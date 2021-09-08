2001年蓋達組織執行911行動攻擊美國境內，其中，第四隻被劫的客機是聯合航空93號，因為當日起飛延誤將近45分鐘，予這班飛龍機有機會接著消息，知影有二隻被劫的客機被駛去撞紐約彼兩棟世界貿易大樓，另外第三隻撞在華府附近的國防部五角大廈，造成建物的嚴重損害和真濟人命的死亡。

這隻歹運被劫的聯航93號班機，頂面有37個旅客，其中包括4個劫機者，另外有7個服務人員，攏總44人。劫機者控制飛龍機了後，吼所有旅客乖乖坐予好，恐嚇講怹有炸彈。事實上旅客已經真清楚劫機者的企圖，嘛知影怹自己攏無活命的機會。其中四位旅客決定帶頭起來攻擊劫機者，靈虎難敵猴群，劫機者知影怹無可能繼續飛向目標，著將飛龍機高速栽落田野，放棄預定的任務，造成40個無辜的人和怹作伙喪命。

在賓州尚克斯村（Shanksville）聯航93號栽落的所在，有紀念塔紀念這寡喪失性命的美國人，同時嘛展現美國人祙驚犧牲生命，制止惡行、保護社會的勇氣和價值觀。911事件激起強烈的美國民族主義情緒，人民願意犧牲部分個人自由，容允政府可以有效追殺蓋達組織的首腦賓拉登和其他主要成員。

「聯航93號」的勇敢精神

在台北時間9月初6的「台灣建國正名制憲國際線上研討會」，我有發表《台灣全民防衛的思考》，其中引用「聯航93號」勇敢的美國民族反抗精神，對比猶太人在二次大戰中，在少數納粹集中營衛兵的命令下，乖乖排隊行入毒氣室，幾乎無人敢挺身帶頭反抗，致到600萬人被納粹屠殺。

猶太人的先知先覺者，鼓吹猶太人轉去巴勒斯坦建國的錫安主義（Zionism），在接近20世紀才開始較被接受。戰後猶太人對民族慘劇的深刻反省，予錫安主義在1948達到高潮，無顧美國起初的反對，怹堅決投入激烈的民族獨立鬥爭，才能當建立今仔日受國際社會不得不尊重的以色列。建國後，怹派特工在世界各地追殺納粹，替被屠殺的同胞討正義。

面對周邊有敵意的阿拉伯國家，以色列民族堅信：萬一戰輸，以色列著會閣亡國！所以，怹實施全民皆兵，保持一支有嚇阻力的軍隊。總是，服義務兵役只限民族認同可靠的猶太族和德魯茲族，伊斯蘭教徒和基督教徒可以志願服役。超過45歲以上呣免服現役，只根據需要擔負民防和地區防衛勤務。同時，嘛允准後備役退伍之軍官與警官，超過50萬人，會當有槍，隨時應付社會突發之緊急狀況。

波羅地海三國在2004攏加入歐盟，並且成做北大西洋公約組織（NATO）的成員。 2014年3月，俄羅斯併吞克里米亞了後，三國在2015分別開始進行全民防衛的準備，制定《民防手冊》，教育全民參與抵抗外敵的知識。怹無因為有NATO做靠山，著自己呣出力保護家園，肖想要哭死賴人。怹堅決自立自強，著是要予俄羅斯知影：侵略波羅地海國家著付出相當大的代價，絕對算祙合！

拉維亞在2020發行《72點鐘緊急應變手冊》，教育國民在國家予外敵侵入之時，按怎消除軍事威脅、按怎進行公民抵抗，對抗敵人的「混合戰」。比如，針對陷在敵人佔領區的國民，提醒怹能當按怎抵抗：

—設法疏開到自己國軍控制的區域；

—繼續遵守自己國家的法律；

—行使抵抗權並支援抵抗活動；

—和侵入者的決策和行動保持距離；

—呣通配合外來佔領軍的指示或和怹合作。

以色列全民皆兵嚇阻敵人

台灣人的處境事實上無比以色列和波羅地海三國較無複雜危險：之那共黨綁匪積極準備併吞台灣，連美國著無把握可以阻擋怹軍力增長的趨勢；美國和日本並無條約上的義務來幫助台灣抵抗外來侵略；蔡英文的台灣管理當局鑽入之那死巷，極力破壞和阻礙台灣正常化；國安部門繼續由赤藍勢力把持，國防部是黃埔降將的山頭； 黑道主導的「紅色隊伍」繼續擴張，公然嗆聲「陣前起義」。

完全無台灣民族意識的蔡英文管理當局，有時會參照外國積極正當的民族作為，做無效的假動作來應付台灣社會。管理當局在2020嘛推出「全民國防教育工作計畫」，請鬼開藥單制定如下的一寡項目：

—學校儀隊競賽暨國軍社團嘉年華；

—走入校園推全民國防教育、宣導募兵制；

—創意愛國歌曲競賽、人才招募博覽會；

—寒、暑期戰鬥營、南沙研習營；

—全民國防教育海報甄選；

—推廣眷村文化保存，結合觀光發展。

基本上是創造一個所謂「全民國防教育辦公室」，假仙推動全民國防教育，事實上是撥經費麻醉台灣青年人，做選舉綁柱仔腳，尤其是予赤藍權貴控制的國防部，得到額外的機會和資源滲透台灣社會，設計欺騙性的防衛觀念，腐化台灣人防衛家園的意識。在此，予咱閣看出蔡英文阻礙台灣正常化的真面目。

面對困難的民族生存環境，咱祙當期待美國和日本的天兵天將一定有意願閣有夠氣力，冒險來救予人感覺無認真要救自己的台灣社會。咱需要針對台灣社會的民族矛盾，學以色列將國家安全由有可靠民族認同的族群為主，著參考波羅地海國家的防衛手冊，假設台灣陷入支共綁匪勢力動亂的緊急情境，研議一套經過周全分析制定出來的《台灣全民防衛手冊》。然後，參照所建議的步調，進行群眾教育。

拉維亞俗語講：我若知在哆位會跋倒，我會先在遐舒一粒枕頭。戰後，咱台灣先賢因為陷入祖國幻想來跋倒，咱無學著教訓舒好一粒台灣民族主義的枕頭，結果產生勾結赤藍詐騙學位竄升的蔡英文，將本土的民進黨轉化做赤藍假「之那民國」的買辦集團，閣在台灣挖「維持現狀」的陷阱，要害台灣人閣跋倒。自己國家著自己救，咱除了努力奮興台灣民族主義，嘛需要舒一粒全民防衛的枕頭。