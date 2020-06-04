美國國安單位把持續一周的黑人動亂定位為，中共對美國的「超限戰」，目標是顛覆美國，最近，歐巴馬女兒被發現和幕後單位「安提法」有過接觸，政治陰謀論也隨之擴大。

黑人的命也是命

5月25日，發生在美國明尼蘇達州，警察過度使用暴力，造成黑人佛洛伊德死亡，引發的暴動，持續時間超過1992年發生在洛杉磯的黑人及拉丁裔大暴動。1992年，洛杉磯暴動持續四天，造成53人死亡，10億美元損失，起因是法院對四名過度使用暴力的白人警察，判決無罪，受害的黑人以及拉丁民族上街抗議，變成打砸搶放火的戲碼，這是美國社會每一次暴動的故事，華裔及亞裔人同樣受害。從70年代的底特律暴動、芝加哥暴動、西雅圖暴動，故事千篇一律，每次暴動都是美國黑白衝突的歷史傷口，又一次呈現，這個問題從南北戰爭到現在歷經幾百年，仍然無法妥善解決。簡單說，白人和黑人在美國土地上，仍然在持續學習，應該如何相處，這個功課沒完沒了。

中共黨媒見獵心喜，加油添醋，把港版國安法藉機合理化，這是對美國歷史的無知，兩件事不能相提並論。黑人暴動訴求，是警察面對犯罪，執法是否過當的問題，但是，港警對和平上街訴求政治的市民，以槍彈威嚇，政治和法律兩者不能一概而論。

美國社會學家把每一場黑人暴動，統稱為「黑命運動」，意思就是黑人的生命同樣珍貴，主題鎖定黑人是被害者，長期屬於社會底層的弱勢，所以，飽受社會歧視，只要警察執法不當，立刻就會引發，但是，這一次發生在明尼阿波利斯的暴動，很顯然有很多內幕，不單純是「黑命運動」而已，從25日案發後三天，地方檢察官立刻以謀殺罪名，起訴涉案的員警，這名警察用膝蓋壓制佛洛伊德導致窒息死亡，另外，現場三名警察沒有制止，也因此被開除，地方法院的司法處置，相當明快，而且正確；但是，暴動仍然引發，根據聯邦調查局調查暴動行為，發現背後的支持者是「安提法」（ANTIFA），這是一個1930年代就存在的極端左翼馬克思主義的團體，以反法西斯名義，行法西斯之實，成員以白人居多，川普也在第一時間，宣布該團體是恐怖主義組織，根據「福斯電視台」記者在暴動現場拍攝到，有人當街發錢給示威者，5月31日在華府的示威中，警方發射催淚彈，驅離示威人群，當場還聽到有人以中文大喊「趕快走」，後來證實是中國大使館武官，可以推測，中共在美國潛伏的紅色滲透者，不只出現在現場，更可能是造成事態擴大的原因之一，川普說是「中國因素」。

紅色滲透超限戰爭

中共滲透美國社會，不是始於今天，美國長期存在的黑白種族問題，一直是中共顛覆美國社會的破口，因為這是美國最敏感的神經，事件發生後，可以發現美國親中的媒體加油添醋，央視還說美國是因果報應來的快，中共外交「女戰狼」華春瑩在臉書上模仿黑人語氣說，「我無法呼吸」，故意挑起美國傷痕。目前，暴動從一個州擴大到三個州進入緊急狀態，有40個城市進行宵禁，打破過去所有暴動的情況，又正好是瘟疫期間，美國對中共「港版國安法」下手的時候，中共特務製造美國動亂，擴大瘟疫傳播，以此打擊川普政府威信，是最好報復時間點。

美國「黑命運動」起源於2012年，佛羅里達一位白人社區保全射殺一位黑人高中生，被判無罪引發的，當地社會工作者在臉書上說，「黑人的命也是命」，2014年，密蘇里和紐約，相繼發生白人警察槍殺黑人，這句話就成了「黑命運動」的標語，發起人庫勒斯說，「我們要推動黑人有尊嚴的生活權利」。

明尼蘇達的白人警察槍殺黑人，已經發生多起，2016年7月，一名黑人在逃跑時，被警察打死，抗議活動各地點火，在德州達拉斯那一場抗議中，五名白人警察在現場維持秩序時，被遠端的狙擊手開槍射殺，問題更加擴大，「黑命運動」演變成「白命運動」，黑白雙方的運動從此告停，因為不管黑白，暴力本身就具有傳染性。

暴動幕後呼之欲出

社會學者認為，美國完全沒有種族歧視，也不可能，根據2017年，益普索民調進行的社會調查，美國「白人至上主義」者有8%，有5%的人認為，種族真的會有優劣，不會投票給黑人當總統也佔了5%，反對黑白通婚有16%。

從以上數字來看，經過幾百年教育和融合，美國黑白之間的相處，或許真的有改善，但是，要求完全沒有意外發生，也不可能，只是，當美國瘟疫傳染時間，搞出如此大的陣仗暴動，也似乎有點奇怪了，因為，美國處理黑人暴動不是第一次，此次卻難以落幕，顯出裡面大有文章。但是，中共「影武者」以為暴動會變成革命，恐怕也太小看美國社會正面的力量。

美國的法院報告，很多暴力案件中，白人傷害白人佔了80%，黑人傷害黑人佔了90%，故意擴大黑白衝突或種族歧視，後面可能是人為操縱，所以，美國國安單位已經介入調查，懷疑紅色滲透力量主導這一次的明州事件，看來，很快的幕後藏鏡人，就要露出真面目了。