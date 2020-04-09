彼得接著說，「你在信中所提的問題，也是今天要說明的議題，但是，內容過於機敏，必須簽好保密協議，確保工作中這些機密沒有外洩，若有外洩，任務報酬會取消，因為湯姆斯回德國開會，所以，今天無法到場，我代表他發言」。

彼得說完話，阿布度就說，「你所提的問題很重要，我就把案件的起源說明一下，這個專案是美國政府和IMF的合作案件，湯姆斯所屬的澳洲「財經和安全投資公司」是這個案件的負責人，由他和IMF簽訂工作合同，合同內容是蒐購1992年印製的面額100元的北韓幣，工作時間10年，委託方和工作方沒有雇傭關係，所有工作方的費用支出，自行負責，如果10年內沒有成果，合約形同失效，如果時間內完成，委託方會依合約內所記錄「任務獎金」給於工作方參加者報酬，其次，合約終止後10年，工作方才能將內容揭露，意思是，這個工作必須在2020年才可以對外公開」，阿布杜一邊說，一邊展示1992年版北韓幣的型態，紅色印刷，上面有金日成照片，貨幣用防油紙箱裝妥，每一小箱中有一萬張紙鈔。

彼得接著說，「這批金錢是美國政府印製的，不是北韓自己印製，目前正在國內流通鈔票，而且為了可以讓貨幣在國際流通，美國政府也抵押黃金準備，根據中情局的調查，這批金錢是1991年由海運方法進入北韓，可惜，北韓的金日成一直不敢使用，存放在北韓央行的倉庫」。

阿布杜的說法，引起我的好奇，北韓在1953年和美國簽訂停戰協議後，雖然兩韓不再爆發大規模戰爭，但是，根據美國的「對敵人貿易法案」，北韓仍然受美國經濟制裁，列入貿易禁運名單之一，西方國家也不敢和北韓公開經貿往來，所以，30幾年來，北韓可以活到現在，唯一的依靠就是蘇聯，「中共國」和華沙共產集團，但是，1989年蘇聯崩解，中國實施改革開放，市場動盪，物價飛漲，這一年六月四日，北京爆發天安門運動，中共自顧不暇，已經無法照顧北韓，從1990年起，北韓立即陷入糧食短缺的大饑荒時代，這場飢荒長達10年，訊息被北韓掩蓋，後來脫北者才說出這一段十年浩劫，十年飢荒至少餓死3百萬人，以兒童居多，當時，平壤一公斤米的售價來到150北韓元，但是，一棟公寓卻只賣200北韓元，可見糧食的貴重。「詳見，朴智賢所寫，我要活下去」

北韓需要外援，這是美國拉攏北韓最好的機會，因為，美國最大敵人蘇聯崩潰後，造成東歐集團的民主化，並且使東德向西德靠攏，完成兩德統一，這是雷根總統最偉大貢獻，如果亞洲的圍堵紅色共產事業，也因為北韓靠攏美國，甚至學習西德的統一，讓北韓放棄獨裁，走向民主，對世界和平而言，更是重要，雷根將會成為美國歷史上最偉大的總統，所謂「大邊疆主義」，就是擴大美國陣營計畫，以拉攏北韓為主要目標的政策，美國給予北韓的大禮物做交易，當然是解救北韓飢餓人民，以經濟支援換來亞洲和平。

1990年，美國國務院和國際紅十字會，藉由救濟北韓名義，帶來大批麵粉，進入平壤，美國和北韓的秘密會談，終於展開，當時的金日成認為，蘇聯和中共既然自顧不暇，北韓形同孤兒，那麼能夠拯救北韓人民於水火的國家，只剩下美國，問題在於如果事跡外露，蘇聯和中共的反應，才是美國所關心的。

金日成經歷一段時間考慮，終於決定投靠美國，而這個驚天計畫，由中情局和國務院進行，以確保蘇聯不會介入。

1989年，東歐民主浪潮席捲到中國，美國中情局以為中共很可能被推翻，但是，六四學運的民主運動，遭到解放軍鎮壓，美國和西方國家也對中共發出經濟制裁，但是，中共陷入不景氣的時候，台灣的蔣經國在死亡之前，宣布解嚴，給繼任總統的李登輝打開民主改革之窗，中台恢復來往，台灣政府准許老兵回家，台商偷偷進入中國，這些行動真正的受益者，就是已經經濟窒息的中國，台灣的經濟力量給瀕臨死亡的中國注入一股生機，中國經濟慢慢起死回生。

美蘇中拉攏北韓 間諜戰正面交鋒

1992年，北韓幣進入平壤，隱身在北韓內部的紅色特務官員，已經向蘇聯KGB和北京發出報告，排山倒海的壓力捲向金日成，蘇聯通知中共，北韓小老弟可能倒戈，這下子，金日成才變的騎虎難下，美國中情局也把北韓內部的變動，隨時通知華府，雙方間諜戰進入正面交鋒。

1992年，南韓也發生驚天變化，這一年，民選總統盧泰愚突然宣布和中華民國斷交，而且沒有事先照會台灣的李登輝，並且把中華民國大使館在南韓的資產，直接轉給「中共國」，這一點激怒了李登輝，也激怒台灣社會，許多人認為南韓忘恩負義，事實上，1971年中華民國被逐出聯合國以來，南韓和中華民國外交關係延續時間最久，只是，失去南韓邦交國，對台灣打擊相當大，李登輝為了表現強人作風，也不向南韓妥協，立即啟動和北韓建交的秘密作業，這些作業既然無法公開化，所以，國民黨的中央投資公司變成最好的外交戰先鋒，李登輝剛剛接掌主席，龐大黨國資產，就成為外交金援的絕佳後盾，亞洲的國際情勢又起了變化，為了金援北韓，國民黨中央投資公司在香港成立中港貿易公司，總經理馬愛珍，專司與北韓的經貿往來。

1994年，金日成突然死亡，雷根的「亞洲大邊疆計畫」，也因此胎死腹中，金正日立即接替金日成政權，北韓飢荒越來越厲害，只是要替人民負責的人改為金正日了，白頭山血統進入第二代。