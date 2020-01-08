「百萬人民挺⑥時代力量」第八天！黃國昌、邱顯智與高鈺婷等晚間在樹林頭夜市街頭演講並以直播針對民進黨立委候選人鄭宏輝的炒地案，國民黨立委候選人鄭正鈐的超貸買豪宅案，以及鄭宏輝今天在政見發表會上的攻擊回應。

黃國昌批鄭宏輝是「舊政治的代表」呼籲新竹市民1月11日投⑤高鈺婷一起寫歷史，讓新竹市驕傲。政黨票支持⑥時代力量公平正義改變台灣。

高鈺婷說，她從小是本土派家庭長大的小孩，父親是公務員在公務體系看到國民黨的迂腐，從小就跟她講如陳文成、彭明敏、林義雄等故事，高指其從小聽這些故事長大，也因此知道黨外的精神、衝鋒陷陣的想法一如今日在街頭宣講….

高鈺婷指其因參與島國前進，而因此認識一群參與公民運動的夥伴，也辦了二十幾場論壇，就是希望深化民主，讓更多人知道民主的真締，就是要形塑我們的公民價值，所以也上街簽連署接觸了上萬人，簽了一千多份連署，就是希望透過一次次的街頭演講來闡述理念…..

另值一提的是時代力量2020競選歌曲《新時代 ê力量》連日隨「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴直播深入各地與穿梭市場商圈，無限期支持黃國昌老師粉專也PO出時力立委參選人合唱先前在錄音室錄製側拍的花絮在臉書。

※歌詞

[Verse1] 有一陣人，為著理想 毋驚風雨，毋驚艱苦 越頭看 過去受過的傷 攏是一擺擱一擺的成長

[Verse2] 心臟猶原在震動 毋免驚惶，毋免悲傷 偝起勇氣，繼續打拼前途 誰人都袂當阻擋咱的路 毋管生活偌呢啊使人煩惱 毋管日子偌歹度 咱有咱的堅持佮倔強 牽囡仔的手 怹的希望就交給咱保護

[Chorus] 這是新時代的力量 咱踏著勇敢的跤步 無論頭前路 遐爾啊彎彎斡斡 也面對光的方向 這是新時代的力量 未來就欲充滿笑容 為著真理，為著幸福，四界來走傱 作伙實現心內的願望 (這就是新時代的力量)

[Verse3] 有一陣人，為著理想 毋免驚惶，毋免悲傷 偝起勇氣，繼續打拼前途 誰人都袂當阻擋咱的路 毋管生活偌呢啊使人煩惱 毋管日子偌歹度 咱有咱的堅持佮倔強 牽囡仔的手 怹的希望就交給咱保護 [Chorus repeat]