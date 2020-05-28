美國拉攏盟友封殺華為

5月15日台積電宣佈將在美國亞利桑那州投資120億美元 ，建5奈米半導體晶工廠，預定明年動工，2024年開始量產。同一天，美國商務部宣佈擴大對中國華為的禁令，要求依賴美國設備和軟體的晶片製造商必須取得美國商務部的特許，方可向中國華為出口晶片產品。這是一攻一守的策略，拉台積電到美國設廠是守住軍事用途的晶片在美國境內製造。對華為下禁令就是要封殺華為，因為華為是中國高科技產業的龍頭，在美中科技戰中扮演關鍵性角色，而科技戰又是美中爭霸戰的關鍵戰場。

最近美國頻頻向台灣伸出友誼之手，包括國務卿蓬佩奧高調祝賀台灣總統蔡英文就職典禮，意向非常清楚，就是要「聯台抗中」。除了台灣的「地理位置」外，美國也看上台灣「科技產業」的能量。台灣並不是美國拉攏的唯一對象，以色列承受更大的壓力。

媒體報導，5月13日美國國務卿蓬佩奧訪問以色列，只在以色列短暫停留不到12小時，要求以色列切斷與中國在「高科技業」領域的往來。另有一名美國政府官員說，以色列必須準備採取具體行動，減少與中國的關係。他表示：美國不會再好聲好氣拜託以色列（但是以色列未採取行動）， 「這是美國的高度優先事項」。這位美國官員強調，美國不僅對以色列這樣要求，也正在與所有的盟友和夥伴進行類似的對話。

中共面臨內外交迫困境

武漢肺炎瘟疫爆發後，由於中國隱匿疫情，失去控制疫情的關鍵時刻， 以致在很短的時間內傳遍全世界，造成百年來全人類最嚴重的災害。中共的大外宣卻一直宣傳，「中共政權的高效率，在短時間控制疫情，其他國家應向中共學習」。接著又宣傳「中國醫療物品援助全世界，全世界都應該感謝中國」，但是大部分的醫療物品都是各國向中國購買的，而且有很多是劣質品，根本不能用。中共邪惡的作為，引起了世界各國的反彈。

首先，世界各國失去對中共的信任，幾個主要國家已經決定，將生產線搬回國內或搬到別的國家。例如美國政府將播出7000億美元幫助美國廠商，搬回美國或搬到其他國家，日本政府將提供22億美元資助企業撤離中國。中國即將失去世界工廠地位，對中共的經濟將是沉重的打擊。再者，世界各國不滿中共隱匿疫情危害全世界，已經開始索賠的動作。此舉不只傷害中國的經濟，而且讓中國更加孤立。

多年以來中共「舉債拚成長」的經濟政策，造成債台高築與經濟成長年年下滑的情況。加上近二年美中貿易戰的影響，中國經濟已經走入困境。現在又有疫情延伸出來的惡果，已經讓中共經濟面臨崩潰，要救中國經濟只有靠「產業升級」，因此發展「高科技產業」成為中國經濟政策的重心，而華為就是中國高科技產業的領頭羊，在美中科技戰中，成為被美國打擊的主要對象。

二、三十年來，中國人民一直容忍中共的獨裁暴政，是因為中共在經濟上有相當大成就，改善了人民生活。假如中國經濟崩潰，共產政權極可能被人民推翻，進入改朝換代。相信全世界都希望中國能趕上時代的腳步，成為自由民主的國家。

中共忘恩負義 川普下重手懲罰

近二十年來中國經濟的突飛猛進，完全是基於美國的扶助。首先美國牽引中國加入WTO，再以優惠的條件扶植中國製造業，使中國經濟快速成長。美國人的原意是希望中國經濟改善後，會在政治上實現「自由民主化」的普世價值，如同台灣與韓國的經歷，成為自由民主國家。沒想到中共政權却利用美國民主自由開放的社會，進行滲透偷竊高科技技術，並且用錢買入校園成立孔子學院，宣傳共產思想，強調中國的「一黨專政」比「自由民主」制度更有效率，更為優越。依照中共政權的規劃，中國經濟將在2030年超越美國，2050年取代美國成為世界霸主。中共的忘恩負義引起美國政界的不滿，民調顯示美國人民對中共政權厭惡感，快速上升。

川普總統上台後改變對華政策，開啓對中國的貿易戰，並向美國人民揭露中共的野心。最近民調顯示，川普的政策得到人民的支持。皮尤研究中心（Pew Research Center）21日公開一份調查報告，美國民眾對中國的負面態度上升，有66％的人不抱好感。FTI Consulting公佈5月12日至14日對1012名成年人民調顯示：4成美國受訪者不願意花錢買中國製商品，再者，如果廠商遷出中國，則有78%的受訪者願意花更多的錢購買其商品。在民意的支持與鼓勵下，川普會繼續對中國採取強硬的手段。

川普對中共的不滿，已經表現在他的言論上，他說：「我對中方感到非常失望」。被問到他與習近平的互動時說：「現在我不想跟他說話」。最近他的政策非常兇猛，招招攻擊中共致命要害，毫不手軟。當中共感受到滅亡的危機時，會不會「動武」做最後一搏？答案應該是「不會」，因為美中的武力差距太大，中國毫無勝算。但是假如中共領導人失去理性，那就會為中國人招來悲劇性的下場。

中共若動武 一定會引來毁滅性的打擊

川普本是商人，他上台後一心一意就是要重振美國經濟。經過三年多的努力，有了亮麗的表現，美國經濟快速成長，股市揚升，失業率降至歷史低點。但是他的成就被「武漢疫情」打亂了，本來年底的總統連仼選舉居於領先地位，現在已經落後，川普的懊惱可想而知，而這筆帳一定會算到中共的頭上。因此，假如中共啟動戰端，無論是在台海、南海或其他地方，川普一定會傾全力反擊，中國會遭受毁滅性的打擊。這一點希望中共領導人能夠看清楚。

消滅共匪 國民黨不能，川普能嗎？

兩蔣時代國民黨政權一心一意要消滅萬惡的共匪，數十年過去了，國民黨人不但消滅不了共匪，反而與共匪一鼻孔出氣。現在川普致力於消滅共匪，希望他能做到，我們拭目以待。