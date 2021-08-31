人民自認自己是國家，才可能被外國承認，這也是立陶宛稱呼台灣辦事處，會引起老共跳腳的原因。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

阿富汗亂局不停，部分政府軍仍在山區抵抗塔利班，前幾天，機場遭遇恐攻，造成巨大傷亡，主謀是ISIS-K，屬於伊斯蘭國另一個派系，原來塔利班仍然未掌握阿富汗，這是部落社會的必然。

很多人說：阿富汗和台灣不一樣，這只是模糊說法，真實貼近說法應該是：「很多地方相似，命運或許不同」，最相似的地方就是國家認同錯亂，阿富汗因為高山分隔的地理環境，形成不同族群部落文化，各據一方，部落首領就是酋長，從歷史來看，阿富汗國家，其實是眾多酋長聚集開會的口頭約定產物，所以稱為酋長國，距離文明現代憲政國家有很長路要走，部落間因為利益衝突相當頻頻，美國支持的政府，雖然也頒布憲法，可惜多數人民還是文盲，伊斯蘭宗教永遠在法律之上，所以稱呼阿富汗共和國只是假像，九成人民有部落情義，卻缺乏國家意識，碰到強權入侵，內部很快分裂，這也是阿富汗內戰不休原因，而外力介入，又使內戰更複雜。

台灣則是主權爭議未停，因此引起國家認同分岐，認同中華民國，認同台灣國，以及認同中共國，三方力量爭奪土地主權，前者是舊中國政府，只有少數國家認可，而第二者，內部族群認同強烈，但國家意識尚未形成，第三者：新紅色中國擁有國際認可，卻不受台灣人接受。

如果有人問：「台灣是不是一個國家」？你會看到以下答案：政府說：「中華民國台灣」是主權獨立國家，但是，只有十五個國家承認中華民國是國家，在民間，八成人口認同自己是台灣人，卻知道台灣不是國家，簡單說：中華民國不正常，因為99％領土被中共佔領，而台灣領土又存在主權爭議，也因此，在中共壓迫下，台灣人對國家的追求，顯得緩慢而且煎熬。

民族意識決定國家強弱

所謂堅強的國家，第一要件就是人民對國家的熱誠，簡單說就是民族意識，反過來，瓦解一個國家，最先要瓦解人民對國家的意志。

納粹為了實施對猶太人斬草除根，最先要把猶太人從國家剝離出來，所以漢娜鄂蘭說：「唯有對那些無國家狀態的人可以為所欲為」，不只是猶太人被迫變成無國之民，波蘭在二戰中也是受害者，走過123年沒有國家的歲月，一戰後，1918年，波蘭國正式成立，但是對波蘭有土地野心的德國納粹和蘇聯並不承認，1939年，德蘇密秘協議，用武力瓜分波蘭，兩萬多名具有國家意識的波蘭精英，在卡廷森林遭受屠殺，戰後，歷史學家以為是納粹犯下屠殺案，後來才知道凶手是蘇聯，接著波海三國立陶宛，愛沙尼亞，拉脫維亞也相繼被這兩個強權侵吞，這些歷史距離現在並不遠。

舊中國託管台灣，把台灣定義中國一省，久而久之，台灣人說話中（本省）兩字，經常脫口而出，很多人在廢省後，舊習慣還是難改，心中國家意志也自然喪失。

1971年，國民政府錯失建構「一中一台」國際承認機會，舊中國也被國際舞台放逐，如今，建構台灣國是唯一道路，這條艱苦之路，必須從國內國際普稱呼台灣開始，人民自認自己是國家，外國才可能承認你的國家，這也是立陶宛稱呼台灣辦事處，會引起老共圍剿原因，因為老共清楚：越多國際承認，並廣泛稱呼台灣，就是增加台灣人有信心，加緊腳步，建構自己國家的開始。

8月25日，一心要選總統的柯文哲，在臉書上寫上：「台北市加零，全國加零」，隨即又更改為：「台北市加零，全台新冠病患加零」，這件小事被《自由時報》抓到痛腳，老柯卻說：全台和全國意義相同，《自由時報》是故意分裂人民認知，老柯卻不敢直面回答《自由時報》的質疑，為什麼要修改？如同老柯所言：全國和全台兩者意義相同，又何必修改呢？很顯然柯文哲選擇詭變。

只有老柯知道：自己罹患的是那一種心病，從行為分析：他擔心的不是文字書寫，而是擔心自己被列入「支持台灣是國家」黑名單，因此喪失中國派的選票。

美國遲遲不願承認台灣是國家，因為台灣人尚未準備好為這個國家奮鬥奉獻，當老共侵台，只有六成願意上戰場，其實還不夠，台灣人至少要像以色列，九成人民願意守護這個國家，只有這樣，才可以阻擋老共侵台野心，而這一切要從自己稱呼台灣是國家開始。



作者認為美國遲遲不願承認台灣是國家，是因為台灣人尚未準備好為這個國家奮鬥奉獻，當有九成人民願意守護這個國家，才可以阻擋中國侵台野心。示意圖／擷自網路，民報合成