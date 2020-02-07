目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」船上感染武漢肺炎的人數再添41例確診，累計這艘郵輪感染武漢肺炎的確診人數已經暴增至61人。由於「鑽石公主號」曾停靠基隆港，在疫情擴大之際，值得我方關注。

根據「鑽石公主號」乘客將國籍資料上傳到推特的內容顯示，其中日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

根據日本放送協會（NHK）今天報導，顯示停泊在橫濱港的「鑽石公主號」再添41例確診感染武漢肺炎，累計感染武漢肺炎人數達61例。今天新公布的41名患者中，有21名日本人、8名美國人、1名阿根廷人、5名澳洲人、5名加拿大人及1名英國人。

NHK報導指出，從年齡別來看，41人中有3人是20多歲到40多歲、3人50多歲、8人60多歲、21人70多歲及6人80多歲，所幸無重症患者。

船上目前還有約3700名旅客及船組員，日本政府為避免有人尚在病毒潛伏期內持續傳染，要求所有人在船內最多待14天。厚生勞動省也在檢討是否對沒有症狀及與這次確診人士有密切接觸者，進行病毒檢查。

據了解，「鑽石公主號」是1月20日從橫濱出發航程，1名香港乘客1月25日在香港下船後確診染武漢肺炎，返回日本檢疫後，一開始就發現高達10名旅客確診感染武漢肺炎。由於「鑽石公主號」在1月31日曾停靠基隆港，引起防疫單位高度重視，也造成民眾恐慌。

根據台灣港務公司資料，「鑽石公主號」停靠基隆港時移民署通報共有2694名旅客入境，但當時檢疫時並無出現任何問題，且也無法確認確診的旅客是否下船。所以，新北市府隨即展開大規模消毒措施。