞減少症。而嚴重病例也會出現異常，即白細胞減少、淋巴細胞減少、血小板減少症、C反應性升高蛋白水平。

治療：接受靜脈內抗生素患者較多，佔57.5%，其次為氧氣療法、奧司他韋療法、機械通氣，有五例嚴重病例採體外膜氧合ECMO。

併發症：最常見的併發症是肺炎（79.1%），其次為急性呼吸系統疾病（3.37%）、休克（1.00%）。